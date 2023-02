Alergii na maso může vyvolat kousnutí klíštětem. Jak se projevuje?

Alergie na maso

Potravinové alergie jsou v populaci velmi časté, jelikož postihují asi 8 % dětí a 2 % dospělých. Alergie na maso sice patří mezi méně časté problémy, přesto někteří lidé mohou být alergičtí na hovězí, vepřové, drůbeží nebo jehněčí maso či na zvěřinu.

Proteiny, které alergii způsobují (tedy konkrétně alergeny), mají menší pravděpodobnost, že ji vyvolají, při tepelném zpracování masa. Přesto se alergie na maso může vyvinout v jakémkoli věku.

Alergie na vepřové a hovězí maso

Alergii na červené maso může u lidí způsobit kousnutí od klíštěte, které je známé jako Lone Star a které poznáte podle bílé skvrny na těle. Tato alergie byla teprve nedávno identifikována jako alfa-gal alergie, jelikož klíště do lidského těla přenese stejnojmennou molekulu cukru.

Tato molekula může u některých lidí vyvolat reakci imunitního systému, která později způsobí alergii na hovězí, vepřové a jiné červené maso, případně i jiné produkty z těchto savců.

Alergie na kuřecí maso a drůbež

Alergie na drůbeží maso je méně častá než na červené maso. Alergie na drůbež se častěji objevuje u dospívajících lidí a někdy také v předškolním věku. Lidé s touto alergií jsou často alergičtí také na ryby a krevety. [1, 2, 3]

Jaké má alergie na maso příznaky?

Při skutečné alergii na maso bude váš imunitní systém reagovat přehnaně, kdykoli zkonzumujete druh masa, na který máte alergii. Alergická reakce nastává, když tělo uvolňuje do krevního oběhu chemickou látku zvanou histamin. Ten se váže na protilátky imunoglobulinu E, které mají za úkol ochránit organismus před látkami, které považuje za škodlivé.

Histamin může mít silné a okamžité účinky, ale i mírné a pozvolné projevy. Dokáže způsobit rozšíření krevních cév a aktivovat buňky produkující hlen. To může spustit řadu příznaků postihujících kůži, dýchací cesty i trávicí trakt. Objevit se konkrétně mohou tyto obtíže:

Reakce může mít různou intenzitu (od mírné až po vážnou) v závislosti na citlivosti jedince na konkrétní alergen. Stejně tak se mohou příznaky objevit ihned, nebo až v průběhu několika hodin. Ve vážnějších případech se může dostavit také anafylaktický šok, což je život ohrožující reakce celého těla. Bez okamžité léčby může způsobit mdloby, kóma, šok a dokonce i respirační nebo srdeční selhání.

Alergie na červené maso (alfa-gal): příznaky

Příznaky alergie alfa-gal na červené maso jsou zpravidla opožděné oproti jiným potravinovým alergiím. Většina alergií, například na korýše nebo ořechy, nastává do několika minut po konzumaci, nicméně u alfa-gal alergie se příznaky dostavují přibližně 3 až 6 hodin po kontaktu s alergenem. [4, 5, 6]

Co alergii na maso způsobuje?

Alergie na maso se může rozvinout v jakémkoli věku, nicméně někteří lidé mohou mít větší pravděpodobnost, že k tomu dojde. Patří mezi ně lidé se specifickými krevními skupinami, a jedinci, kteří prodělali některé infekce, trpí jinými potravinovými alergiemi nebo byli pokousáni klíštětem. Stejně jako v případě jiných alergií je ale přesná příčina alergie na maso neznámá.

Pokud jde o červená masa, alergenem zde bývá výše zmiňovaná specifická molekula cukru alfa-gal. Ta se nachází téměř u každého savce kromě člověka. Alergie na savčí maso se nejčastěji objevuje u lidí s krevní skupinou A nebo 0. U osob s krevní skupinou AB nebo B je pak až pětkrát nižší pravděpodobnost, že u nich bude diagnostikována alergie na červené maso. [7, 8]

Znáte někoho, kdo trpí alergií na maso? Ano Ne Zobraz výsledek

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud se u vás objeví příznaky alergie na maso, navštivte svého praktického lékaře nebo se rovnou objednejte na alergologickou kliniku. Aby mohl lékař potvrdit, že máte alergii na maso nebo trpíte jinou potravinovou alergii, provede vám běžné alergologické vyšetření.

To zahrnuje krevní test, který je schopný detekovat přítomnost protilátek, jež jsou známé jako imunoglobuliny E (IgE). Dále vás čeká kožní test, kdy lékař pod kůži umístí malé množství alergenu, aby se zjistilo, zda vyvolává kožní reakci.

Pohotovostní léčbu pak neprodleně vyhledejte v momentě, kdy se u vás objeví známky anafylaxe, mezi něž patří:

obtížné dýchání,

rychlý a slabý puls,

točení hlavy nebo závratě,

slinění a neschopnost polykat,

zarudnutí celého těla a návaly horka. [9, 10]

Léčba alergie na maso

Jakmile vám je diagnostikována alergie na maso, nejúčinnějším způsobem léčby je zcela se vyhýbat spouštěči alergie. Pečlivě tedy kontrolujte složení potravin, zda nebylo na jejich výrobu použito dané maso.

Opatrní buďte zejména ve chvíli, kdy jíte venku. Kontrolovat byste vždy měli nejen to, jaké maso se do pokrmu používá, ale zároveň je dobré upozornit personál daného podniku, aby jídlo nepřišlo do kontaktu s masem, které u vás vyvolává alergii. Další způsoby léčby zahrnují:

léky na mírné alergické reakce, jako jsou antihistaminika , steroidní tablety a steroidní krémy,

, steroidní tablety a steroidní krémy, nouzové adrenalinové autoinjektory, jako je Epipen, pro závažné alergické reakce.

U těžkých alergických reakcí se někdy využívá také imunoterapie, která zahrnuje opatrné vystavení látce, na níž jste alergičtí. Tělo by si na ni mělo postupně zvyknout a mělo by přestat reagovat tak silně. Pamatujte ale, že tento způsob léčby může provádět pouze specializovaný lékař. Vždy se proto řiďte pokyny svého ošetřujícího lékaře, který vám doporučí, jak nejlépe postupovat. [11, 12, 13]

Zdroje: verywellhealth.com, acaai.org, mayoclinic.org, nhs.uk, allergy.org.au, nzip.cz