Bolest paty může mít řadu příčin. Jak tento problém správně léčit?

Kde se projevuje bolest paty?

Bolest paty trápí především pacienty ve středním věku. Velmi často se projevuje ve formě izolované bolesti přímo pod patou nebo zboku. Někteří pacienti ji pociťují celý den, jiné však trápí pouze v určitou denní hodinu nebo po zátěži. Spouštěčem může být třeba běh, cvičení, vycházení schodů nebo dlouhé stání.

Lidé si nejčastěji stěžují na tyto problémy:

Bolest paty při došlapu

Bolest paty při chůzi

Bolest paty v klidu

Bolest paty po běhu

Bolest paty zezadu

Bolest paty zespodu

Bolest paty z boku

Bolest paty po ránu

Bolest paty v noci

Nepříjemná bolest paty při došlápnutí může člověka trápit na každém kroku. Hlavním projevem potíží je palčivá bolest v oblasti paty a jejího okolí, v nártu či v přední části nohy. Navíc se také stává, že bolest vystřeluje do celého chodidla nebo do Achillovy šlachy a může se zhoršovat při stání, chůzi do schodů či odpočinku.

Co je příčinou bolesti paty?

Bolesti paty bývají obvykle způsobeny společným působením několika různých příčin. Může to být například opakovaná či nadměrná zátěž, nošení nevhodných bot nebo třeba zranění nohy, což může dohromady vést ke vzniku nepříjemných onemocnění.

Nejčastější příčiny bolesti paty:

Nevhodná či zcela nová obuv

Nadměrná či dlouhodobá zátěž

Ploché nohy

Nadváha

Úraz

Útlak nervu

Degenerativní a zánětlivá onemocnění

Plantární fasciitida

Toto onemocnění, které se nazývá také zánět povázky chodidla či zánět v patě, vzniká kvůli přetížení měkkých struktur v chodidlech. V důsledku nedostatečného prokrvení oblasti z důvodu útlaku cév v okolí dochází ke vzniku lokálního otoku, zánětu povázky a nepříjemné bolesti paty. Problém se však může rozšířit také do okolních svalů a poté způsobuje bolest v přední části chodidla nebo v úponu Achillovy šlachy.

Plantární fasciitida patří mezi nejběžnější příčiny bolesti paty. Tímto onemocněním jsou ohroženi především aktivní lidé, jejichž práce zahrnuje časté stání nebo celodenní pohyb, ale také nadšení sportovci. Kromě toho může být neoptimální zatížení způsobeno také anatomicky (nevhodné postavení kloubů nebo třeba vysoký nárt), nevhodnou obuví či nedostatečným zapojováním svalů plosky nohy.

Patní ostruha

Ostruha patní kosti je v podstatě kostní výrůstek, který se objevuje v plosce nohy nebo v úponu Achillovy šlachy. Mezi projevy tohoto onemocnění patří především silné bolesti paty v plosce či na vnitřním okraji paty, a to hlavně na začátku zátěže, hned po ránu nebo po delším sezení.

Za vznik patní ostruhy bývá často zodpovědná třeba dlouhodobá nebo opakovaná zátěž nohy (běh, chůze po tvrdším terénu). Na vině ovšem mohou být také různé deformity (propad příčné klenby nebo třeba ploché nohy), úrazy chodidel, paty či Achillovy šlachy, nepříjemná revmatická onemocnění nebo nevhodné boty, pro které je typická třeba úzká špička nebo příliš tvrdá stélka.

Jakmile způsobuje akutní bolest paty ostruha, příznaky mohou zahrnovat bodavou bolest při zátěži nebo i na dotek, bolest při došlapu, vystřelování bolesti do celého chodidla či do lýtka, zarudnutí i mírné otoky. Bolest paty způsobená patní ostruhou v dnešní době údajně trápí velké množství lidí (pravděpodobně až 15 % populace), a ačkoliv si lidé myslí, že se tento problém týká pouze starších pacientů, stále častěji si na něj stěžují také lidé kolem třicítky (ženy i muži) a neobvyklá není ani bolest paty u dětí (starších, ale i menších pacientů).

Bursitida paty

Dlouhodobé mechanické zatěžování, zranění, infekce, dna nebo třeba revmatoidní artritida může způsobit bolestivý zánět měkké tkáně na patě, který se označuje jako bursitida. Na postiženém místě se vytvoří bursa, což je váček naplněný hlenovitou tekutinou. Ten způsobuje ztuhlost, tupou bolest paty zezadu, bolest paty při pohybu kotníkového kloubu či bolest paty při chůzi. Neobvyklé není ani zhoršení bolesti při tlaku na postižené místo či při pohybu, zvýšená teplota, otok a zarudnutí.

