Léčba patní ostruhy by měla být vždy komplexní. Často se využívá laser nebo rázová vlna

Diagnostika potíží

Jako patní ostruha se označuje kostní výrůstek lokalizovaný na patní kosti, jenž pacientům způsobuje nepříjemnou bolest při chůzi, po delší zátěži nebo třeba v nočních hodinách. Vzniká při přetěžování vazivového aparátu na místě úponů patní kosti, kde se postupně rozvíjí ischemický zánět označovaný jako plantární fasciitida a dochází k procesu kalcifikace.

Že je za pacientovy obtíže skutečně zodpovědná patní ostruha, se pozná poměrně snadno. K lékaři člověka nejčastěji přivádí nepříjemná bolest paty, která se objevuje při zátěži, při chůzi nebo při dotyku a působí dojmem, jako by se po došlápnutí do nohy zapichovaly ostré jehličky. Kromě toho je možné na postiženém místě pozorovat také zarudnutí a otok.

Během návštěvy zdravotnické ordinace lékař provede fyzikální vyšetření chodidla a budou ho zajímat také informace o vašem životním stylu či aktivitách, které mohly bolest paty způsobit. Kostěné výčnělky většinou nebývají patrné pouhým okem, a proto vás čeká rentgenové vyšetření, diagnostický ultrazvuk nebo případně magnetická rezonance, což pomůže případné výrůstky zobrazit. [1, 2, 3, 4]

Jak léčit patní ostruhu?

Pokud se u vás rozvinul tento nepříjemný zdravotní problém, jistě přemýšlíte, jakou má patní ostruha léčbu a co můžete udělat, abyste se co nejrychleji zbavili bolestí. V současné době přitom existuje řada různých způsobů, s jejichž pomocí je možné projevy patních ostruh výrazně zmírnit. Kromě konzervativní terapie sem patří například různé fyzikální léčebné metody nebo operační zákroky.





Konzervativní léčba patní ostruhy a režimová opatření

Při léčbě patní ostruhy se poměrně často využívají léky určené k tlumení bolesti nebo zánětu (nesteroidní antiflogistika či analgetika). Jedná se především o různé masti, gely, spreje a tablety, jejichž využití byste ale měli vždy konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Nápomocné ovšem mohou být také lokální zapařovací obklady a někdy se doporučuje tejpování patní ostruhy.

Další možností jsou pak injekční obstřiky s obsahem kortikoidů, které působí rychle a přinášejí pacientům úlevu od potíží. Jejich efekt ovšem bývá pouze krátkodobý a navíc se vyznačují řadou vedlejších účinků. Mohou například zvyšovat riziko zánětu v místě, kam jsou aplikovány, ale také omezují výživu, prokrvování a hojení měkkých tkání a mají na svědomí zkřehnutí vazů a šlach.

Důležitou součástí léčby ostruhy patní kosti je ale v každém případě dostatečný odpočinek a zmírnění zátěže vyvíjené na patu a vazivový obal svalů v dané oblasti. Pacient by se tedy měl vyvarovat veškerých činností, které bolest zhoršují, nebo je alespoň výrazně omezit. Může se přitom jednat například o různé sportovní aktivity, jako je běh nebo tanec, což je dobré vyměnit třeba za plavání, které tolik nezatěžuje vaše klouby.

Kromě toho lékaři doporučují, aby si pacienti trpící patní ostruhou pořídili gelové vložky či pěnové stélky do bot, což pomůže utlumit nárazy paty při došlapování na podložku a snížit napětí, které způsobuje vznik mikrotraumat. Dobrou volbou je pak samozřejmě i speciální ortopedická obuv, která nikde netlačí a správně se přizpůsobí vašim chodidlům. Dostupné jsou ovšem i noční dlahy určené k léčbě plantární fasciitidy.

Součástí léčby by dále měla být úprava životosprávy (vyvážený jídelníček, pravidelný pohyb), a je-li to potřeba, pacient by se měl soustředit také na snížení tělesné hmotnosti. K tomu se běžně přidává také vhodné cvičení pod dohledem odborníka, protahování svalů, masáže, teplé obklady (ne v akutní fázi zánětu) nebo koupele, které mají zklidňující efekt. [5, 6, 7]

Fyzikální léčebné metody

Při léčení patní ostruhy se v dnešní době hojně uplatňují také některé fyzikální metody, které mají různou míru úspěšnosti. Nejčastěji se přitom využívá aplikace rázových vln, ale poměrně častá je také terapie prováděná za pomoci laseru.

