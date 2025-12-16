Bezpečný výběr vánočních dárků pro seniory či malé děti z hlediska zdraví

Děti a senioři patří mezi nejzranitelnější osoby, proto je potřeba pro ně vybírat dárky opravdu pečlivě. Musí být vyrobeny z nezávadných materiálů, být šetrné vůči pokožce a nepředstavovat pro obdarovaného riziko.
Malé děti zkoumají dárky všemi smysly
Zejména u miminek a batolat do tří let je podstatné vybírat takové dárečky, které odpovídají jejich věku a stupni vývoje. Počítejte s tím, že děťátko bude hračku zkoumat různými způsoby – může ji nejen osahávat a zkoumat hmatem, ale i žužlat, ocucávat nebo do ní zkoušet kousat.
Co sledovat při výběru dárků pro děti?
Malé děti nerozumí tomu, co je bezpečné, a předměty si často dávají do pusinky. Proto je na rodičích, aby vybrali dárek ze zdravotně nezávadného materiálu. Hračka by měla splňovat potřebné certifikace a nést označení CE. Určitě nenakupujte levné plastové předměty z těžko ověřitelných zdrojů, protože mohou obsahovat ftaláty, BPA (bisfenol A), těžké kovy či polycyklické aromatické uhlovodíky.
Dalším faktorem, který je nutné brát v potaz, je velikost. Nemělo by se jednat o žádné drobné kuličky či předměty složené z malých dílků, které může dítě vdechnout a zadusit se jimi. Magnetické a bateriové hračky (zejména na knoflíkové baterie) jsou také mimořádně rizikové. Spolknutí více magnetů naráz totiž může vést k sevření, nebo dokonce perforaci žaludku či střev.
Vyhýbejte se dále hračkám a plyšákům s dlouhými šňůrkami, protože zde hrozí uškrcení. U plyšových hraček a oblečení si prostudujte složení a vybírejte takové, které jsou vyrobeny z certifikované bio bavlny a dalších materiálů šetrných ke kůži.
Dětská pokožka je opravdu hodně citlivá, takže se doporučuje vyhýbat se parfémovaným produktům, i když doma nemáte potomka s ekzémem. Někteří výrobci používají k „ovonění“ kosmetiky a měkkých hraček silné parfémy a vonné látky, aby byly pro děti atraktivnější.
Jaké dárky jsou vhodné pro nejmenší?
- Pro malá miminka: kousátka, chrastítka, kolotoče nad postýlku, plyšáci, dřevěné kostky, interaktivní hračky.
- Pro batolata: chodítka, panenky, stavebnice, pískající a mluvící plyšáci, didaktické hračky.
- Pro školkové děti: omalovánky, společenské hry, domečky pro panenky, výtvarné potřeby.
Senioři ocení praktické dárky pro bezpečný domov
Mnoho osob trpí ve vyšším věku omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem, nedoslýchavostí, chronickými chorobami či zvýšenou citlivostí na chemikálie a alergeny. Babičku a dědečka určitě potěšíte, pokud jim vyberete praktické dárky, které jsou zvoleny s ohledem na jejich zdravotní stav. Vhodně vybraný dárek jim může dokonce usnadnit každodenní život.
Na co dbát při výběru dárků pro starší osoby?
Obecně má smysl zohlednit to, aby dárky pro seniory podporovaly zdraví, nezatěžovaly jejich zdravotní stav a byly opravdu bezpečné. Vyhněte se těžkým, křehkým nebo na manipulaci náročným předmětům. Kovové či skleněné dekorace nebo stojací lampy mohou na první pohled vypadat jako dobrý nápad.
Nicméně člověk, který má potíže s pohyblivostí, je může snadno převrhnout a zranit se o střepy. Nebezpečné mohou být i těžké a nestabilní kusy nábytku. Seniorům naopak můžete při pohybu v domácím prostředí pomoct tím, že jim pořídíte protiskluzovou podložku do vany, ergonomické pomůcky nebo kvalitní stropní osvětlení.
Pokud vám padla do oka elektronika, ujistěte se, že má přístroj potřebné bezpečnostní certifikace a odpovídá technickým schopnostem obdarovaného. Zejména u zařízení, která se zahřívají, jako jsou elektrické dečky a vyhřívací polštářky, je potřeba zkontrolovat bezpečnost. Chybět by neměla funkce automatického vypnutí a pojistka, která zajistí okamžité vypnutí při přehřátí.
Další skupinou předmětů, které senioři často dostávají pod stromeček, jsou různé dárky podporující zdraví. Pokud jim nechybí potřebné certifikace a doklady o bezpečnosti, skutečně pomáhají a nejsou v rozporu se zdravotním stavem dotyčného, může jít o dobrý nápad.
S ortopedickým polštářkem nebo protiskluzovou obuví určitě vedle nešlápnete. Velké opatrnosti však dbejte při výběru doplňků stravy – mnoho bylinek a přírodních látek ovlivňuje vstřebávání a účinky léků, které senioři často užívají (léky na tlak, na srdce, na ředění krve apod.). Vždy je proto potřeba konzultovat jejich výběr s lékařem nebo lékárníkem.
Pozorní buďte i při výběru pečující kosmetiky a produktů pro zkrášlování. Kůže bývá ve vyšším věku suchá, křehká a citlivá. Silně parfémované krémy a sprchové gely by ji mohly podráždit. Výrazná vůně může dráždit také dýchací cesty a nutit ke kašlání.
Tipy na vhodné dárky pro seniory
- Pro bezpečný pohyb doma: protiskluzové podložky do koupelny, obuv s protiskluzovou podrážkou, koupelnová madla, chodítko, hole, stropní osvětlení.
- Elektronika: telefon s velkými tlačítky, naslouchátko, chytré hodinky pro monitorování zdravotního stavu, systémy pro zavolání rychlé pomoci.
- Pro péči o zdraví: šetrná kosmetika bez parfemace, kvalitní doplňky stravy po konzultaci s lékařem.
- Pro trénink kognitivních funkcí: knihy, předplatné časopisů, křížovky a luštění, společenské hry, atlas světa.
Bezpečné dárky neznamenají nudné
Pro seniory i malé děti se skutečně vyplatí vybírat spolehlivé, nekomplikované, jasně označené a certifikované dárečky, které nepředstavují riziko úrazu či jiné újmy na zdraví. Rozhodně to ale neznamená, že takové věci budou nudné a obdarovaný z nich nebude mít radost.
Bývá tomu spíše naopak. Starší lidé většinou opravdu ocení, když jim prostřednictvím dárku dopřejete pohodlí a skutečný užitek. Ti nejmenší zase budou prožívat skutečnou radost, když dostanou hračky odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
