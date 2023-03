Jak se zbavit bradavic? Zkuste osvědčené roztoky, náplasti a pera

Co jsou bradavice?

Jedná se o nezhoubné výrůstky, které se objevují na pokožce a méně často také na sliznicích. V současné době se s nimi potýká zhruba 5–10 % populace, přičemž nejvíce ohroženi bývají jedinci s oslabenou imunitou nebo lidé trpící jiným chronickým onemocněním. Bradavice se ale často objevují také v těhotenství, u dětí nebo u pacientů, jejichž kůže je nějakým způsobem narušená.

Co se týče umístění, nejčastěji si lidé stěžují na bradavice na noze, bradavice na ruce nebo bradavice na obličeji. Právě v této oblasti působí kožní výrůstky velice neestetickým dojmem, a jejich přítomnost proto může postiženým způsobovat psychické obtíže. Kromě toho se ale můžete setkat také s bradavicemi ve vlasech, na krku, v podpaží, na zádech nebo na genitáliích. [1, 2, 3]

Jak se bradavice šíří?

Původcem tohoto nepříjemného onemocnění je lidský papilomavirus (HPV). Jde vlastně o skupinu virů, s nimiž se lidé běžně setkávají, aniž by jim způsobily jakékoliv zdravotní obtíže. Některé ovšem mohou vyvolat vznik bradavic na hlavě, trupu a končetinách a jiné postihují specificky oblast genitálií. Bývají pak zodpovědné za výskyt genitálních bradavic, ale mohou způsobit i rozvoj rakoviny.

Mezi lidmi se papilomaviry šíří přímým kontaktem, kdy do podkoží pronikají hlavně na místech, kde je pokožka oslabená (oděrky, popáleniny, propocené oblasti). Kromě toho se ale mohou přenášet i nepřímo, tedy skrze kontaminované předměty. Jedná se konkrétně o cizí hygienické potřeby, ručníky, boty nebo třeba pantofle, které si někde zapůjčíte.

Za rozvoj bradavic nicméně může být zodpovědný také pobyt v kontaminovaných prostorách, jako jsou veřejné sprchy, šatny, koupaliště, bazény, sauny nebo sportovní zařízení. Na takových místech se proto nedoporučuje chodit naboso. Dále se pak člověk může nakazit při intimním styku a samozřejmě také autoinokulací, kdy si sám přenese virus z jednoho místa na druhé (při škrábání či holení). [4, 5, 6, 7]

Jaké druhy bradavic existují?

Inkubační doba bradavic se pohybuje v rozmezí několika týdnů až několika měsíců (někdy dokonce i let), přičemž hodně závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta, ale i na tom, o jaký konkrétní typ bradavic se jedná. Na základě různých faktorů, jako je velikost, umístění, barva, tvar nebo celková bolestivost, lékaři rozlišují pět druhů bradavic:

Pravé bradavice – jde o šedé či hnědé hrbolaté výrůstky, které svým vzhledem připomínají květák a typicky se objevují na horních končetinách. Postupem času se navíc zvětšují, vyklenují se nad pokožku a jejich povrch se mění na zrohovatělý.

– jde o šedé či hnědé hrbolaté výrůstky, které svým vzhledem připomínají květák a typicky se objevují na horních končetinách. Postupem času se navíc zvětšují, vyklenují se nad pokožku a jejich povrch se mění na zrohovatělý. Plantární bradavice – tento typ bradavic se vyskytuje hlavně na ploskách nohou, což je místo, na které člověk vyvíjí velký tlak. Proto se dané výrůstky zanořují hlouběji do pokožky a způsobují pacientům nepříjemné bolesti. Obvykle jsou kruhovité a hladké, rychle se zvětšují, začínají vystupovat nad úroveň kůže a tvrdnou.

– tento typ bradavic se vyskytuje hlavně na ploskách nohou, což je místo, na které člověk vyvíjí velký tlak. Proto se dané výrůstky zanořují hlouběji do pokožky a způsobují pacientům nepříjemné bolesti. Obvykle jsou kruhovité a hladké, rychle se zvětšují, začínají vystupovat nad úroveň kůže a tvrdnou. Ploché bradavice – jedná se o růžovo-žluté výrůstky, které nejčastěji postihují děti a dospívající pacienty. Objevují se ve skupinkách na obličeji nebo na hřbetech rukou, na pohmat nebolí, ale pacienta obtěžují a vlivem škrábání se mohou dostat i na další místa.

