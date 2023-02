27. týden těhotenství: začátek třetího trimestru

Jak se vyvíjí miminko?

Ve 27. týdnu těhotenství miminko rychle roste a znatelně přibývá na váze. Ta se momentálně pohybuje kolem jednoho kilogramu, přičemž od temene k zadečku měří dítě zhruba 24 centimetrů. V tomto období také vrcholí vývoj jeho očí. Konkrétně se vytváří sítnice, víčka od sebe však miminko odlepuje zatím jen výjimečně. Na konci jeho prstíčků jsou již patrné ploténky nehtů, přibývá také kožního mázku, na jehož produkci se podílejí mazové žlázky. Kůže je zatím stále vrásčitá, ale postupně se vytváří vrstva podkožního tuku.

Děťátko tráví volné chvíle tím, že polyká a vdechuje plodovou vodu, čímž si nacvičuje dýchací pohyby. Známkou vyvíjejících se plic jsou také epizodické škytavky, které se u dítěte začínají objevovat. Jejich výskyt poznáte podle drobných rytmických pohybů plodu v děloze. V případě, že by v tomto týdnu došlo k předčasnému porodu, by však samo ještě dýchat nedokázalo.

Spánek a bdění se u miminka už střídají v pravidelných cyklech, které jsou ale nezávislé na vaší denní či noční aktivitě. Zpravidla se tak stává, že miminko přes den spí a ožije v momentě, kdy se vy naopak chystáte do postele. Vysvětlení je jednoduché. Zatímco přes den se plodová voda vlivem vašich pohybů rovněž hýbe a dítětem příjemné kolíbá, v momentě, kdy si lehnete nebo se posadíte, tyto uspávací pohyby ustanou a dítě se vzbudí. Co se týče polohy plodu, ta se v 27. týdnu těhotenství zatím stále mění, časem se ale bude ustalovat.

Co se děje s maminkou?

Vstupujete do třetího trimestru, což je koneckonců znát i na velikosti vašeho bříška, které vám už pravděpodobně začíná vadit při vykonávání některých činností, typicky při sportu. S postupem času se začnete cítit stále více neohrabaná a velice snadno se unavíte. Spěte proto klidně i během dne. Nezapomínejte na to, že vaše tělo vyživuje hned dva lidi! Co se týče těhotenských problémů, kromě hemoroidů a pálení žáhy se navíc začínají objevovat také křeče do nohou, které jsou rovněž způsobené rostoucí dělohou a zpravidla se objevují v noci.

TIP pro nadcházející maminky: Křeče můžete alespoň částečně zmírnit pravidelným pohybem, spánkem na levém boku či zvýšenou polohou nohou během dne.

Ve třetím trimestru se opět začíná zvětšovat i vaše poprsí, jehož bradavky a dvorce mohou o poznání více tmavnout. U některých žen dokonce vzniká takzvaný druhotný prsní dvorec, kdy se tmavý odstín rozšiřuje i za dvorec jako takový a může zasahovat až do poloviny ňadra. Nemusíte se bát, že by tyto změny byly trvalé. Nejpozději rok po porodu totiž zcela vymizí.

Stále vyšší nároky jsou kladeny na váš krevní oběh. Srdeční frekvence nastávající matky se zvyšuje zhruba o 10 až 15 úderů za minutu, čímž dochází k zrychlenému krevnímu oběhu. Zvětšuje se i celkový objem krve, a to více než o 30 %. Červených krvinek přibývá méně než krevní plazmy, a tak dochází ke znatelnému zředění krve a anémii. Tento problém lze řešit zvýšenou dávkou železa. Tu byste ale měla nejprve diskutovat se svým lékařem.

Bílých krvinek naopak mírně přibývá a zvyšuje se i hladina fibrinogenu, což je látka, která způsobuje větší náchylnost ke srážení krve. Vyšší je i hladina cholesterolu v krvi.