Co do porodnice? Nezapomeňte na doklady, parfém raději nechte doma

Termín porodu se nezadržitelně blíží, a tak je na čase sbalit si tašku do porodnice. Jenže co všechno brát s sebou a jaké věci naopak nechat doma? Seznam základních věcí, které budete v porodnici potřebovat dnes budoucím maminkám nabízí celá řada zdravotnických zařízení. Pokud jste ho ve vámi zvolené porodnici neobdržela nebo si nejste jista, zda seznam obsahuje opravdu všechny nutnosti, které by se vám mohly hodit, inspirujte se tím naším, který je založený na zkušenostech ostatních maminek.

Dříve než se do samotného balení pustíte, roztřiďte si věci do třech kategorií:

Doklady

Věci pro maminku

Věci pro miminko

Jaké doklady s sebou?

Myslela jste si, že vám bude stačit občanský průkaz a kartička pojištěnce? Omyl. Kromě toho budete potřebovat také:

Těhotenský průkaz

Oddací list

Prohlášení o jménu dítěte

Pokud nejste vdaná, neměla by taška do porodnice postrádat také rodný list a souhlasné prohlášení rodičů o otcovství, které je nutné k tomu, aby mohl být otec zapsán v rodném listě dítěte. Důležité je také v případě, že chcete, aby mělo s otcem společné příjmení. Toto prohlášení vám vystaví matrika v místě vašeho bydliště. Pokud jste navíc i rozvedená, budete kromě rodného listu potřebovat také list rozvodový.

Co bude v porodnici potřebovat maminka?

Věci, které bude v porodnici potřebovat maminka, je ideální rozdělit do dvou tašek. Jednu, která bude obsahovat jen nejnutnější věci, u sebe budete mít po celou dobu porodu. Druhou, ve které kromě vašich věcí budou i ty určené pro miminko, budete potřebovat až na oddělení šestinedělí. Myslete však na to, že v obou případech budete mít k dispozici jen omezený úložný prostor, dobře tedy zvažte, co budete skutečně potřebovat a bez čeho se klidně obejdete. Část věcí si navíc můžete nechat postupně dovézt.

Co se bude hodit během porodu

Pohodlná volná košile do porodnice , ideálně s rozepínám na hrudníku, abyste si dítě mohla ihned po narození položit na tělo

, ideálně s rozepínám na hrudníku, abyste si dítě mohla ihned po narození položit na tělo Gumové přezůvky

Masážní oleje, hudební přehrávač, knížka (pokud budete hospitalizována dříve)

Pokud nechcete riskovat kvalitu nemocničního bufetu, přibalte si i svačinu a dostatek tekutin

Partner, který bude chtít první okamžik po porodu zachytit, bude potřebovat nabitý telefon (popřípadě fotoaparát)

Co se bude hodit po porodu?

Alespoň 2 košile s rozepínáním vepředu pro snadné kojení (volte raději lehké prodyšné materiály, na oddělení šestinedělí bývá kvůli novorozeňatům dost teplo)

Župan

Alespoň 5 kusů bavlněných či síťovaných kalhotek

2 osušky, 1 ručník na prsa a 1 na obličej

Přezůvky do sprchy

Ponožky

2 kojící podprsenky

Vložky do podprsenky

2 až 3 balení porodnických vložek

Hygienické a kosmetické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, tělové mléko, krém na obličej…)

Mast na popraskané bradavky

Toaletní papír

Léky, které užíváte

Časopisy, knížku…

Ze seznamu věcí do porodnice můžete naopak s klidným svědomím vyškrtnout třeba šperky či velkou finanční hotovost. Zdravotnický personál u čerstvých maminek také rád nevidí parfémy a různé deodoranty. Protože ačkoli jsou vám tyto přípravky příjemné, vaše miminko mohou dráždit. Mnohem příjemnější je pro něj vaše přirozená vůně.

Co bude potřebovat miminko?

Taška do porodnice by rozhodně měla obsahovat i věci pro miminko. Je dobré si předem zjistit, zda porodnice, ve které budete rodit, nabízí novorozencům erární oblečení. Pokud ano, alespoň vám odpadne starost s následným praním. Samozřejmě je vždy lepší, když si alespoň část kojeneckého oblečení přinesete vlastní, ideálně ve velikosti 56–62.

Oblečení pro miminko do porodnice by mělo konkrétně obsahovat:

Kojenecké košilky nebo bodýčka

Bavlněnou čepičku

Bavlněné rukavičky , aby se dítě nepoškrábalo

, aby se dítě nepoškrábalo Bavlněný svetřík

Bavlněné dupačky

Ponožky

Pokud se nemůžete dočkat, až budete svého potomka oblékat do dětských oblečků, můžete mu přibalit také roztomilý outfit, ve kterém opustí porodnici. Hodit se může i zavinovačka.

Co se týče čistě praktických věcí, určitě nezapomeňte:

Balení jednorázových plen pro novorozence (ideálně s výřezem pod pupíkem, aby se zamezilo zbytečnému dráždění hojícího se zbytku pupeční šňůry)

3 jednorázové přebalovací podložky

3 látkové pleny

Žínka či neparfémované vlhčené ubrousky

2 osušky

Krém na zadeček

Dětský olejíček

Co na cestu domů?

Ačkoli máte momentálně plnou hlavu porodu a příprav, které s ním souvisí, je dobré myslet trochu více do budoucnosti a připravit si také věci, které budete potřebovat po cestě domů. Tyto věci nemusíte brát s sebou do porodnice. Stačí je připravit na hromádku a nechat si je dovézt těsně před odjezdem. A po jakých věcech sáhnout? Vy jistě oceníte volné pohodlné oblečení, miminko kromě oblečku také tašku na přenesení, autosedačku a fusak či deku.