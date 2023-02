Terapie rázovou vlnou pomáhá urychlit hojení tkání. Jak tato metoda funguje?

Co je rázová vlna?

Jedná se o moderní léčebnou metodu z oblasti fyzikální terapie, která pacientům přináší úlevu od bolesti a urychluje regenerační proces v postižené oblasti. Slouží především k léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, ale používá se také v estetické nebo interní medicíně. Je přitom založena na přenosu mechanické energie do tkání, kde zlepšuje prokrvení a zmírňuje nepříjemné pocity.

Pro lékařské účely se rázová vlna začala využívat v 80. letech 20. století, kdy pomáhala odstranit žlučníkové a ledvinové kameny tím, že rozmělnila jednotlivé usazeniny, které následně organismus opustily ve formě písku. Když ovšem lékaři tuto metodu aplikovali, všimli si, že kromě toho u pacientů rázová vlna podpořila hojení měkkých tkání a obnovu hustoty kostí. [1, 2, 3]

Princip ošetření rázovou vlnou

Terapie rázovou vlnou představuje unikátní neinvazivní řešení některých bolestivých stavů, k čemuž dochází pomocí speciálních přístrojů, které vyvolávají vibrace v pojivové tkáni. V podstatě jde o akustický jev, který je založený na transformaci zvukové vlny v akustický ráz. Ten se vyznačuje vysokou amplitudou, skokovou změnou tlaku a velkým množstvím energie.

Z místa vzniku se akustické rázy šíří až do bolestivých oblastí a problematických tkání bez poškození pacientovy kůže, a to zhruba do hloubky 2–12 cm (v závislosti na typu rázové vlny). Způsobují přitom výrazné změny tlaku a mají velký léčebný potenciál. Energie, která postupně proniká do postižené oblasti, totiž zvyšuje místní prokrvení a urychluje tkáňový metabolismus.

Kromě toho rázové vlny pomáhají snížit napětí v postižených tkáních, což pacientům přináší úlevu od bolesti, a podporují regenerační procesy v kostech, vazivu a jiných měkkých tkáních. Urychlují tak proces hojení a obnovují rozsah pohybu. Výhodou je také skutečnost, že toto ošetření pacienti většinou dobře tolerují, takže se jedná o skvělou alternativu invazivních operačních zákroků. [4, 5, 6]

Druhy rázové vlny

Ačkoliv všechny dostupné metody pracují na stejném principu, existuje hned několik různých typů rázové vlny, které se v mnohém liší. Rozdílný je například charakter akustického rázu a způsob, jak vzniká a jak se ve tkáních šíří, ale i hloubka, do které může energie proniknout. V závislosti na těchto faktorech dnes rozlišujeme tři druhy rázových vln, kam patří:

radiální rázová vlna,

fokusovaná rázová vlna,

planární rázová vlna.

Terapeutická účinnost jednotlivých metod závisí na tom, zda je energie rázové vlny namířená na větší plochu, nebo se naopak soustředí pouze na lokálně omezenou ohniskovou zónu. Pro každou diagnózu se tedy hodí jiný typ rázové vlny, který pomůže pacientům od potíží. Důležité proto je, aby lékař důkladně zvážil jejich diagnózu a vybral tu nejlepší metodu. [7, 8, 9, 10]

Radiální rázová vlna

Průběh energetického paprsku je v případě radiální rázové vlny rozbíhavý. Právě z toho důvodu se hodí spíše k léčbě povrchových partií lidského těla, kde je vytvářená energie ještě poměrně hodně koncentrovaná. Terapeut zároveň necílí pouze na jedno konkrétně ohraničené místo, ale spíše aplikuje rázy na větší plochu, takže dochází k plošnému uvolnění měkkých tkání.

Pokud jde o to, jak radiální rázová vlna funguje, generátor nejprve mění vzduch pod tlakem vháněný do používaného přístroje na akustické rázy, které se pak kuželovitě rozbíhají do tkání. Během několika nanosekund dosáhne rázová vlna své maximální hodnoty. Působí zhruba do hloubky 1–6 cm, přičemž způsob přenosu ve tkáních závisí na koncovce aplikátoru a použitém gelovém vodiči.

Radiální rázová vlna se typicky používá například k ošetření zatuhlých tkání v oblasti hrudní páteře, šíje a beder, a to ještě před tím, než terapeut provede mobilizaci páteře a periferních kloubů do jejich fyziologické podoby. Pomáhá tedy především při bolestech zad, ale funguje i jako pomocná terapie, která se aplikuje na tkáně funkčně související s lokalizovaným zdravotním problémem. [11, 12, 13]

Fokusovaná rázová vlna

Jak už samotný název metody napovídá, průběh fokusované rázové vlny je koncentrovanější a proniká hlouběji než vlna radiální. Všechnu emitovanou energii přitom soustředí přímo do poškozených tkání, konkrétně do oblasti o velikosti zhruba 2 cm3. Vysokoenergetický paprsek dosahuje přibližně do hloubky 6–12 cm, ale pomocí různých distančních koncovek je možné rázovou vlnu nasměrovat i na místa blíže k povrchu.