– jedná se o růžovo-žluté výrůstky, které nejčastěji postihují děti a dospívající pacienty. Objevují se ve skupinkách na obličeji nebo na hřbetech rukou, na pohmat nebolí, ale pacienta obtěžují a vlivem škrábání se mohou dostat i na další místa. Nitkovité bradavice – s danou variantou se nejčastěji setkáte na rtech, na víčkách nebo jinde na obličeji a na krku. Mají pleťovou nebo růžovou barvu, rostou do výšky a bývají spíše úzké.

– s danou variantou se nejčastěji setkáte na rtech, na víčkách nebo jinde na obličeji a na krku. Mají pleťovou nebo růžovou barvu, rostou do výšky a bývají spíše úzké. Genitální bradavice – pod tímto názvem se ukrývá jedno z nejčastějších pohlavně přenosných onemocnění, které se šíří skrze intimní styk. Na pohled pak jde o růžové pupínky, které se později zvětšují a rozrůstají se do květákovitých útvarů. Pacientům přitom mohou způsobit i řadu dalších obtíží, jako je svědění, bolest při pohlavním styku nebo krvácení. [8, 9, 10, 11, 12]

Co na bradavice pomáhá?

Pokud si se svými zdravotními problémy nevíte rady, je načase navštívit ošetřujícího lékaře, který vám doporučí vhodný způsob, jak na bradavice vyzrát. K dispozici je například řada lokálních přípravků, které se vyplatí zkusit v případě, kdy jsou bradavice na dobře dostupných místech a zatím se příliš nerozrostly. Kromě toho ale existují i další způsoby, jak léčit bradavice.

Jestliže si na odstranění bradavic v domácích podmínkách pacient netroufá nebo se jedná o příliš rozsáhlý problém, který běžnými přípravky sám vyřešit nezvládne, měl by se odevzdat do rukou odborníka. Ten doporučí metodu, která nebude příliš agresivní, přičemž k dispozici je například kryoterapie, odstranění bradavic laserem, fotodynamická terapie či chirurgický zákrok, který se používá, pokud všechny ostatní možnosti zklamou.

Domácí léčba bradavic

Chcete-li nejprve vyzkoušet odstranění bradavic v domácích podmínkách, můžete se řídit babskými radami. Podle těch se hodí třeba cibule na bradavice, česnek na bradavice nebo vlaštovičník na bradavice. V boji s těmito nezhoubnými výrůstky ale může být účinná také pampelišková šťáva nebo citronová šťáva a často se doporučuje i propolis na bradavice nebo použití éterických olejů.

Kromě toho je ovšem v lékárnách i na internetu k dispozici celá řada lokálních přípravků, které by vám měly s odstraněním běžných bradavic pomoci. Jedná se především o různé masti a krémy na bradavice (například s kyselinou salicylovou), přičemž dobrým pomocníkem může být také pero na bradavice s obsahem aktivního gelu, lapis tyčinka na bradavice nebo tekutý dusík na bradavice.

Jak ale vybrat ten nejlepší lokální přípravek na bradavice? V první řadě byste se vždy o své volbě měli poradit s ošetřujícím lékařem nebo s lékárníkem, který zhodnotí váš problém a doporučí vhodný způsob léčby. Záleží přitom hlavně na umístění bradavic, jejich velikosti a četnosti, ale i na řadě dalších faktorů, jako jsou například doprovodné zdravotní komplikace. [13, 14, 15, 16, 17]

EndWarts PEN

Marně přemýšlíte, jak se zbavit bradavice na chodidle nebo třeba jak odstranit bradavice na krku? Vhodným řešením by mohl být přípravek EndWarts PEN – pero k odstranění bradavic (3 ml). Ten obsahuje roztok kyseliny mravenčí v praktickém aplikátoru, jenž proniká hluboko do bradavice, kterou postupem času vysušuje, aniž by došlo k zasažení okolní pokožky.

Lék na bradavice EndWarts PEN je vhodný pro celou rodinu a používá se především k ošetření nezhoubných výrůstků na horních a dolních končetinách (dlaně, chodidla, lokty, kolena). Používání praktického pera je navíc rychlé a jednoduché, takže to zvládne každý. Účinná látka se přitom aplikuje pouze jednou týdně a obsah vystačí zhruba na 30 ošetření.

