Bylinky a zažívání

Jídlo je jeden z mála společenských rituálů, který spojuje napříč světem chudé a bohaté, civilizované a necivilizované, vzdělané i nevzdělané. Je-li však právě trávení vaším problémem, zvažte následující rady jako možnou pomoc a řešení.

Mnoho lidí trpí poruchami trávení, aniž by o tom někomu říkalo, natož aby vyhledalo pomoc. Zažívací potíže jako plynatost, nadýmání, říhání, pálení žáhy, zápach z úst, průjem, zácpa, tlak kolem žaludku, nevolnost, nechutenství nebo přecitlivělost na některou z potravin patří zkrátka do kategorie „to nestojí za řeč“, „jenom jsem něco špatného snědl“, „to má každý“ nebo „to za chvíli přejde“.

S kvalitním trávením navíc souvisí i řada jiných potíží, kde bychom souvislost ani nehledali. Například bolesti hlavy, závratě, menstruační potíže, slzení očí, kožní vyrážky, zánět spojivek, „kapka u nosu“, poruchy krvácivosti apod.

Asijští lékaři rozlišují dokonce několik druhů bolestí hlavy podle oslabeného orgánu. Bolest žlučníková je podle východního učení nejsilnější po stranách hlavy a v šíji, na povrchu kůže hlavy. Naopak bolest hluboká, uvnitř hlavy s nepříjemným tlakem v očích a světloplachostí, je bolest jaterní. Bolest žaludeční má pro změnu své maximum ve spánkové oblasti a bývá provázena nevolností a zvracením. Oč to máme my na Západě lehčí…

K čemu dochází při trávení?

Usnadnit trávení přirozenou cestou můžeme řadou způsobů. Jak? K tomu nám pomůže představa, k čemu vlastně při trávení dochází. Trávit začínáme při pouhém spatření potravy. Když ucítíme její vůni. Zakousneme se a nezřídka začínáme dělat první chyby. Důkladné žvýkání není přepych jen pro ty, kdo mají dost času. Čas je prostě dobré si udělat. Americký fyziolog Fletcher povýšil dokonce žvýkání na léčebnou metodu. Jürgen Schilling o tomto „žvýkacím joggingu“ napsal velice poutavou knihu Prožvýkej se do zdraví. Vřele doporučuji.

Další cesta vede sousto do žaludku. Odtud do tenkého a tlustého střeva. V tenkém střevě rozklad potravy na jednoduché živiny vrcholí. Rozmělněná a částečně natrávená potrava se mísí s trávicími šťávami slinivky a žlučníku a jednoduché základní živiny se pod kontrolou lymfatického imunitního systému vstřebávají do krve. Řídká kašovitá hmota se potom zahustí v tlustém střevu a nezpracované zbytky jsou vylučovány konečníkem ven.

Jednotlivé orgány pracují na trávicím procesu společně. Jeden zaspí a ten další to už nedožene. Jejich souhru hlídá a usměrňuje vegetativní nervový systém. Proto bychom měli mít na jídlo dostatek času, odpočívat a pravidelně se pohybovat, jíst hodně zeleniny a celozrnných výrobků s vysokým obsahem vlákniny a nezapomínat na příjem tekutin.

A jak mohou pomoci bylinky?

Existují tři hlavní oblasti, které je potřeba řešit, pokud si přejete dobře a kvalitně trávit. Jsou to: očista a hojení sliznice trávicího trakbylinky tu, posílení imunitního systému (posílení metabolismu a úprava pH vnitřního prostředí) a zlepšení trávení a vstřebávání živin.

Pro očistu a léčení střevního traktu je výborná vláknina ze semen indického jitrocele (Plantago psyllium), Chlorella, artyčok, kajenská paprika, ořešák, zázvor, pelyněk, extrakt z rýžových slupek, česnek, aloe vera či šípky. Na posílení imunity je osvědčené germanium (netoxický prvek s velkou budoucností obsažený v ženšenu, česneku, aloe vera nebo v kostivalu lékařském). Posiluje imunitu organismu, obohacuje ho kyslíkem, chrání před radiací, odstraňuje z těla jedovaté látky a má silné analgetické účinky. Dále česnek, artyčok, vojtěška (Alfalfa), Spirulina, Dunaliella, nať petržele, pampeliška, rebarbora, červená řepa, ostropetřec mariánský, kořen lopuchu, potočnice zelená a zázvor. Zlepšení trávení a vstřebávání živin napomáhá papain, bromelain, mladý zelený ječmen, syrové zeleninové šťávy, aloe vera, Spirulina a Chlorella.

