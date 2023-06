Bradavice se šíří dotekem i pohlavním stykem. Jak se jich rychle zbavit?

Snížená imunita, nadměrné pocení nebo třeba špatná hygiena. To vše může přispět ke vzniku bradavic, což jsou malé neestetické výrůstky na kůži nebo na sliznicích. Nejčastěji postihují nohy a ruce, ale objevit se mohou také ve vlasech, na obličeji nebo na genitáliích. Některé samy po čase vymizí, jiné však mohou člověka trápit dlouhodobě a vyžadují odborné odstranění.

Co jsou bradavice?

Jedná se o drobné nezhoubné výrůstky (novotvary), jejichž původcem je lidský papilomavirus. Ačkoliv tyto benigní nádory (latinsky verruca, česky veruka) bývají většinou zdraví neškodné, pacientům mohou způsobit velké trápení, protože na první pohled působí velmi neesteticky. Mají navíc tendenci se i po vyléčení znovu vracet a někdy způsobují rozvoj dalších zdravotních obtíží.

Bradavice trápí ženy i muže stejnou měrou a kromě toho se poměrně často objevují také bradavice u dětí a dospívajících pacientů. Nejvíce ohrožené jsou osoby se sníženou obranyschopností organismu, dále pak těhotné ženy a samozřejmě i lidé, kteří se potýkají s jiným onemocněním. Mezi rizikové faktory ovšem patří také imunosupresivní terapie (například po transplantacích).

Kde se objevují bradavice?

Bradavice mohou vzniknout prakticky kdekoliv na těle. Postihují především pokožku, ale v některých případech se objevují také na sliznicích, což pro pacienty bývá velice nepříjemné. S výskytem těchto drobných výrůstků se momentálně potýká zhruba 5–10 % populace, přičemž nejčastěji si lidé stěžují na následující problémy:

bradavice na ruce,

bradavice na noze,

bradavice na prstu,

bradavice na palci,

bradavice na patě,

bradavice na chodidle,

bradavice na obličeji,

bradavice ve vlasech,

bradavice v podpaží,

bradavice na zádech,

bradavice na genitáliích.

Ačkoliv mohou být bradavice na nohou, na pažích nebo na prstech velmi nepříjemné, nejvíce lidé řeší bradavice v obličeji. Ty jsou totiž na první pohled dobře patrné a na okolí většinou působí velmi neestetickým dojmem. Nejvíce problematické jsou v tomto ohledu černé bradavice na nose nebo bradavice na očním víčku, které pacientům ztěžují mrkání.

Příčiny vzniku bradavic

Vznik bradavic má na svědomí virová infekce, konkrétní lidský kožní papilomavirus HPV. Ačkoliv papilomaviry napadají lidské buňky, jsou v populaci poměrně běžné a většinou lidem nezpůsobují žádné výraznější zdravotní obtíže, takže infekce brzy odezní i bez jakékoliv léčby. Některé viry z této skupiny však mohou vyvolat velmi závažné komplikace (například rakovinu děložního čípku).

Lidské papilomaviry patří do čeledi Papillomaviridae, kterou tvoří více než 100 příbuzných virů. Některé z nich jsou zodpovědné za rozvoj bradavic, ale zhruba 40 typů HPV se šíří sexuálním kontaktem a způsobuje jednu z nejčastějších pohlavně přenosných nemocí. Postihují oblast genitálií, mohou vyvolat změny buněk sliznice děložního čípku a bez léčby se často mění na rakovinné buňky.

Virus HPV, který má dvouřetězcovou DNA, se stejně jako v lidské populaci vyskytuje také u jiných živočišných druhů. Všechny tyto lidské papilomaviry jsou ovšem vysoce druhově specifické, a proto se nemůže stát, že by došlo k přenosu ze zvířete na člověka nebo z člověka na zvíře. Lékaři pak dále rozlišují viry podle jejich aktivity na formy s nízkým, středním a vysokým stupněm malignity.

Přenos onemocnění

Nákaza se mezi lidmi může šířit několika různými způsoby, a to prostřednictvím přímého i nepřímého kontaktu. Nejčastěji se virus přenáší dotekem, přičemž do podkoží proniká hlavně skrze drobná poranění (škrábance, oděrky, popáleniny, strupy) a místa, kde je pokožka jinak oslabená (rozmočená, propocená nebo nějakým způsobem narušená).