Tužka na bradavice EndWarts PEN je určená k individuálnímu použití. Lidé si tento produkt chválí hlavně kvůli tomu, že účinná látka proniká hluboko do bradavice, takže ji odstraní v celém rozsahu a nedochází k jejímu opětovnému růstu. Pokud vám daný produkt vyhovuje, vyzkoušet můžete také EndWarts FREEZE, což je jiný druh pera určený k vypalování bradavic dusíkem (oxidem dusným).

Duofilm

Další variantou, která vám může pomoci v boji proti kožním obtížím, je Duofilm drm.sol. 1 × 15 ml. Jde o roztok na bradavice, jenž obsahuje dvě hlavní léčivé látky, což je konkrétně acidum salicylicum a acidum lacticum. Pomocnou látkou je pak pružné kolodium, které kromě samotného kolodia zahrnuje také panenský ricinový olej.

Duofilm na bradavice pomáhá rozrušit keratin, což je vrstva tuhé hrubé kůže na povrchu nezhoubných výrůstků. Pomocí praktického aplikátoru se na bradavici nanáší jednou denně, a to v takovém množství, aby pokrylo celý povrch bradavice, ale aby se zároveň účinná látka nedostala na okolní pokožku. To je nutné opakovat do chvíle, než bradavice zmizí a zarovná se kožní vyvýšenina.

Phyteneo Kolodium forte

Pro pacienty, kteří se potýkají s kožními problémy, kam patří například zrohovatělá kůže, kuří oka nebo bradavice, je určený přípravek Phyteneo Kolodium forte> (10 ml). Jedná se o speciální roztok s obsahem kyseliny salicylové, která pomáhá změkčit povrchovou vrstvu pokožky a díky svým keratolytickým účinkům rozpouští mezibuněčnou hmotu.

Kolodium na bradavice využívá kombinovaného působení kyseliny salicylové a kyseliny mléčné, díky čemuž má tento přípravek také leptající účinky a navíc snižuje hyperkeratózu. Kromě toho obsahuje extrakt z vlaštovičníku většího, jehož šťáva se proti bradavicím používá i v rámci lidového léčitelství, dále pak samozřejmě kolodium a extrakt ze zeravu západního. Aplikace přípravku je přitom jednoduchá a díky obsaženým látkám nedochází k podráždění okolí bradavic.

Urgo bradavice

Nepomohou-li žádné babské rady na bradavice, masti ani roztoky, je načase vyzkoušet jinou metodu, která zajistí účinné odstranění nevzhledných výrůstků. Dobrým řešením by v tomto případě mohl být Urgo bradavice kryoterapeutický přípravek (38 ml), jenž slouží k ošetření běžných a plantárních bradavic na rukou i nohou z pohodlí domova. Navíc se hodí pro dospělé i děti od 4 let.

Urgo na bradavice funguje na principu kryoterapie, což je metoda, která ničí výrůstky mrazem. Kryogenní kapalina se přitom aplikuje pomocí spreje přímo na postižené místo, díky čemuž dojde ke zmrazení bradavice až k jádru. Během následujících dvou týdnů by pak měla bradavice odpadnout a zanechat po sobě novou zdravou kůži. Působení přípravku je tedy pozvolné, což během léčení bradavic omezuje vnímání bolesti.

Medrull náplasti na bradavice

Hledáte vhodný přípravek na odstranění bradavic, ale nechcete se rovnou pouštět do jejich vypalování mrazem a nelákají vás ani klasická pera nebo roztoky? V tom případě by se vám mohly hodit náplasti na bradavice Medrull (16 ks), s jejichž pomocí se zbavíte běžných a chodidlových bradavic snadno a rychle.

Náplast na bradavice Medrull obsahuje kyselinu salicylovou, která efektivně působí na strukturu bradavice a napomáhá jejímu rychlému odstranění. Je navíc transparentní a voděodolná, takže funguje dlouhodobě, a brání riziku bakteriální infekce nebo přenášení bradavic na další místa. Náplasti je přitom nutné měnit každých 12 hodin a léčbu byste měli opakovat tak dlouho, dokud bradavice nezmizí.