Svůj význam si fokusovaná rázová vlna našla především při léčbě zdravotních obtíží, které jsou nějakým způsobem přesně ohraničené (například patní ostruha) nebo se nacházejí hlouběji ve tkáních. Zpravidla se pak cílí na místa, kde to pacienta nejvíce bolí. Dá se zároveň bezpečně aplikovat do oblasti zánětů, do mechanicky poškozených tkání i přímo do kostí a kloubů.

Okamžitý výkon fokusované rázové vlny je přibližně 1000krát vyšší než v případě radiální rázové vlny a doba jejího trvání je zhruba 100krát kratší. Cílem této terapie je primárně vyvolat ve tkáních protizánětlivé, analgetické účinky, zpomalit degenerativní postup a urychlit metabolické procesy, které mají na svědomí regeneraci poškozených oblastí. [14, 15, 16, 17]

Planární rázová vlna

Jde o nejnovější způsob terapie rázovou vlnou, který je u nás dostupný. V podstatě se přitom jedná o variantu fokusované metody, která se někdy vzhledem ke způsobu šíření energie ve tkáních označuje také jako „rozostřená“. Jelikož má aplikátor odlišnou stavbu, akustický ráz se nesbíhá do jednoho malého místa, ale prochází do tkání plošně.

Množství energie, která působí na povrchovou tkáň, je v tomto případě ještě o něco vyšší. Tento intenzivní akustický ráz se pak soustředí na oblast pouze několik centimetrů pod pokožkou, kde působí jako katalyzátor opravy poškozené tkáně. Zároveň má analgetický a protizánětlivý účinek a podporuje vznik nových krevních kapilár. Díky tomu si planární rázová vlna našla využití v urologii (porucha erektilní dysfunkce) či v rehabilitaci (zánět lícního nervu). [18, 19, 20]

Kombinovaný přístup

Mnoho pohybových problémů souvisí se svalovými dysbalancemi, kvůli kterým musí některé svalové skupiny pracovat na úkor jiných. Na místě největšího přetížení se pak začnou ukládat kalciové částice a původní měkká tkáň kostnatí. Tímto obranným mechanismem se organismus snaží zabránit dalšímu přetěžování, přičemž v okolí vzniká zánět, který pacientům způsobuje silné bolesti.

Jakmile se podaří odhalit, co tento problém způsobilo, terapie rázovou vlnou by se měla soustředit na postupné uvolnění měkkých tkání a vyléčení bolestivého zánětu. V takových případech se proto nejprve aplikuje fokusovaná rázová vlna přímo do místa, kde se nachází kalcifikát, a poté se pomocí radiální rázové vlny uvolňují tkáně, které s postiženou oblastí funkčně souvisí. [21]

Indikace

Své uplatnění si léčba rázovou vlnou našla převážně v ortopedii, v neurologii, v revmatologii, v urologii a v rehabilitaci. Její aplikace urychluje reparační a regenerační proces pomocí stimulace tkáňového metabolismu a zlepšuje lokální prokrvení. Díky tomu se tato léčebná metoda hodí v případě, kdy pacienty trápí různé bolestivé stavy (bolest ramene, kolene, lokte a podobně) či nepříjemná onemocnění. Sem patří například:

Aby toho nebylo málo, rázová vlna se využívá také v estetické medicíně, a to z důvodu stimulace tvorby kolagenu, což je nezbytným předpokladem pro reparativní procesy ve tkáních. Nově vytvořená vlákna jsou pak hustší a tvoří pevnější strukturu. Díky tomu je možné využít terapii rázovou vlnou třeba u pacientů, které trápí celulitida, strie nebo nevzhledné jizvy. [22, 23, 24, 25]

Kontraindikace

Přestože rázová vlna pomáhá při léčbě různých zdravotních problémů, existuje i celá řada situací, kdy je využití této metody zcela vyloučené. Nedoporučuje se například pacientům, kteří užívají některé druhy léčiv nebo se potýkají se specifickými chorobami. Mezi kontraindikace se pak řadí konkrétně:

těhotenství,

období růstu u dětí,

poruchy kožní citlivosti,

závažná jaterní onemocnění,

systémová zánětlivá onemocnění,

poruchy krevní srážlivosti a krvácivé projevy,

Alzheimerova choroba a polyneuropatie,

onkologická akutní onemocnění,

infekce kostí (osteomyelitidy či infikované zlomeniny),

otevřená zranění (nezhojené jizvy, odřeniny),

hnisavá ložiska v místě aplikace rázové vlny,

stavy po rentgenové terapii (odklad rázové vlny o několik týdnů)

užívání kortikoidů (odklad rázové vlny o několik týdnů),

užívání antikoagulačních prostředků (hemolytika). [26, 27, 28, 29]

Terapeutický postup

Rázová vlna představuje nechirurgický, nekrvavý zákrok, jehož úspěšnost se statisticky pohybuje v rozmezí 80–95 %. Efektivita léčby přitom závisí především na konkrétní diagnóze, zdravotním stavu pacienta a jeho spolupráci. S tím pak souvisí i celková rychlost léčby, jelikož s některými obtížemi se člověk může léčit pouze několik dnů či týdnů, ale jiné se zlepší teprve za několik měsíců.

