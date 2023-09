Alergie na mléko a intolerance laktózy jsou dvě odlišné věci. Jak se projevují?

Alergie na bílkovinu kravského mléko

Alergie na mléko ve skutečnosti představuje imunologickou reakci (hypersenzitivitu) na bílkovinu kravského mléka. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších potravinových alergií, která se většinou projeví již v prvním roce života dítěte. Alergií na mléko trpí zhruba 2–5 % kojenců, v České republice je to tedy asi 5 tisíc děti ročně. V devíti případech z deseti však do tří let vymizí. V dospělosti se objevuje velmi vzácně.

Průběh alergie je závažnější než projevy laktózové intolerance. Lidé, kteří tímto problémem trpí, mají naprostý zákaz konzumace mléka a mléčných výrobků. Dětem jsou proto podávány speciálně upravené výrobky s hydrolyzovanou bílkovinou kravského mléka, bílkoviny je následně nutné doplňovat z masa, vajec, ryb nebo z rostlinných zdrojů.

Jak se projevuje alergie na mléko?

Příznaky alergie na mléko mohou být velmi pestré. Nejčastější jsou projevy v oblasti zažívacího ústrojí, dýchacího ústrojí a kůže. Jedná se o:

Zvracení

Bolesti břicha

Kolika

Plynatost, zácpa

Vodnaté a hlenové průjmy

Krev v stolici

Při časné reakci, kdy se potíže objeví klidně již během několika minut po požití mléčné bílkoviny, se mohou dostavit kožní příznaky, jako je svědění, kopřivka nebo různé otoky a ekzémy. Časté jsou také problémy s dýcháním, které zahrnují dušnost, dráždivý kašel, alergickou rýmu či astma.





Pokud jde o opožděnou reakci, ta se projeví zhruba za 46 hodin. Může se jednat například o potíže se zažíváním nebo atopický ekzém. U malých dětí často objevíte také krev ve stolici. V ojedinělých případech může alergie na mléko způsobit anafylaktický šok, kdy dochází až k bezvědomí a selhání srdce a člověk je ve vážném ohrožení.

Intolerance laktózy

Pokud jde o intoleranci, jedná se vlastně o nesnášenlivost mléčného cukru (laktózy). Není to tedy reakce imunologická jako v případě alergie na mléko, ale metabolická. V těle totiž chybí enzym s názvem laktáza, který je zodpovědný za štěpení mléčného cukru uvnitř střev. Pokud nedojde k jeho rozštěpení, nevstřebá se a zůstane ve střevech, kde následně kvasí a způsobuje nepříjemné obtíže.

Laktózová intolerance se může projevit v každém věku. Trápí zhruba 20 % evropské populace, u kojenců je však vzácná. Ačkoliv se jedná o vrozené onemocnění, první příznaky se nejčastěji objeví až kolem desátého roku.

Příznaky intolerance laktózy

Jelikož nestrávená laktóza v průběhu činnosti střevních bakterií nadále kvasí, dochází k výskytu trávicích potíží a nadměrné produkci plynů. Na rozdíl od alergie na mléko se však ve stolici nikdy neobjevuje krev. Hlavní projevy intolerance po konzumaci mléka zahrnují:

Bolesti břicha

Křeče

Nadýmání

Průjmy

Zkvašené stolice (kyselé)

Příznaky intolerance se často dostaví již během půl hodiny po požití laktózy, mohou však přetrvávat i několik dní. V důsledku rychlejšího průchodu trávené potravy střevy může navíc dojít také ke sníženému vstřebávání ostatních živin. Délka obtíží je individuální, závisí především na množství požité laktózy a na tom, jak velký je deficit produkce trávicího enzymu.

