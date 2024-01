Pigmentové skvrny mohou být neškodné, ale také zrádné. Jak se jich co nejšetrněji zbavit?

Pod pojmem pigmentové skvrny si většina z nás představí klasické pihy, které najdeme u osob světlého fototypu. Typicky to bývají lidé s blonďatými či zrzavými vlasy. Tato varianta skvrn je zcela neškodná jak ze zdravotního, tak estetického hlediska. U některých jedinců se ale vyskytují větší lokální pigmentové skvrny, jež jsou po kosmetické stránce spíše nežádoucím úkazem.

Co jsou pigmentové skvrny?

Pigmentová skvrna se projevuje jako změna zabarvení kůže v určitém místě nebo místech na těle, a to v různém rozsahu a intenzitě. Může se objevit prakticky v jakémkoliv věku, dokonce i u malých dětí. Některé skvrny jsou pouze kosmetickou záležitostí, kterou snadno odstraní buď laser nebo vhodné přípravky. Existují ale i takové, jež mohou předznamenávat další zdravotní potíže nebo vést k jejich rozvoji. Diagnózou spojenou s pigmentovými skvrnami se zabývá lékařský obor dermatologie. [1, 2]

Příčiny pigmentových skvrn

Za výskyt pigmentových skvrn může nejčastěji nedostatek či naopak přebytek melaninu. Jedná se o látku, která má na svědomí přirozené zabarvení vlasů, pleti ale také třeba očí. Platí tak, že lidé s tmavší pletí mají melaninu více než lidé s pletí světlejší. V kůži jej produkují takzvané melanocyty, což jsou pigmentové buňky, a samotná látka vzniká metabolizací aminokyseliny tyrozinu.

Kromě toho, že naší pleti melanin dodává barevný tón, má ještě na starost důležitější funkci, a sice ochranu pokožky před ultrafialovým zářením. V momentě, kdy melaninu máme nedostatek, hovoříme o takzvané hypopigmentaci. Pokud ho je naopak v určitém místě přemíra, dochází k hyperpigmentaci.





Hypopigmentace – nastává při nedostatku melaninu, což má za následek vytvoření depigmentovaných skvrn na pokožce.

nastává při nedostatku melaninu, což má za následek vytvoření depigmentovaných skvrn na pokožce. Hyperpigmentace – vzniká nadbytkem melaninu či větším množstvím jiného endogenního nebo exogenního pigmentu.

Pigmentové skvrny vznikají často v těhotenství, při užívání antikoncepce nebo při léčbě problémů se štítnou žlázou. Na vině jsou v tomto případě hormonální změny. Stejně může být příčinou jejich výskytu vystavování pokožky slunečnímu záření, užívání některých léků a u žen pak zvýšené množství estrogenu, progesteronu a melanokortinu. [3, 4, 5]

Jak poznat pigmentové skvrny?

Pigmentové skvrny na kůži mohou mít různě barevný tón i sytost. U některých jedinců se vyskytují bílé pigmentové skvrny, někdo má pokožku v určitých místech zarudlou, jiní hnědou až téměř černou. Stejně tak tvar a velikost skvrn jsou zcela individuální. Může se jednat o nepatrnou oblast, která měří sotva pár centimetrů, nebo naopak o skvrnu, jež zabírá třeba půlku lýtka. Samotnou kapitolou jsou pak pigmentové skvrny na zubech.

Pozor je potřeba si dát v případě, že se u vás objeví pigmentové znaménko, které vykazuje následující vlastnosti. Mohlo by se v takovém případě jednat o druh nádorového onemocnění. Pokud se na vašem těle podezřelá skvrna objeví, neodkládejte návštěvu u dermatologa. Co by vás mělo znepokojit?

Nepravidelný tvar, kdy jedna polovina útvaru není stejná jako druhá,

kostrbaté nebo nepravidelné ohraničení,

podezřelé zabarvení, tedy nejednotný odstín,

znaménko se zvětšuje nebo zmenšuje, je na dotyk tvrdé a může krvácet. [6, 7]

U koho se mohou pigmentové skvrny projevit?

Tento typ kožního útvaru se může objevit prakticky u jakéhokoliv člověka bez ohledu na věk, pohlaví nebo zdravotní stav. Někteří jedinci mají však k jeho vzniku větší předpoklady kvůli genetickým predispozicím. Nejčastěji se začínají tvořit u žen středního věku a v těhotenství, postihují ale také malé děti a velmi často seniory (stařecké skvrny).

Pigmentové skvrny u žen středního věku

Ženy ve středním věku trpí nejčastěji takzvanou melaninovou hyperpigmentací. Ta je obvyklejší u jedinců s vyšším fototypem. Lze ji přitom rozdělit na hyperpigmentaci vrozenou či získanou:

Vrozená lokalizovaná hyperpigmentace – klasické pihy vyskytující se u světlých typů. Objevují se zejména v obličeji, horní části hrudníku a na pažích.