Bradavice se typicky objevují na horních a dolních končetinách, ale také v oblasti genitálií. Na těchto místech se nachází velké množství potních žláz, kterými může lidský papilomavirus snadno proniknout do lidského organismu, a zároveň se jedná o často namáhané oblasti. Jelikož k rozvoji bradavic přispívá nadměrné pocení, výjimkou samozřejmě nejsou ani bradavice na ploskách nohou.

Další možností, jak se mohou bradavice mezi lidmi šířit, je nepřímý kontakt. V tomto případě jsou tedy na vině infikované předměty a prostory, kde se virové částice dobře uchytí a delší dobu přežívají. Jedná se především o různá veřejná místa, kde je neustále mokro či vlhko a lidé se zde pohybují naboso. K rizikovým faktorům se v tomto ohledu řadí především:

používání cizích hygienických potřeb,

používání cizích nebo společných ručníků,

nošení zapůjčených bot a přezůvek,

chození naboso v prostorách, kde bosou nohou šlape více lidí,

návštěva veřejných sprch, koupaliště, bazénu nebo sauny,

pohyb naboso v šatnách sportovních zařízení.

Ačkoliv o tom lidé často nevědí, bradavice se mohou šířit také autoinfekcí. To znamená, že za přenos viru z jedné části těla na jinou je zodpovědný sám pacient, který jej roznáší vlastním dotekem (například vlivem škrábání). Problém může nastat i v případě, kdy člověk s výrůstky špatně manipuluje a snaží se o jejich neodborné odstranění, což způsobí, že se virus infikovanou krví rozšíří do okolí.

K přenosu HPV infekce samozřejmě může dojít také při pohlavním styku s partnerem, u kterého se již bradavice objevily, tedy přímým kontaktem kůže nebo sliznic (vaginálním, orálním i rektálním). U sexuálně aktivních žen lékaři bradavice registrují zhruba v 5–30 % případů, u mužské populace se pak jedná přibližně o 10–25 % případů.

Inkubační doba bradavic

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada různých druhů bradavic, je nutné počítat s tím, že také jejich inkubační doba je značně individuální. Pohybuje se v rozmezí několika týdnů až několika měsíců, přičemž lékaři nejčastěji udávají rozpětí od 4 týdnů zhruba do 8–20 měsíců.

Tento poměrně velký časový rozptyl je dán tím, že infekce v buňkách přetrvává a vyčkává na vhodný okamžik, kdy dojde k její aktivaci. To se může stát třeba ve chvíli, kdy dojde ke snížení obranyschopnosti organismu, nebo vlivem hormonální nerovnováhy. Situaci navíc zhoršuje i skutečnost, že někteří lidé mohou vir přenášet, aniž by sami nějaké bradavice na těle měli.

Typy bradavic

V závislosti na konkrétním místě výskytu lékaři rozlišují pět různých druhů bradavic, které se mohou lišit svou velikostí, barvou, tvarem, bolestivostí a odolností. Patří sem bradavice pravé, bradavice plantární, bradavice ploché, bradavice nitkovité a bradavice genitální. Léčba by měla vždy odpovídat tomu, o jaký konkrétní typ bradavic se jedná.

Pravé bradavice

Zdaleka nejčastější formou jsou pravé či obecné bradavice, které lékaři označují také jako verrucae vulgares. Jde o hnědé či šedavé hrbolkovité výrůstky o velikosti špendlíkové hlavičky, s nimiž se potýkají hlavně pacienti mladší 30 let. Pokud jde o typická místa výskytu, objevují se především na horních končetinách (bradavice na hřbetech rukou, bradavice na dlaních, bradavice u nehtu).

Ačkoliv zpočátku bývají drobné, postupem času se mohou pravé bradavice zvětšovat. Začínají se vyklenovat nad pokožku, původně hladký povrch se mění na zrohovatělý a bradavice získává typický bradavičnatý vzhled. Kvůli keratinizaci (ztvrdnutí kůže na povrchu bradavice) může být výrůstek na první pohled rozpraskaný.