Léčba patní ostruhy laserem

Vysokovýkonný laser pomáhá tlumit bolest a zánět, podporuje hojení tkání a dokáže proniknout hluboko, což zvyšuje jeho účinnost. V místě aplikace dochází k intenzivnější krevní cirkulaci, díky čemuž jsou tkáně více okysličené a rychleji se z nich odplavují odpadní látky. Právě z toho důvodu se jedná o vhodnou metodu léčby patních ostruh a plantární fasciitidy.

Léčba patní ostruhy rázovou vlnou

Hojně doporučovaným způsobem léčby je v případě patní ostruhy také aplikace rázových vln. Jde o neinvazivní terapeutickou metodu, kterou lékaři považují za velice efektivní, jelikož stimuluje proces hojení v poškozené tkáni plantární fascie. V praxi se přitom využívají dva různé typy rázových vln, a sice radiální rázová vlna a fokusovaná rázová vlna. Tyto dvě metody, které si pacient musí hradit sám, se ovšem mohou navzájem kombinovat.

Na tkáně, které funkčně souvisí s přetěžovaným místem, se aplikuje radiální rázová vlna. To znamená, že tímto způsobem lékař nepůsobí přímo na patní ostruhu, ale spíše na svaly plosky nohy či lýtek, což pomáhá uvolnit měkké tkáně. Fokusovaná rázová vlna se naopak aplikuje přímo na patní ostruhu a působí hluboko ve tkáních s poměrně velkou intenzitou. Slouží k odstranění chemického zánětu, který je zodpovědný za rozvoj bolestí.

Další možnosti fyzikální terapie:

léčba patní ostruhy terapeutickým ultrazvukem,

léčba patní ostruhy pomocí magnetoterapie,

léčba patní ostruhy ozařováním. [8, 9, 10, 11]

Léčba růstovými faktory z krevní plazmy

Pokud se chcete vyhnout operačnímu řešení situace, můžete vyzkoušet léčbu pomocí růstových faktorů z krevní plazmy, což je méně invazivní zákrok. Spočívá v tom, že vám lékaři nejprve odeberou plazmu a následně do postiženého místa aplikují růstové faktory. Nedojde sice k likvidaci vzniklého výrůstku, ale pomůže to odbourat chemický zánět, který je za vaše potíže zodpovědný. [12, 13, 14, 15]

Operace patní ostruhy

Zhruba 90 % pacientů pocítí díky konzervativní a fyzikální terapii výrazné zlepšení. Jestliže je však veškerá dosavadní léčba patních ostruh neúčinná a bolest se již nedá vydržet, je nutné přistoupit k chirurgickému řešení situace. Lékaři se v takovém případě zaměřují na operativní odstranění nepříjemných kostních výrůstků, což doplňují také o částečné odříznutí vazivových struktur (uvolnění plantární fascie), které patní kost obklopují.

Zatímco v minulosti bylo nutné provést při operaci patní ostruhy poměrně velký řez, dnes je daný výkon méně invazivní. Lékařům tedy stačí v postiženém místě vytvořit pouze malé řezy na obou stranách, kterými zavedou dovnitř artroskop a potřebné nástroje. Po operaci by se měl pacient co nejvíce šetřit a po dobu 6 týdnů chodit o berlích. [16, 17, 18, 19]

Cviky na patní ostruhu

Léčbu patních ostruh se doporučuje podpořit také vhodným cvičením, které by měl pacient provádět pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta. Důležité je zaměřit se na protahování lýtkových svalů, plantární fascie a dalších rizikových oblastí, ale vhodné jsou i masáže nebo obklady, které pomohou snížit svalové napětí. Dále může pomoci senzomotorická stimulace plosek nebo využití vhodných cvičebních pomůcek (například masážní míček připomínající ježka). [20, 21, 22, 23]

Alternativní léčba patní ostruhy

Pacienti, u nichž se rozvine tento nepříjemný zdravotní problém, se často ptají, zda existuje také nějaká domácí léčba patní ostruhy, která by mohla podpořit hojivý proces a zmírnit bolesti. V první řadě je tedy nutné podotknout, že samoléčba patní ostruhy samozřejmě nestačí a vždy je nutné svůj problém nejprve konzultovat s odborníkem.

Chcete-li doporučenou léčbu doplnit také o alternativní terapeutické metody, můžete vyzkoušet například akupunkturu nebo užívání bylinek. Oblíbená je třeba mast z kostivalu, ale i mast konopná. Kromě toho se někdy doporučují také obklady s kyškou či zelnými listy nebo zábaly připravené z listů černého bezu. Zmírnit bolest i zánět pak mohou také esenciální oleje, například bergamotový, eukalyptový, levandulový či rozmarýnový. [24, 25, 26, 27]

