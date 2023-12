Astmatický záchvat může spustit alergie i stresující situace. Důležité je mít vždy po ruce své léky

Co je astmatický záchvat?

Astmatický záchvat představuje náhlé zhoršení příznaků astmatu způsobené stažením svalů ve stěnách průdušek, které se jinak nazývá bronchospasmus. Během astmatického záchvatu dojde k otoku nebo zanícení výstelky dýchacích cest, kde se zároveň vytvoří hustší hlen. Všechny tyto faktory pak vyvolávají potíže s dýcháním, sípání, kašel, dušnost a potíže s prováděním běžných denních činností.

Další příznaky astmatického záchvatu pak mohou zahrnovat:

silné sípání při nádechu i výdechu,

přetrvávající dráždivý kašel,

velmi rychlé dýchání,

tlak na hrudi,

napjaté svaly krku a hrudníku,

potíže s mluvením,

pocity úzkosti nebo paniky,

zmodrání rtů.

Za nejzávažnější a poměrně vzácný stav, který může nastat v souvislosti s astmatem, lékaři považují takzvaný status asthmaticus. Jedná se o těžký astmatický záchvat nebo několik záchvatů probíhajících v řadě za sebou, které mohou být pro pacienta fatální. Tento stav vyžaduje bezodkladnou lékařskou pomoc, jelikož může trvat i několik hodin nebo dokonce dnů v kuse. [1, 2, 3]

Spouštěče astmatického záchvatu

Pokud se pacienti trpící astmatem vyhýbají jeho spouštěčům, poctivě dodržují režimová opatření stanovená lékařem a užívají předepsané léky, měli by mít svůj stav pod kontrolou. Někdy však nastanou situace, při nichž není možné zcela se vyhnout příčinám, které astmatický záchvat vyvolávají. Nejčastějšími spouštěči příznaků této nemoci jsou například:

Astmatický záchvat však mohou kromě výše uvedených spouštěčů vyvolat také některé nemoci, jako je například chřipka nebo i dokonce jen mírná infekce horních cest dýchacích. Stejně tak může být příčinou vzniku záchvatu i větší fyzická námaha, nepříznivé povětrnostní podmínky nebo silné emoce, které mají na svědomí změnu dechové frekvence. [4, 5, 6]

Astmatický záchvat: první pomoc

Dojde-li u pacienta k rozvoji astmatického záchvatu, je nutné držet se doporučeného postupu a podniknout několik kroků, které by mu měly efektivně ulevit od potíží a zároveň slouží k potlačení rozvoje dalších komplikací. Tyto kroky by měly být popsány například ve specifickém léčebném plánu, který pacient od lékaře obdrží. Co je třeba udělat?

Pacientovi nejprve uvolněte těsný oděv, který ho stahuje (pásek, kravata, podprsenka, košile),

přimějte pacienta použít inhalátor , který by měl mít vždy u sebe,

, který by měl mít vždy u sebe, nemocného uložte do Fowlerovy polohy (v polosedu),

sledujte pečlivě pacientův stav, zda se zlepšuje, nebo naopak zhoršuje,

pokud se situace nelepší nebo se přidávají další zdravotní komplikace, kontaktujte okamžitě záchrannou službu.

Důležité je především zachovat klid a hlavně nenechávat nemocného o samotě, jelikož v případě obzvláště těžkých astmatických záchvatů může pacient i omdlít. Svou roli při záchvatu hraje navíc také panika, která daný stav může ještě zhoršit. Proto se dotyčného snažte vždy uklidnit a nedejte na sobě znát, že jste sami nervózní nebo vyděšení. [7, 8, 9]