Tento typ bradavic se nejčastěji objevuje izolovaně, ale výjimkou nejsou ani větší skupinky nezhoubných útvarů, které se mohou objevit prakticky kdekoliv na těle nebo na sliznicích (například v ústech). Pravé bradavice většinou nebolí, ale pokud začnou zarůstat pod nehet, bývají podrážděné, infikované a mohou pacientům způsobit velké nepříjemnosti.

Plantární bradavice

Specifickou klinickou formou pravých bradavic jsou bradavice plantární neboli verrucae plantares. Tyto nezhoubné výrůstky, které lidé často pokládají za kuří oka nebo mozoly, trápí hlavně dospělé pacienty. Nejčastěji se objevují na ploskách nohou (na patě nebo na bříšku chodidel), kde je kůže ztluštělá a na nohu je kladen největší tlak.

Vlivem častého namáhání a tělesné hmotnosti nemohou tyto bradavice růst na povrch. Z toho důvodu se postupem času zanořují hlouběji do pokožky a může trvat delší dobu, než si jejich přítomnosti pacient všimne. Kromě toho jsou plantární bradavice známé také tím, že mají tendenci rychle se šířit do okolí a často recidivují.

Pokud jde o charakteristický vzhled, plantární bradavice na chodidle mívají kruhovitý tvar a hladký povrch, ale postupem času rostou, vystupují nad úroveň kůže a zatvrdnou. Jejich okraje jsou tvořeny bílým prstencem a ve střední části se někdy nachází drobná červená nebo černá tečka. Tu někteří považují za kořen bradavice, ale ve skutečnosti jde o krvácení z drobných kožních kapilár (petechie).

Když si pacient plantární bradavici rozškrábe, postižené místo může začít lehce krvácet. Tyto nezhoubné novotvary se navíc mohou shlukovat do skupinek (mozaiková bradavice) a často jsou velice bolestivé. Pacientům tak mohou způsobit velké problémy při chůzi či běhání. Čím jsou útvary starší a větší, tím více bolí i na dotek. Kromě toho jsou také rezistentní vůči léčbě.

Ploché bradavice

Pokud zaznamenáte bradavice na ruce u dětí nebo si všimnete, že malého pacienta trápí bradavice na nohou, s největší pravděpodobností se bude jednat o verrucae planae juveniles, které jsou u nás známé jako ploché bradavice. Tento typ obtíží trápí hlavně děti, což je problematické, protože u nich obvykle hrozí největší riziko, že si postižené místo rozškrábou.

Plochá bradavice představuje drobný vystouplý útvar, který má většinou lehce růžovou barvu. Měří v průměru 2–4 milimetry, má hladký povrch a zpravidla se objevuje ve vícečetných skupinkách (mohou jich být až stovky). Mezi nejčastější místa výskytu se řadí hlava, krk a končetiny (typicky zápěstí a kotníky). Ačkoliv dětské bradavice většinou na pohmat nebolí, při rozškrábání se snadno šíří do okolí.

Nitkovité bradavice

Jako nitkovité či střapcovité bradavice se označují nezhoubné novotvary, které jsou známé také pod názvem verrucae filliformes (digitatae). Ty se izolovaně vyskytují hlavně na místech, kde je pokožka velice jemná. Najdete je tedy třeba v oblasti rtů, ústních koutků a očních víček, dále se pak jedná o bradavice v nose či na krku a v neposlední řadě postihují také vlasatou část hlavy.

A jak vypadají bradavice nitkovitého typu? Obvykle mají pleťovou či růžovo-bělavou barvu a úzký, protáhlý tvar, čímž připomínají tenké nitky. Jelikož stopkovitě vystupují nad úroveň pokožky, člověk si je může velice snadno strhnout (například při holení), což následně vyvolá krvácení a usnadní jejich šíření. Povrch navíc může po čase zrohovatět, a pokud je kůže poraněná, bradavice se objevují ve větších skupinkách.

Genitální bradavice

Posledním typem bradavic, se kterými se můžete setkat, jsou bradavice genitální. Ty jsou známé také jako kondylomata nebo odborně condylomata accuminata. Jak už bylo zmíněno výše, jde o jedno z nejrozšířenějších pohlavně přenosných onemocnění, které se šíří orálně, vaginálně i rektálně, přičemž ani kondom většinou nemusí představovat dostatečnou ochranu.