Zatímco aplikace radiální varianty trvá zhruba 15 minut a může být poměrně hlučná, v případě fokusované rázové vlny to bývá až 30 minut, ale aplikace je naopak velice tichá. Člověk pociťuje pouze tlak hluboko uvnitř tkáně a často také jakési „píchání“. Neměl by ovšem zaznamenat žádné rázy na povrchu kůže, jako je typické u radiální rázové vlny.

Zatímco akutní stavy vyžadují v případě radiální rázové vlny 3–4 aplikace, u fokusované rázové vlny to mohou být klidně jen 1–2 aplikace. Chronické stavy, které pacienta trápí delší dobu (více než 3 měsíce), se pak léčí pomocí 6 nebo více aplikací rázové vlny, mezi nimiž je nutné dodržovat doporučené intervaly. Výsledky se pak mohou dostavit ihned, ale u chronických problémů to většinou trvá déle, nebo je dokonce nutné terapii rázovou vlnou opakovat. [30, 31]

Pozitivní účinky rázové vlny

Akustické vlny s vysokou amplitudou a skokovou změnou tlaku vyvolávají ve tkáních řadu pozitivních změn. Pomáhají urychlit hojení a regeneraci tkání, celkově zmírňují bolest a přinášejí pacientům úlevu od přetrvávajících potíží. Obecně se přitom dají účinky rozdělit na fyzikální (mechanické) a biologické. Patří sem konkrétně:

snižování napětí v měkkých tkáních,

redukce svalového napětí a uvolnění trigger pointů,

rozproudění metabolismu a zdokonalení látkové výměny,

tvorba nových cév, které zlepšují prokrvení a okysličení,

stimulace produkce kolagenu a dalších bílkovin,

protizánětlivý efekt – potlačení chronického zánětu,

– potlačení chronického zánětu, analgetické účinky – ústup bolesti a postupné zlepšení pohyblivosti,

– ústup bolesti a postupné zlepšení pohyblivosti, narušení a rozpouštění vápenatých usazenin ve šlachách, úponech a burzách,

zvýšená tvorba kostní tkáně (osteogeneze).

Terapii rázovou vlnou lékaři považují za velice účinnou. Lidé, kteří se rozhodnou tuto metodu vyzkoušet, obvykle pocítí úlevu od bolesti a dalších nepříjemných pocitů. Zároveň jim může pomoci vrátit se zpět do běžného života nebo třeba ke sportovním aktivitám, které vykonávali, než se u nich projevilo onemocnění, přivodili si úraz nebo zaznamenali jiný zdravotní problém.

Další nespornou výhodou terapie rázovou vlnou je minimální výskyt vedlejších účinků. Kromě toho je tato neinvazivní léčebná metoda oblíbená i díky své nízké časové náročnosti a skutečnosti, že pacienta v době léčby nijak nezatěžuje. Navíc je typicky bezbolestná, přestože člověk může jednotlivé rázy pociťovat méně či více (například jako píchání jehličkami).

Vyzkoušeli jste terapii rázovou vlnou? Ano Ne, ale chystám se na to Ne, neplánuji to Zobraz výsledek

Díky svým pozitivním účinkům na lidský organismus se spektrum problémů, při jejichž léčbě je možné terapii rázovou vlnou využít, neustále rozšiřuje. Díky tomu si našla uplatnění například v oblasti ortopedických patologií, v kardiologii, v plastické chirurgii, v rehabilitaci nebo třeba v neurologii. Mimoto si ale oblibu získala také ve sportovním lékařství a v estetické medicíně. [32, 33, 34, 35]

Možné nežádoucí účinky

Aplikace rázové vlny může být pro některé pacienty nepříjemná nebo dokonce mírně bolestivá. Obecně sice bývá dobře tolerována, ale vše záleží na konkrétním jedinci a jeho zdravotním stavu. Vedlejší účinky přitom zahrnují hlavně lokální otok měkkých tkání, zarudnutí, vznik modřin a petechií, zvýšenou citlivost v místě aplikace nebo přechodné zvýšení bolesti. Obvykle však odezní během 2–10 dnů. [36, 37, 38]

Rázová vlna: ceník

Terapii rázovou vlnou by měl pacientovi vždy doporučit ošetřující lékař, který podrobně zhodnotí jeho zdravotní stav a veškeré kontraindikace. Následně může vystavit žádanku, pomocí které se pacient objedná na konkrétní ambulanci či kliniku. Tento způsob léčby nicméně nehradí zdravotní pojišťovna. Jakou bude mít rázová vlna cenu, pak záleží na konkrétní variantě a ceníku, přičemž částka za jednu aplikaci se může výrazně lišit. Jedná se o stovky, ale i tisíce korun. [39, 40, 41]

Zdroje: fyzioklinika.cz, orp.cz, fno.cz, wikiskripta.eu, razova-vlna.eu, poliklinikadecin.cz, core-physio.org, shockwavecanada.com, erekce.cz