Diagnostika

Pokud máte podezření na potravinovou alergii, měli byste v první řadě ihned vyhledat svého praktického lékaře. Ten nejprve vyloučí různé infekce či chirurgické problémy a následně vás případně odešle na alergologii nebo gastroenterologii. K potvrzení, že pacient opravdu trpí alergií na mléko, se užívá:

Pozorování a výpovědi pacienta nebo rodičů

Krevní testy

Kožní testy

Laboratorní vyšetření

Eliminační testy a eliminačněexpoziční testy

Alergii na mléko u kojenců a batolat většinou není možné zjistit pouze pomocí odběru krve. U malých dětí se proto často zařazuje eliminační dieta, kdy se z jejich jídelníčku odstraní bílkoviny kravského mléka, a následná expozice alergenu. Pokud se v průběhu eliminační fáze obtíže zmírní nebo zcela vymizí, při expozici se však opět objeví, alergie je potvrzena.

Zda člověka opravdu trápí intolerance laktózy lze zjistit pomocí několika metod:

Odběr krve

Stanovení genetické informace

Dechové testy – vodíkový test nebo detekce uhlíku

Laktózový toleranční test – podání laktózy a měření glykemie

Léčba alergie na mléko

Pro člověka s alergií na bílkovinu kravského mléka je jedinou možností zcela vyřadit tento alergen z jídelníčku. Řešením není ani kozí nebo ovčí mléko. Nejspolehlivější cestou je bezmléčná dieta, při které se nemocný vzdá rizikových potravin. Stát ani zdravotní pojišťovna na tuto dietu nepřispívají.

K potlačení alergické reakce slouží speciální protialergické látky, které pacientovi předepíše alergolog. Takové látky se používají ve chvíli, kdy se ze stravy nedaří vyloučit veškeré potravinové alergeny. Jedná se například o antihistaminika nebo o kortikosteroidy. Toleranci imunitního systému vůči alergenům pomáhají zvyšovat také probiotika nebo beta-glukany.

Bezmléčná dieta

Každý, kdo trpí potravinovou alergií, si musí hlídat, co jí nebo pije. V tomto případě je nutná bezmléčná dieta, kdy se ze stravy vyloučí všechny viditelné, známé i skrytě zdroje bílkovin kravského mléka. Délku speciální diety určuje lékař, důležité však je, aby byla důsledná.

Pozor si musíte dát především na všechny potraviny, které obsahují mléko, tvaroh, jogurt, smetanu, sýry, ale také kefír, syrovátku nebo zákys. Nepomůže ani výměna kravského mléka třeba za ovčí nebo kozí, alergeny jsou všude velmi podobné. Místo mléka živočišného původu však můžete vyzkoušet mléčné nápoje původu rostlinného (sójové, rýžové, mandlové…), i u těch ovšem pečlivě čtěte složení.

Stopy mléka navíc najdete i v potravinách, kde byste to možná nečekali. Jedná se například o:

Sladké i slané pečivo

Instantní jídla

Uzeniny

Čokoláda a různé druhy polev

Margaríny

Některé z bílkovin mohou přecházet ze stravy přímo do mateřského mléka, kojící matky nemocných dětí proto musí bezmléčnou dietu striktně dodržovat. Děti na umělé stravě musí využít buď hypoalergenní mléko s vysoce štěpenou syrovátkovou bílkovinou nebo speciální přípravek obsahující směs aminokyselin.

Léčba intolerance

Při laktózové intoleranci je úprava jídelníčku individuální. Někdy stačí pouze vyměnit mléčné produkty za sýry, máslo, šlehačku a zakysané výrobky, kde je laktózy výrazně méně, jindy je nutné zcela se jim vyhnout. Pro zmírnění obtíží pomáhá nejíst mléčné výrobky na lačno a kombinovat je s dalšími potravinami.

Na trhu dnes existuje velké množství výrobků, které jsou označené jako zcela bez laktózy (lactose free) nebo pouze s nízkým obsahem laktózy (low lactose). Cenově jsou tyto produkty, mezi které patří například sýry, smetana, máslo nebo jogurty, o něco dražší než běžné výrobky.

K dispozici jsou také speciální kapky, tablety nebo kapsle s obsahem aktivního enzymu (laktáza), které se užívají při konzumaci mléčných výrobků a pomáhají mléčný cukr rozložit. Pozitivní vliv mají také probiotika.