Genitální bradavice zpočátku vypadají jako narůžovělé útvary velikosti malého pupínku, ale postupem času se obvykle rozrůstají a splývají do velkých květákovitých útvarů. Nejčastěji se vyskytují v oblasti genitálií, a to jak na vnější, tak i na vnitřní straně. Pokud se neléčí, mohou se rozšířit na poměrně velkou plochu sliznice.

Co se týče výskytu obtíží, muže obvykle trápí bradavice na penisu, a to hlavně na žaludu, na šourku, na předkožce, ale i v okolí močové trubice nebo konečníku. Ženy do gynekologické ordinace často přivádějí vaginální bradavice, které se vyskytují na malých a velkých stydkých pyscích, na klitorisu, v ústí močové trubice, na hrázi, na čípku nebo přímo v pochvě. Kromě toho si pacienti stěžují také na:

bradavice v ústech,

bradavice na jazyku,

bradavice na rtech.

Jelikož výrůstky v intimní oblasti většinou nezpůsobují pacientům žádné další obtíže, často jejich řešení odkládají. V některých případech se ale mohou dostavit nepříjemné příznaky, jako je například vaginální výtok nebo krvácení. Dále pak mohou pacienti zaznamenat problémy s močením, zvýšenou vlhkost genitálií, svědění a pálení v postižené oblasti nebo bolest při pohlavním styku.

Diagnostika

K odhalení kožních ani slizničních bradavic většinou není nutné provádět žádné speciální testy, jelikož tyto nezhoubné nádory mají specifický vzhled, podle kterého je lékař často rozezná na první pohled. Pokud si však není svým nálezem jistý, může provést biopsii (odběr tkáně) a nechat vzorek vyšetřit. Nejlepším způsobem, jak odhalit bradavice, jsou molekulárně-biologické metody, kam patří:

histologie,

cytologie,

sérologické testy,

PCR – metody přímé detekce.

Léčba bradavic

Bradavice patří mezi velice časté zdravotní obtíže, s nimiž se dnes lidé potýkají. Není proto divu, že se pacienti neustále ptají, jaká existuje pro bradavice léčba a jak na bradavice vyzrát, aby zmizely v co možná nejkratší době. V některých případech sice výrůstky díky přirozené imunitě lidského těla samy po čase odpadnou nebo zmizí, ale jindy je nutné začít situaci řešit.

Konkrétní léčba bradavic se odvíjí především od toho, kolik je pacientovi let a jaký je jeho aktuální zdravotní stav. Kromě toho zde hrají roli i další faktory, jako je například typ bradavic, lokalizace novotvarů nebo rozsah výrůstků, které se na těle objevily. Dále pak lékař musí vzít v potaz i to, jak dlouho se již pacient s bradavicemi potýká a zda se jedná o první, nebo opakovaný výskyt.

Dnes existuje celá řada možností, jak se zbavit bradavic. Terapie by ovšem nikdy neměla být příliš agresivní, protože jinak by na pokožce nebo na sliznicích mohly zůstat nevzhledné jizvy nebo puchýře. Pacienti se často snaží o odstranění bradavic doma a nejčastěji proto volí různé lokální přípravky. Kromě toho jsou však k dispozici i další metody, jako je:

kryoterapie,

fotodynamická terapie

laserové odstranění bradavic,

chirurgické odstranění bradavic.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu léčby, vždy byste měli pamatovat na to, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Ač se terapie může zdát zpočátku neefektivní nebo zdlouhavá, pacient by měl vytrvat. Klíčem k úspěchu je totiž pečlivost, trpělivost a důsledné dodržování veškerých pokynů, které člověk dostal od lékárníka či ošetřujícího lékaře.

Lokální přípravky na bradavice

Marně přemýšlíte, jak se zbavit bradavice na ruce nebo na noze? Běžné výrůstky lze často odstranit pomocí konzervativní léčby, která spočívá ve využití lokálních přípravků dostupných v lékárnách. Některé léky na bradavice ovšem nejsou vhodné pro děti, těhotné nebo kojící ženy. Proto vše konzultujte s lékařem či lékárníkem a čtěte příbalové letáky. Mezi nejpoužívanější přípravky se řadí:

krémy na bradavice,

náplast na bradavice a kuří oka,

pero na bradavice s obsahem aktivního gelu,

mast na bradavice s kyselinou salicylovou,

roztok na bradavice (kyselina salicylová, trichloroctová a mléčná),

fenarová mast na bradavice (8% podíl fenolu, salicylátu, resorcinu a naftolu ve vazelíně),

lapis na bradavice (čertův kamínek) – tyčinka z kompaktní masy dusičnanu stříbrného,

kryoterapeutické přípravky pro domácí použití (tekutý dusík na bradavice).