Několik nejdůležitějších…

Všechny zmíněné bylinky můžete snadno koupit v prodejnách zdravé výživy, lékárnách nebo prostřednictvím on-line zásilkového prodeje přes internet. Vždycky ale mějte na paměti, že pokud potíže dlouho neustupují nebo se dokonce stupňují, měl by o nich vědět váš lékař.

Zázvor

Tato půldruhého metru vysoká rostlina se žlutými květy pochází z jihovýchodní Asie. Její pálivý drsný oddenek je běžně k dostání i v našich supermarketech. Zázvor je možné konzumovat v mnoha různých podobách. Jako kandovaný, sušený, čaj, drcený jako koření, ve formě kapslí nebo tinktury. Používá se běžně jako potravina i jako lék. Hřejivé účinky a stimulace tvorby slin je to, co dává zázvoru jeho hlavní léčivé vlastnosti.

Používá se na úlevu od nevolnosti, při léčbě kinetóz a plynatosti, hojení vředů. Úspěšně se používá také jako prevence chřipky a nachlazení nebo jako afrodiziakum. Nejjednodušší způsob jeho použití je čaj. Čerstvý kořen zázvoru nastrouháte nebo nakrájíte na tenká kolečka a přelijete horkou vodou o teplotě vhodné k pití. Zázvoru dáte tolik, kolik snesete. Je samozřejmě ostrý, ale zároveň extrémně zásaditý. Vyčistí vaše trávicí orgány, odkyselí, zahřívá a stabilizuje krevní tlak. Zázvor má všechny vlastnosti česneku – kromě jeho pro mnohé nepříjemného pachu.

Pampeliška

Pampeliška je hotový malý žlutý zázrak našich luk a zahrádek. Dá se z ní použít prakticky všechno. Listy, květy i kořen. Je zdrojem vitaminů A, B, C, D a minerálů včetně draslíku. Tradičně se používá v těchto indikacích: zácpa (kořen), edémy (listy), trávicí potíže a pálení žáhy, podpora funkce jater (kořen), těhotenství a podpora po porodu. Hořké sloučeniny v listech a kořeni podporují trávení, jsou mírně projímavé a odvodňují tělo. Pampeliška zajišťuje zdravé fungování jater coby orgánu odpovědného za čistotu vnitřního prostředí. Stimuluje produkci žluči v žlučníku a odtok žluče z jater. Zlepšuje metabolismus tuků v organismu. Používá se proto jako podpůrný prostředek při hubnutí a posílení obranyschopnosti organismu. Listy či kořeny pampelišky by neměli bez dohledu lékaře užívat lidé se žlučníkovými kameny, žaludečními či dvanáctníkovými vředy. Lidé s obstrukcí žlučovodů by ji neměli užívat vůbec.

Artyčok kardový

Tato rostlina vypadá jako nevzhledný dvoumetrový bodlák. Ve starém Římě byla však při četných hostinách velmi důležitým pokrmem pro svůj dobrý účinek na trávení. Z artyčoku se používá pouze list. Obsahuje lidskému tělu velmi prospěšné bioflavonoidy, které chrání náš organismus proti účinkům škodlivých volných radikálů, a vysoce účinnou hořčinu cynarin. Dále v něm najdeme třísloviny, provitamin A, vitamin C, kyselinu listovou, vápník, železo, draslík, zinek a hořčík. Extrakt artyčoku zvyšuje produkci žluči v játrech a podporuje její vylučování do dvanáctníku. Využívá se také při léčbě poruch trávení, jako cholagogum při zánětech žlučníku a žlučových cest, jako diuretikum při chorobách ledvin. Snižuje hladinu cukru v krvi, pomáhá při stařecké cukrovce. Snižuje hladinu LDL cholesterolu. Používá se rovněž v kombinaci s jinými bylinkami k celkové detoxikaci organismu.

O autorovi: Připravila: MUDr. Eva Podhajská,