Během kojení omezte čokoládu, pečivo i sycené nápoje. Základem je vyvážená a pravidelná strava

Co jíst při kojení?

Stejně jako v těhotenství by měla být i během kojení základem jídelníčku bohatá a vyvážená strava plná vitamínů a minerálů. Jedině tak bude mléko obsahovat všechny potřebné živiny, které miminko pro správný vývoj potřebuje. Pamatujte proto na jednoduché pravidlo: pokud se dobře stravujete vy, je dobře živeno i vaše dítě.

Pokud vás zajímá, co jíst a nejíst při kojení, ohledně vhodné stavby jídelníčku vám jistě poradí lékař. Doporučované potraviny pro kojící matky by měly obsahovat látky, které jsou pro ženské tělo i pro miminko prospěšné. Pozornost by žena měla věnovat hlavně následujícím látkám:

Bílkoviny – jsou velmi důležité po vývoj a růst dítěte. Naleznete je v mase, mléku luštěninách, rybách či vejcích.

– jsou velmi důležité po vývoj a růst dítěte. Naleznete je v mase, mléku luštěninách, rybách či vejcích. Železo – tělo ho potřebuje k tvorbě červených krvinek. Nejlépe se vstřebává z masa, ale také z mléčných výrobků či vajec.

– tělo ho potřebuje k tvorbě červených krvinek. Nejlépe se vstřebává z masa, ale také z mléčných výrobků či vajec. Polysacharidy – jsou pro tělo důležitým zdrojem energie. Najdete je v celozrnném těstu, obilovinách i bramborech.

– jsou pro tělo důležitým zdrojem energie. Najdete je v celozrnném těstu, obilovinách i bramborech. Tuky – tuky obsahují zdraví prospěšné minerály a enzymy. Je ale třeba pečlivě vybírat. Rozhodně dejte přednost rostlinným tukům před živočišnými. Vhodný je například olivový, rýžový nebo lněný olej.

– tuky obsahují zdraví prospěšné minerály a enzymy. Je ale třeba pečlivě vybírat. Rozhodně dejte přednost rostlinným tukům před živočišnými. Vhodný je například olivový, rýžový nebo lněný olej. Omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny – jsou nepostradatelné pro vývoj zraku, mozku a nervové soustavy. Nacházejí se v mořských rybách, vlašských ořeších, lněném a řepkovém oleji.

– jsou nepostradatelné pro vývoj zraku, mozku a nervové soustavy. Nacházejí se v mořských rybách, vlašských ořeších, lněném a řepkovém oleji. Sacharidy – vyhýbat byste se neměla ani sacharidům. Vybírejte ale správně. Před bílým cukrem určitě upřednostněte cukr obsažený v ovoci, cereáliích a ovocných šťávách a sladkosti při kojení raději vynechejte.

– vyhýbat byste se neměla ani sacharidům. Vybírejte ale správně. Před bílým cukrem určitě upřednostněte cukr obsažený v ovoci, cereáliích a ovocných šťávách a sladkosti při kojení raději vynechejte. Kyselina listová – vitamín ze skupiny B-komplexu se nachází především v listové zelenině. Dobrým zdrojem jsou však i kvasnice a dopřát si můžete také játra při kojení. Kyselina listová hraje důležitou roli při syntéze nukleových kyselin a při krvetvorbě.

– vitamín ze skupiny B-komplexu se nachází především v listové zelenině. Dobrým zdrojem jsou však i kvasnice a dopřát si můžete také játra při kojení. Kyselina listová hraje důležitou roli při syntéze nukleových kyselin a při krvetvorbě. Jód – je důležitý pro správnou funkci štítné žlázy a metabolismu živin. Pozitivně působí také na nervovou soustavu a zlepšuje mentální a intelektuální funkce. Hojně se vyskytuje v plodech moře.

– je důležitý pro správnou funkci štítné žlázy a metabolismu živin. Pozitivně působí také na nervovou soustavu a zlepšuje mentální a intelektuální funkce. Hojně se vyskytuje v plodech moře. Vitamín D – přispívá ke vstřebávání vápníku a normální funkci imunitního systému. Získáváme ho ze slunečního záření, ryb a zakysaných mléčných produktů.

– přispívá ke vstřebávání vápníku a normální funkci imunitního systému. Získáváme ho ze slunečního záření, ryb a zakysaných mléčných produktů. Zinek – kromě toho, že je důležitý pro zdravý vzhled kůže, vlasů a nehtů, je zinek potřebný také ke správnému růstu. Je obsažený v játrech, tmavém masu, mléku či vaječných žloutcích.

Co nejíst při kojení?