Pokud se rozhodnete vyzkoušet některý z výše uvedených přípravků, myslete na to, že léčba nemusí být stoprocentně účinná. Pomáhá hlavně u běžných bradavic, které se objeví na horních či dolních končetinách. Jestliže se objeví větší výrůstky nebo zaznamenáte bradavice na jiných částech těla, vždy byste měli svůj problém konzultovat s lékařem, který ho odborně posoudí.

Kryoterapie

Jednou z nejpoužívanějších metod, jak léčit bradavice, je kryoterapie pod dohledem odborníka. Tato metoda spočívá ve vypálení bradavice dusíkem, což je vhodné například u vulgárních, plochých nebo genitálních bradavic. Nezhoubné výrůstky jsou v tomto případě vystaveny velice nízkým teplotám a po zmražení na postiženém místě vzniká puchýř, který během několika dnů či týdnů sám odpadne. Ačkoliv tento proces může být bolestivý, výhodou je rychlost a efektivita.

Fotodynamická terapie

Tato léčebná metoda spočívá v selektivní fotosenzibilizaci tkáně pomocí místně aplikovaného fotosenzibilizátoru. Jakmile dojde k ozáření ošetřeného místa viditelným světlem, spustí se cytotoxická reakce, která by měla nezhoubný útvar zničit.

Odstranění bradavic laserem

Dalším způsobem, jak odstranit bradavice, je laserový zákrok. Tato metoda je rychlá, přesná a nijak nepoškozuje okolní zdravou tkáň. Kromě toho po vypálení bradavic laserem ošetřené místo nekrvácí a vznikne zde pouze malý strup, který se později promění v nepatrnou jizvičku. Zatímco u nitkovitých bradavic se používá erbiový laser, pro odstranění plochých a genitálních bradavic lékaři volí CO2 laser či cévní laser.

Chirurgické odstranění bradavic

Pokud nepomůže žádná jiná metoda, lékař většinou rozhodne, že je načase odstranit bradavice chirurgickou cestou. Takový zákrok se používá hlavně ve chvíli, kdy se pacient potýká s bradavicemi většího rozsahu nebo ho trápí silné bolesti a další obtíže. Průběh operace je pak závislý na tom, kde se útvary nachází, jak jsou rozsáhlé a zda je jich na jednom místě více. Používá se například:

odstranění bradavic kyretáží,

vypálení bradavic elektrokauterem,

odstranění bradavic exkochleační lžičkou.

Babské rady na bradavice

Co na bradavice pomáhá, pokud se chcete zbavit nezhoubných novotvarů přírodní cestou? Mezi přípravky, které doporučovaly již naše babičky, se řadí třeba různé bylinky na bradavice a produkty, jež mají ve vyšších koncentracích silné antiseptické účinky. Používá se například:

vlaštovičník na bradavice,

jablečný ocet na bradavice,

česnek na bradavice,

cibule na bradavice,

tinktura z propolisu,

propolis s medem,

šťáva z pampelišek,

citronová šťáva,

ricinový olej.

Možnosti prevence

Pokud se chcete rozvoji bradavic vyhnout, měli byste se v první řadě zaměřit na dodržování preventivních opatření. Vzhledem k tomu, že se lidské papilomaviry nejčastěji šíří na koupalištích, v bazénech nebo v saunách (tedy v prostorách, kde je mokro a vlhko), nikdy na těchto místech nechoďte naboso. Raději používejte vhodné pantofle nebo přezůvky.

Kromě toho byste se měli vyhnout také používání společných ručníků nebo cizích hygienických potřeb. Ať jste kdekoliv, vždy noste pouze vlastní obuv, kterou budete pravidelně dezinfikovat. Samozřejmě dbejte na důsledné dodržování hygienických pravidel (především u chodidel, která se často potí) a dejte si pozor na autoinokulaci (roznášení viru po těle vlastním dotekem).

Bradavice fotografie

Zdroje: internimedicina.cz, venerologie.cz, szu.cz, hpvinfo.cz