Ani doma nemusí být vše ideální

Často býváme překvapeni, že nás právě v nejteplejších měsících roku postihne nachlazení, bolesti hlavy, krku, teploty a rýma. Příčin může být hned několik. Zákeřné bývá používání klimatizace, kdy náš organismus oslabují prudké změny teplot. Stejně tak ho oslabí i pití příliš studených nápojů v případě, kdy je naše tělo přehřáté.

Cestovní lékárnička

Pro zvládnutí příznaků pomohou ke snížení teploty a proti bolestem antipyretika, proti bolesti v krku lokální antiseptika, na rýmu dekongestiva (nosní přípravky snižující otok a překrvení nosní sliznice) a na kašel mukolytika. V případě, že se dostaví zánět spojivek, je dobré mít u sebe oční kapky.

Jakmile se chystáte na fyzickou zátěž, neměly by v cestovní lékárničce chybět gely a masti na bolavé svaly a klouby. Nejhorší bolestí, která nás na dovolené může potkat, je nečekaná bolest zubů. Neváhejte a použijte analgetika. Ovšem v tomto případě by co nejdříve měla následovat návštěva zubního lékaře.

Problémy s trávením

Nejčastějšími problémy cestovatelů bývají průjmová onemocnění a vůbec nemusíme vyrazit třeba do Afriky. Stačí se potkat s nějakou střevní virózou třeba u českého rybníka. V takovém případě především zabráníme dehydrataci.

S podáváním dostatečného množství tekutin s obsahem solí nabídneme i starší bílé pečivo, bujon, brambory nebo rýži. Z léčiv se doporučují běžně dostupné léky proti průjmům (laxativa) a léky ovlivňující motilitu střev či s protibakteriálním působením.

Opačným problémem může být zácpa, kde použijeme klasické léky proti těmto obtížím.

Bezpečné sluníčko

Pobyt na slunci je sice příjemný, ale musíme si uvědomit, že i nebezpečný, pokud nedodržujeme základní pravidla. Je nutné používat opalovací krémy s UV filtrem a také kvalitní sluneční brýle.

Při pobytu v horku se občas objeví na kůži potničky připomínající vyrážku. Jsou způsobeny ucpáním vývodů potních žláz a není nutné se jimi znepokojovat.

Při slunění, po nadměrné únavě a fyzické zátěži se také může objevit opar, který vyvolává herpetický vir. Opary trpí téměř 90 procent lidí, protože je u mnoha z nich virus přítomen a probudí se až při oslabené imunitě. V léčbě se uplatňují tzv. virostatika dostupná ve formě mastí.

Nemoc špinavých rukou

Hepatitida je obecné označení pro zánětlivé onemocnění jater, ale lidově se jí říká žloutenka. Žloutenka typu A se navíc nazývá „nemocí špinavých rukou“, protože se člověk většinou nakazí kvůli nedostatečné hygieně.

Hlídejte především děti, které mají ve zvyku vše si osahat. Onemocnění probíhá obvykle akutně, jeví se jako chřipka a první příznaky se dostavují nejdříve po 15 dnech.

Pozor na oheň a nože

Hlavně děti se nacházejí v nebezpečí, pokud je necháte bez dozoru u táboráku nebo jiného otevřeného ohně. Opaření a popálení mohou být různě závažná podle velikosti popálené plochy. Lékařskou pomoc vyhledejte raději v případě, pokud je popálenina větší než 5 cm. Jakmile si syn začne vyřezávat lodičku z kůry stromu, zbystřete. Řezné rány jsou častými prázdninovými úrazy. Místo přikryjte obvazem, který jej ochrání před znečištěním, infekcí a vysycháním. Důležité je mít s sebou kromě náplastí, obvazů a obinadel také dezinfekční přípravky.

Pylové alergie

Pro mnohé bývá letní cestování spojené s alergickými projevy. Alergen, například pyl, působí na imunitní buňky v nosní sliznici a dostaví se alergická rýma s hojnou sekrecí, svěděním a kýcháním.

Při pobytu v přírodě je těžké se pylům vyhnout, a tak se raději nebrouzdejte rozkvetlými loukami a v noci neotvírejte okna, protože čerstvý vzduch přináší velké množství pylových částic.

V přírodě nejsme sami

Klíšťata nejčastěji přenášejí klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu. Proti prvnímu onemocnění je možné se očkovat, zatímco proti borrelióze nikoli. Neléčená borrelióza může mít vážné následky, začínající neurologickými a psychiatrickými příznaky. Dbejte proto na používání repelentů a včasné odstranění přisátého klíštěte. Stejně jako třeba po komářím štípnutí nezapomeňte místo dezinfikovat a ošetřit chladicím gelem.

Procházky přírodou jsou určitě velmi příjemné, ale setkání se zmijí už ne. Žije na slunných okrajích cest, pasekách s pařezy a hromadami kamení. Je plachá, ale jedovatá! Po jejím uštknutí se může objevit otok, zvracení, bolesti břicha, průjem, teplota, v nejhorším případě krvácení do plic a ztráta vědomí. Nutné je podat urychleně antisérum.

Víte, co sbíráte?

Pokud vyrazíte s košíkem do lesa, dejte pozor, co do něho dáváte a zda vaše zvědavé děti něco neochutnávají rovnou ze země. Stačí zaměnit neškodnou houbu za jedovatou a neštěstí na sebe nedá dlouho čekat, maximálně 12 hodin. Už požití 50 gramů muchomůrky tygrované či zelené je smrtelné. Nejprve se dostaví bolesti břicha a zvracení, pak následuje úleva, ale mezitím jed poškodí játra a ledviny. Při podezření na otravu houbami okamžitě zavolejte záchrannou službu a snažte se u postiženého vyvolat zvracení.

Na kole či na koni

Velké množství lidí provozuje v současné době cyklistiku. Zákon č. 411/2005 Sb. nařizuje od 1. července 2006 povinné nošení přileb na pozemních komunikacích pro cyklisty do 18 let, ale jistě budou slušet každému cyklistovi i na polní cestě, protože tak předejde vážným poraněním hlavy. Cyklista musí být také vidět, takže by si měl oblékat pestré oblečení s fluorescenčními barvami.

I v jezdectví je nejdůležitějším prvkem výstroje přilba. Důležitý je i vhodný oděv (ne ze šustivého materiálu, který koňům vadí) a rukavice. Na vyjížďku by měli jet minimálně tři jezdci. Kdyby se někomu něco stalo, jeden musí zůstat u raněného a hlídat koně a druhý vyráží pro pomoc.

Snad jsme výčtem všech rizik nikoho nevystrašili. Přejeme vám příjemné prožití dnů volna, ale vždy mějte na paměti, že včasná reakce při jakémkoli problému může předejít mnohým pozdějším komplikacím.

Cestovní lékárnička

Vybavení cestovní lékárničky by mělo odrážet délku pobytu, dostupnost zdravotní péče v místě, kam cestujeme, a počet cestovatelů. Léky je třeba vždy nechat v originálním balení – hrozí nebezpečí záměny, případně přehlédnutí datumu, který varuje před vypršení doby jejich použitelnosti (exspirace). Současně je třeba zachovat a hlavně číst informace na příbalových letácích. Lékárničku důsledně chraňte před sluncem, teplem a vlhkem. Léky vždy uschovejte mimo dosah dětí!