Čisticí bylinné směsi

Většina čisticích bylinných směsí je určena k ozdravení konkrétních párových orgánů ve smyslu čínské medicíny: například játra a žlučník, plíce či tlusté střevo. Používají se pro ně jedinečné a originální kombinace bylin, které jsou zaměřeny na navození stavu trvalého zdraví člověka na fyzické, duševní i duchovní úrovni.

Čisticí byliny zlepšují látkovou výměnu a podporují vylučování škodlivých látek z organismu. Do ozdravných programů jsou zařazeny i směsi se širokospektrálním působením na celý lidský organismus. Typy bylinných sestav – specializované i širokospektrální – však mají jeden důležitý společný rys: každá směs je sestavena tak, aby současně probíhala očista, detoxikace, regenerace a harmonizace celého organismu. Výrazný je také silný stimulační vliv všech směsí na imunitní a lymfatický systém.

Směsi jsou zaměřeny především na aktivizaci hlavních detoxikačních okruhů těla (játra, ledviny, plíce, tlusté střevo) a na odvod kyselin, toxinů a balastních látek z těla. Jsou zde výrazně zastoupeny i bylinné složky se silným protiparazitickým působením nejen v oblasti střev, ale i například v jaterní tkáni a dalších orgánech. Úkolem a cílem této směsi je především nastartovat celkovou detoxikaci těla a navodit stav uvolnění a psychické pohody. Na rovině psychické je tedy u všech směsí zdůrazněn velmi silný protistresový, relaxační, uvolňující a harmonizující vliv v duševní i duchovní sféře. Výrazný je také silný stimulační vliv všech směsí na imunitní a lymfatický systém.

Co je detoxikace organismu?





Detoxikace organismu působí preventivně a prodlužuje dobu zdraví a funkčnosti organismu. Ten se pravidelně ozdravuje tím, že odstraňuje všechny jedy. Detoxikace by tak měla být chápána jako tělesná hygiena vnitřku organismu.

Dnešní doba je charakterizována narušením ekosystému člověka, poškozením životního prostředí a zejména pak stresem. To vše zatěžuje náš imunitní systém a při velkém přetížení může vést i k závažným onemocněním. To, že v životním prostředí je mnoho cizorodých látek, které nás z různých stran ohrožují, je skutečnost: vždyť dýcháme jedovaté výfukové plyny či jíme ovoce a zeleninu s olovem, nebo žijeme v trvalém stresu za naprosto nevyhovující životosprávy.

Není proto divu, že lidé se čas od času chtějí od negativních vlivů naší civilizace očistit, zbavit tělo těchto škodlivých látek – a to nejlépe ještě dříve, než začnou narušovat nějaký proces v organismu. Pro každého člověka jsou rizika různá – záleží na genetickém vybavení každého jedince. Pokud se v organismu hromadí jedy, pak nejčastěji narušují oslabená místa v genetické mapě organismu a u jedince vznikají onemocnění, která jsou součástí rodinné anamnézy.

Detoxikace orgánů těla

Kdo by nechtěl pomoci svým játrům, ledvinám, střevům a kůži při práci s vylučováním odpadních látek a jedů z těla? Za tímto účelem má k dispozici četné pročišťovací postupy klasického přírodního léčitelství, jako jsou výplachy, koupele nebo dieta. U mnohých těchto postupů potřebujete posouzení a spolupráci terapeuta, ale v detoxikaci můžete svému tělu pomoci i sami. Zažívací trakt

Ten se detoxikuje vůbec nejčastěji. Mluvíme o čištění gastrointestinálního traktu včetně čištění a uzdravování žaludku, tenkého a tlustého střeva. Jde o řešení tkáňových problémů, jako jsou léze, vředy, fibrózy, divertikuly nebo takzvané „propustné střevo“. Obecně usilujeme o nápravu tvaru a stavu vnitřních orgánů, znovunastolení správné rovnováhy (to je normalizace pH a odstranění škodlivých bakterií a nadbytečných kvasinek typu Candida) a dalších xenobiotik a odstranění nadbytečných hlenových vrstev.

