23. týden těhotenství: miminko umí rozlišit váš hlas

Pokud jste se snažila svou graviditu před okolím skrývat, brzy to již nebude možné. Pro období kolem 23. týdne těhotenství (23 tt) je totiž typické rychlé přibírání na váze a mohou se také dostavit první děložní stahy, které jsou mezi lidmi známé jako poslíčci. Co se týče miminka, to již dokáže rozlišit váš hlas a dává mu přednost před ostatními zvuky.