FN Olomouc koupila novou infuzní techniku za 30 milionů korun

Novými lineárními dávkovači, infuzními pumpami, dokovacími stanicemi pro jejich umístění a dalším příslušenstvím bude postupně vybaveno deset klinik a oddělení, řekl včera mluvčí FN Olomouc Egon Havrlant.

Seznam nakoupeného vybavení podle Havrlanta čítá bezmála 1000 položek. Do června FN Olomouc postupně nainstaluje 518 nových lineárních dávkovačů, 346 infuzních pump, 97 stanic pro jejich umístění a různé příslušenství. „Přístroje budou rozděleny k vybavení 164 lůžek. V současné době už je na pracovištích nainstalováno 70 procent nových pump a dávkovačů a pacienti už je využívají,“ uvedl Havrlant.

Sofistikovaná technika slouží pro velmi přesné a bezpečné dávkování léků, výživy a dalších látek podávaných přímo do žíly. „Jde o generační obměnu, která pomůže nahradit dosluhující infuzní techniku. Nové vybavení míří nejen k pacientům ve vážném stavu, hospitalizovaným na jednotkách intenzivní péče, ale rovněž na standardní lůžková oddělení a do ambulancí, do nichž pacienti docházejí na infuzní terapie z domova,“ řekla hlavní sestra FN Olomouc Andrea Drobiličová.





Předností moderní techniky je podle Drobiličové především maximální bezpečnost pro pacienta. „Při nestandardním průběhu terapie nebo jakémkoliv problému je personál automaticky upozorněn zvukovým alarmem a světelnou signalizací. Ovládání je jednoduché, intuitivní, sestry tedy tráví minimum času nastavováním přístrojů a mohou se plně věnovat pacientům samotným,“ podotkla Drobiličová.

Nový typ infuzních pump je vhodný pro různé typy zdravotní péče, umožňuje široké využití v léčbě dospělých i dětských pacientů od intenzivní péče, přes zákrokové sály až po ambulantní provoz. Míra využití lineárních dávkovačů podle hlavní sestry v nemocnicích roste. „Umožňují podávání více lékových skupin, jako jsou antibiotika, sedativa, látky na ředění krve nebo analgetika ve vyšších koncentracích a s maximální přesností. U těchto látek je výhodnější podávat je z injekčních stříkaček dávkovačů, s vysokou citlivostí a kontinuálně,“ uvedla hlavní sestra. U lůžka jednoho pacienta tak může stát několik takových dávkovačů i infuzních pump.

FN Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Zdravotnické zařízení má k dispozici pět desítek pracovišť, bezmála 1200 lůžek a téměř 3500 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. FNOL patří do sítě devíti fakultních nemocnic, které řídí ministerstvo zdravotnictví.