A co by jídelníček při kojení určitě obsahovat neměl? To je jednoduché. Platí zde totiž podobný princip jako v případě vyvážené stravy: dítěti neprospívají stejné věci jako vám. Pokud tedy chcete vědět, jakým potravinám se vyhnout při kojení, není nutné o tom dlouho přemýšlet.

Nevhodné potraviny při kojení:

Sladkosti

Rafinovaný cukr

Nadmíra soli

Jaké jídlo při kojení dále vynechat? Neplechu mohou napáchat i některé bylinky či nadýmavé potraviny. Pamatujte na to, že zažívací trakt novorozeného miminka je velmi citlivý a plynatost je pro něj mnohonásobně horší než pro dospělého člověka. Určitě se v prvních měsících vyhněte potravinám, u kterých víte, že tyto potíže způsobují. Jedná se například o:

Čerstvé pečivo

Luštěniny

Košťálovou zeleninu

Kynuté těsto

Sycené nápoje

Alkohol a kofein

Samostatnou kapitolou je pak alkohol a kofein. Alkoholu jste se jistě vyhýbala už během těhotenství, dokud kojíte, nic na tom neměňte. A pozor byste si měla dávat i na kofein. Pokud si jednou za čas dáte kávu, nijak zdraví svého dítěte samozřejmě neohrozíte. V případě, že si ale budete dávat šálek za šálkem, způsobíte mu nepříjemné podráždění, neklid a poruchy spánku. Kofein stejně jako alkohol totiž přechází do krevního oběhu miminka.

Tip pro maminky: Během kojení omezte konzumaci hořké čokolády a černých i zelených čajů. Kofein se totiž nachází i v nich, takže tento čaj ani čokoláda při kojení nejsou příliš vhodné.

Alergeny a dráždivé potraviny

Zatímco dříve se doporučovalo vyhýbat se striktně všem potravinám, které mohou alergickou reakci vyvolat (ořechy, mořské plody, mléko, jahody…), dnes jsou odborníci toho názoru, že se stačí vyvarovat pouze těm potravinám, které způsobují alergii kojící ženě. Jaké potraviny nejíst při kojení tedy může být v tomto ohledu značně individuální.

Zvýšená opatrnost se doporučuje u testování nových potravin. Ty by měla maminka ochutnávat nejprve v malém množství, aby se ujistila, že dítěti nijak nevadí. Pokud ano, měly by se zařadit na její vlastní seznam potravin nevhodných při kojení. Pozor by si však maminky měly dát také na jídla, která mohou podráždit zažívací systém. Sem patří například:

Ostrá a kořeněná jídla

Křen

Kyselé potraviny

Ačkoliv nejdůležitější je samozřejmě kojení a jídlo, s mírou by kojící ženy měly přistupovat i k některým bylinkám. Omezit se doporučuje například zázvor, bazalku či heřmánek. Meduňka, pampeliška či fenykl jsou naopak zcela vhodné.

Další tipy

Dostatečně pijte. Množství vody, které by kojící žena měla vypít, není pevně stanovené. Panují ale názory, že příjem tekutin přímo ovlivňuje tvorbu mléka. Spousta žen má navíc tu zkušenost, že během kojení pociťuje větší žízeň, a v případě, že pít zapomněly, měly navíc pocit prázdných prsů.

Tip pro maminky. Pijte raději teplé než studené nápoje. Vyhýbejte se také syceným nápojům, stoprocentním ovocným šťávám způsobujícím nadýmání a slazeným limonádám.

Jezte pravidelně. Udělat si čas na pravidelné jídlo může být s novorozencem opravdu těžké. A to hlavně zpočátku, než si na nový a hektičtější způsob života maminka zvykne. Myslete však na to, že hladověním nepomůžete ani vám ani miminku. Pokud tedy nestíháte, netrapte se prázdným žaludkem a zakousněte alespoň kus ovoce, celozrnné pečivo či müsli tyčinku.

S hubnutím nespěchejte. Uvědomte si, že kojení je samo o sobě energeticky velice náročné. Během prvních čtyř měsíců tedy pravděpodobně zpozorujete výrazný úbytek na váze. Každá žena je ale jiná, a tak co platí u jedné, nemusí být pravidlem u druhé. Dříve, než si budete lámat hlavu se svými kily navíc, která ne a ne zmizet, myslete na to, že tělo se na porod připravovalo dlouhých devět měsíců, takže nějaký čas potřebuje i pro návrat do normálnímu stavu.

Dejte proto svému tělu dostatek času. Drastická dieta při kojení nepomůže vám ani vám ani vašemu dítěti. Mnohem lépe uděláte, když budete pravidelnou a vyváženou stravu kombinovat s pohybem. Pro začátek stačí i procházky s kočárkem, později však můžete zařadit i náročnější aktivity.