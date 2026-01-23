Bezový sirup recept: vařený vydrží déle. Při přípravě za studena se ale zachová více účinných látek

Bezový sirup se připravuje z květů bezu černého. Květy by se měly sbírat v okamžiku, kdy jsou plně rozkvetlé, čistě bílé (případně lehce nažloutlé) a suché. Vyvarujte se sbírání těsně po dešti, protože tím přijdete o cenné účinné látky. Dopadající kapky vody totiž z květů smyjí pyl, který je nejvydatnějším zdrojem těchto látek.
Co se dozvíte v článku
Bezový sirup recept: vařený
Ingredience
- 30–40 květů černého bezu,
- 2 l vody,
- 2 kg cukru krupice,
- 2 bio citrony,
- 30 g kyseliny citronové.
Postup
- Bezové květy lehce protřepejte, abyste je zbavili větších nečistot a hmyzu. Případně je můžete nechat odležet pár hodin na tácu, aby z nich vylezli broučci. Rozhodně je ale nemáchejte ve vodě, jinak se z nich ztratí pyl.
- Očištěné květy vložte do větší nádoby, přidejte k nim na plátky nakrájené citrony, kyselinu citronovou a zalijte je studenou převařenou vodou. Směs v nádobě promíchejte, zakryjte a nechte louhovat 24 hodin na chladném místě.
- Druhý den směs přeceďte přes jemné plátno nebo husté sítko. Květy i citrony dobře vymačkejte, aby se uvolnilo maximum šťávy.
- Do získaného nálevu přidejte cukr, promíchejte a pomalu ho zahřívejte na mírném plameni. Sirup by se neměl zahřát na příliš vysokou teplotu, ale jen tak, aby se cukr úplně rozpustil.
- Celková doba varu se pohybuje v rozmezí 10–15 minut. Až se odpaří dostatečné množství vody, sirup zhoustne.
- Horký sirup nalijte do vyvařených lahví, ihned uzavřete a obraťte dnem vzhůru na pár minut. Až úplně vychladne, uložte ho do ledničky.
Bezový sirup za studena recept
Ingredience
- 25–30 květů černého bezu,
- 2 l vody,
- 2 kg cukru krupice,
- 2 bio citrony,
- 20 g kyseliny citronové.
Postup
- Květy opatrně protřepte a zbavte je hmyzu a nečistot. Nemyjte je, aby v nich zůstal zachován pyl jako hlavní nositel aroma.
- Květy vložte do velké skleněné nádoby. Položte na ně plátky citronů, přisypte kyselinu citronovou a zalijte je převařenou studenou vodou.
- Obsah nádoby promíchejte, přikryjte víkem nebo čistou utěrkou a uložte na chladné a temné místo. Směs nechte takto louhovat 48 hodin. Občas ji trochu promíchejte.
- Po dvou dnech směs přeceďte přes jemné plátno. Květy a citrony dobře vymačkejte. Do scezené tekutiny přidejte cukr a míchejte, dokud se zcela nerozpustí. Rozpouštění cukru může trvat opravdu dlouho, tak s tím počítejte.
- Až se přestane cukr usazovat na dně, je sirup hotový. Přelijte ho do sterilizovaných lahví a pevně je uzavřete. Sirup skladujte v lednici.
Jaké má bezový sirup účinky na zdraví?
K výrobě bezového sirupu se používají květy stromu známého jako bez černý (Sambucus nigra). Biologicky aktivní látky se nacházejí i v plodech, které vypadají jako černé kuličky. Konzumovat se ale mohou až po důkladné tepelné úpravě. V syrových plodech se totiž nachází toxická látka sambunigrin, která se rozkládá varem.
Květy mají výhodu v tom, že sambunigrin neobsahují, takže se mohou jíst klidně syrové. Díky pylu jsou naopak bohaté na flavonoidy, silice, třísloviny, organické kyseliny, vitamín C a slizové látky. Některé z těchto složek patří mezi silné antioxidanty, proto jsou květy bezu dobrým prostředkem na posílení imunity.
Sušené bezové květy najdete také v čajových směsích na uvolnění průdušek a zklidnění podrážděného krku. Mají mírné protizánětlivé účinky a působí močopudně, takže podporují přirozené vylučování toxinů během nemoci. Produkty z černého bezu lze doporučit i na zmírnění nadýmání a trávicích obtíží.
Při pití bezového sirupu ale nezapomínejte na to, že obsahuje hodně cukru (50–60 %). Proto by se měl konzumovat umírněně a rozhodně ne po litrech. To by spíš vedlo k přibírání a vyššímu riziku vzniku zubního kazu.
Tipy na vylepšení bezového sirupu
Přirozená chuť bezového sirupu je sama o sobě opravdu výtečná. Na druhou stranu se ale skvěle snoubí s jinými bylinkami, kořením a citrusy. Tyto kombinace mohou být opravdu zajímavé a povznést váš zážitek z pití bezové limonády na ještě vyšší úroveň.
Děláte bezový sirup?
Osvědčeným tipem je přidání čerstvých lístků máty peprné a meduňky. Sirup tak získá trochu svěžejší chuť i vůni. Pokud se nebráníte experimentům, můžete místo nich použít bazalku citrónovou. Výsledek bude lehce citrusový s exotickým nádechem.
Méně tradiční, ale hodně zajímavou kombinací je spojení bezových květů s tymiánem a levandulí. Při přípravě vařeného sirupu je vhodné přidat bylinky hned na začátku vaření, aby se z nich uvolnilo aroma. Pokud chcete, aby byl sirup pikantnější, můžete zkusit v nálevu macerovat kousky zázvoru nebo hřebíček.
Zdroje: bylinkyprovsechny.cz, sever.rozhlas.cz, nzip.cz, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, webmd.com