K čištění zažívacího traktu se používají různé diety, půsty, šťávové půsty v kombinaci s klystýrem, ale i řasy. Čím je čištění zažívacího traktu silnější, tím bouřlivěji probíhá a tím více se projevuje i v ostatních částech těla. Nezapomínejte však, že každé čištění vašeho zažívacího traktu byste měli nejdřív konzultovat se svým ošetřujícím lékařem!

BylinKy pro čištění střev

Z exotických bylinek uveďme aspoň tři, jejichž detoxikační účinek je velmi dobře znám: lapacho, vilcacora a aloe vera. K čištění střev se často používají různé typy vlákniny, které mají funkci jakéhosi kartáčku, kterým jsou „vydrhnuty“ stěny střev, a případné usazeniny odvedeny. Známou vlákninou je například indické psyllium, a hodně vlákniny obsahuje i zelenina. Jezte stravu bohatou na balastní látky a čerstvou zeleninu, tím se upraví i vaše stolice. Místo cukrem nebo medem slaďte raději mléčným cukrem – pozor ale na alergii!

Pro ochranu žlučníku a jater

Vybrané bylinky sloužící k pročištění a revitalizaci těchto důležitých orgánů jsou účinné také při rekonvalescenci jater a žlučníku. Posilují jaterní funkce, přispívají k dobrému trávení. Složení kúry: ostropestřec, maralí kořen, bříza, jalovec a žito. Jezte občas artyčoky, pomáhají játrům v detoxikační činnosti, podobně působí zelený čaj maté a čaj lapacho.

Ledviny

Pijte minimálně dva a půl litru tekutin denně, nejlépe pramenitou vodu nebo čaj (zelený maté, lapacho, kopřivový, z listů břízy nebo heřmánkový). Také chřest a petržel podporují vylučování ledvinami.

Sliznice

Při čištění sliznice je například známá takzvaná „olejová terapie“, která však nemusí být každému zrovna příjemná, ale zato pomáhá tělu zbavit se jedů. Působí detoxikačně na celý organismus a zmírňuje mnohé potíže, především zánětlivé procesy, chronická onemocnění kůže a sliznic, bolestivé stavy a ženské problémy. Způsob provádění terapie: před snídaní (a ještě lépe i před obědem) si vezměte půl polévkové lžíce nerafinovaného, zastudena lisovaného slunečnicového oleje. Asi 10 minut jím proplachujte bez námahy a silnějšího sání zuby a sliznice. Původně olejovitě průhledná žlutá tekutina se ke konci vyplachování změní na řídkou mléčnou tekutinu. Pokud tomu tak není, byla doba vyplachování příliš krátká. Poté si důkladně vypláchněte ústa vodou a vyčistěte si zuby.

Plíce

Udělejte něco pro své plíce a vyjděte si každý den aspoň na chvíli na procházku do přírody. Naučte se relaxační techniky, jako je jóga, autogenní trénink či blahodárné meditace. Detoxikace plic se ale samozřejmě týká i kuřáků. Devastující účinky kouření vedou nejenom ke „znečištění“ plic, ale i celého těla. Nikdy přece není pozdě skončit s tímto zhoubným zlozvykem!

Čisticí bylinný čaj Na našem trhu si můžete na doporučení lékárníka koupit čisticí bylinný čaj v sáčku, který zlepšuje látkovou výměnu a podporuje vylučování škodlivých látek z organismu. Složení: nať dobromyslu, máty, kontryhelu, kopřivy, květelu, violky trojbarevné, truskavce, přesličky, světlíku a tužebníku, květ měsíčku, divizny a sedmikrásky a kořen proskurníku. Návod k přípravě: Vložte jeden sáček čaje do šálku. Přelijte vroucí vodou a nechte asi 5–10 minut vyluhovat. Podávejte 150 ml nálevu 4× denně a užívejte 5–6 týdnů. Čaj je lahodný.