Haglundova exostóza

Jedná se o nárůstek na zadní části patní kosti před úponem Achillovy šlachy, který může způsobit bolest v oblasti patní kosti. Ta se zhoršuje především při chůzi do schodů, při větší zátěži nebo v příliš pevných botách, které stahují úpon Achillovy šlachy. Pacientům tak často vznikají otlaky v oblasti paty způsobené tlakem nevhodné obuvi

Zánět Achillovy šlachy

Ke vzniku zánětu dochází většinou z důvodu dlouhodobého přetěžování při sportech, které jsou spojené s doskoky, prudkými odrazy nebo nárazy chodidla na pevnou podložku. Ve šlachových vláknech se tvoří mikroskopické praskliny a vzniká tak zánět. Onemocnění se projevuje pocitem ztuhlosti, otokem a zduřením šlachy, následuje silná bolest šlachy a v zadní části paty, bolest během zátěže, nebo dokonce bolest při každodenních aktivitách či v klidu.

Naražená pata

Tento problém, který se lidově nazývá také odražená pata, trápí hlavně běžce. Objevuje se vlivem nošení špatné obuvi, která nemá dostatečně odpruženou podrážku, aby pata nedostávala na tvrdém povrchu příliš zabrat, nebo také kvůli špatné technice běhu. Mezi typické projevy se pak řadí hlavně bodavá bolest, přičemž bolavá pata v tomto případě většinou člověku nedovolí nohu normálně používat.

Diganostika

Bolest paty byste rozhodně neměli ignorovat. Pokud totiž tento problém podceníte, může dojít k dlouhodobému poškození, jehož léčba bude velice obtížná. Z toho důvodu je nutné co nejdříve vyhledat lékaře, který postiženou oblast vyšetří, rozezná konkrétní problém a navrhne vhodné řešení. Zdravotní komplikace pomůže odhalit například vyšetření pohmatem, diagnostický ultrazvuk, rentgenové vyšetření nebo třeba magnetická rezonance.

Bolest paty a léčba

Jak se zbavit bolesti paty? Pokud si chce pacient pomoci sám, může vyzkoušet ledové obklady, masáž nohou nebo některý z protizánětlivých gelů. Kromě toho lze potíže krátkodobě zahnat pomocí léků proti bolesti, mezi které se řadí třeba Nimesil či Biofenac. Důležité je také zvolit vhodnou a dobře padnoucí obuv, která nebude potíže zhoršovat.

Co se týče léčby bolesti paty, nejprve je nutné rozeznat její konkrétní příčinu, jelikož terapie může být v případě různých onemocnění odlišná. V každém případě je však nutné zaměřit se na odlehčení paty, k čemuž slouží třeba speciální gelové podpatěnky. Pomoci může také zdravotní obuv nebo změna výšky podpatku. Lékaři dále doporučují vyzkoušet zapařovací obklady, tejpování, různé obstřiky nebo třeba lokální aplikaci kortikoidů.

Co na bolest paty dále pomáhá? Trápí-li pacienta bolestivá pata, je dobré zaměřit se také na rehabilitaci. Fyzioterapeut pacienta naučí vhodné cviky, které napomohou uvolnit lýtkový sval a také svaly v chodidle. Pravidelné protahování může mít kladný vliv na uvolnění svalového napětí a díky tomu pacientům od bolesti paty značně uleví.

Fyzikální léčba bolesti paty samozřejmě závisí na tom, co ji způsobuje. V některých případech, jako je například patní ostruha, se využívají také tyto metody:

Radioterapie

Léčba pomocí laseru

Léčba terapeutickým ultrazvukem

Magnetoterapie

Léčba růstovými faktory z krevní plasmy

Aplikace rázových vln

Chirurgický zákrok

Bolest paty a babské rady

Pokud chcete s bolestí paty zatočit pomocí přírodních metod, můžete vyzkoušet některé ze zaručených babských rad. Někteří lidé radí přikládat na patu zábaly z listů černého bezu, obklady ze zelných listů nebo zábaly z česneku s tvarohem. Pomáhají prý také domácí masti z kostivalu či levandule nebo třeba pomazání postiženého místa kyškou. Kromě toho se doporučují i koupele nohou ve výluhu z vratiče obecného.