Získaná lokalizovaná hyperpigmentace – takzvaná melasma, která se objevuje především u lidí s vyšším fototypem, to znamená u jedinců s tmavší pletí. Pigmentace má velmi ostré ohraničení a někdy maskovitý vzhled a vytváří se v oblasti obličeje. [8, 9, 10]

Pigmentové skvrny u dětí

Také u malých i starších dětí se mohou objevit pigmentové skvrny na těle. Skupiny benigních kožních projevů představují například takzvané melanocytární névy. Ty se formují v průběhu života dítěte a je potřeba skvrny pravidelně sledovat. U novorozenců nemusí být zcela patrné, často se u dítěte objevují až v pozdějším věku. [11]

Nejčastěji zasažená místa

Pigmentové skvrny se mohou vytvořit po celém těle. Někdy se objeví na místech, kde tato kosmetická vada nevadí, jelikož není vidět. Typickým příkladem je pokožka hlavy. Zde jsou skvrny zakryté vlasy, takže se z estetického hlediska nejedná o žádný problém a většinou ani nevíte, že je máte. Nejčastěji se však objevují na následujících partiích:

pigmentové skvrny na nohách,

pigmentové skvrny na zádech,

pigmentové skvrny na rukou,

pigmentové skvrny na obličeji. [12, 13]

Může se stát, že se u vás vytvoří také pigmentová skvrna na zubu, kterou mnoho lidí považuje chybně za zubní kámen. Takovou skvrnku vám poměrně snadno mechanicky vyčistí stomatolog. Tuto pigmentaci však nezpůsobuje zmiňovaný melanin, nýbrž některé potraviny, nápoje (především černá káva) a cigarety. [14]

Prevence vzniku pigmentových skvrn

Za nejefektivnější způsob předcházení vzniku pigmentových skvrn odborníci považují vyhýbání se slunečním paprskům v době, kdy ultrafialové záření UVB dosahuje svého vrcholu, tedy v letních měsících mezi 10. a 14. hodinou. Pokud v tento čas na slunci být musíte, je potřeba svou pokožku dostatečně chránit. K tomu slouží speciální fotoprotektivní přípravky. Při jejich výběru je však třeba dbát na to, aby zahrnovaly ochranu jak před UVB, tak před UVA zářením. [15, 16]

Jak se zbavit pigmentových skvrn?

Odstranění pigmentových skvrn je v dnešní době už běžnou praxí v dermatologických zařízeních nebo na mnoha klinikách estetické medicíny. Existují různé metody, jak hyperpigmentaci zmírnit nebo docílit úplného zmizení skvrn. K nejčastěji využívaným metodám patří ošetření laserem a používání různých podpůrných přípravků.

Laserové ošetření v salonu

Standardní metodou, která se provádí na většině klinik, je odstranění pigmentových skvrn laserem. Jedná se o šetrnou techniku, kdy na ošetřovaný cíl působí elektromagnetické záření. To musí být nastaveno na specifickou vlnovou délku, aby nebyla zasažena tkáň v okolí a nedošlo tak k žádným nebo pouze minimálním vedlejším efektům.

Po aplikaci laseru se vlivem vysoké teploty částečky barviva rozpadají a chemicky mění. Jednotlivé buňky jsou roztrhány a části pigmentu uvolněny do pokožky. Bezprostředně po laserovém zákroku může dojít k lehkému otoku a tečkovitému krvácení v místě ošetření. Hojení pak probíhá prostřednictvím puchýřků nebo tmavé krusty na povrchu pokožky. Délka rekonvalescence pak závisí na tom, v jakém byla pokožka stavu, a také na použitém typu laseru.

Po ošetření laserem je potřeba chránit hojící se místo před UV zářením. K tomu účelu slouží fotoprotektiva s vysokým SPF (tj. síla ochrany proti ultrafialovému záření). Tento přípravek se používá po dobu minimálně jednoho měsíce. Dále se pro urychlení hojení maže místo antibiotickými nebo antiseptickými mastmi či zásypy. [17, 18, 19]

Odstranění pigmentových skvrn doma

Pokud si kladete otázku, jak se zbavit pigmentových skvrn doma, pak je odpověď nasnadě. Je ale potřeba počítat s tím, že domácí odstraňování skvrn nemusí být tak efektivní, jako je tomu v případě odborného zásahu na klinice. Existují však speciální přípravky, které jsou velice účinné a dokáží tyto úkazy výrazně zesvětlit. Typickým příkladem je bělící krém na pigmentové skvrny.

Krém na pigmentové skvrny se nanáší přímo na postižené místo, a to v pravidelných intervalech. Četnost aplikace vždy záleží na tom, jaký produkt používáte. Veškeré instrukce naleznete na obalu a v příbalovém letáku daného přípravku. Mezi oblíbené a účinné produkty patří například krém Eucerin na pigmentové skvrny, který snižuje výskyt melaninu v postižené oblasti a zabraňuje hyperpigmentaci. Stejně dobře působí ale také glykolová kyselina na pigmentové skvrny nebo opalovací krém na obličej proti pigmentovým skvrnám. [20, 21]

Jak vypadají pigmentové skvrny?

Pigmentové skvrny mohou mít různý tvar i zabarvení v závislosti na množství melaninu. Některé jsou světle růžové až červené, jiné hnědé až černé a objevují se po celém těle včetně pokožky hlavy. Existují také takzvaná depigmentovaná místa, kde je melaninu naopak nedostatek. Tyto oblasti jsou pak výrazně světlejší než okolní tkáň.

Jsou pigmentové skvrny nebezpečné?

Některé pigmentové skvrny nebo znaménka mohou být projevem onkologického onemocnění. Zejména pokud barva skvrny není jednotná, okraje i tvar jsou nepravidelné, znaménko je na dotek tvrdé, teče z něj krev a mění svou velikost, měli byste podstoupit vyšetření u dermatologa.

Jak odstranit pigmentové skvrny?

Odstraňování pigmentových skvrn probíhá převážně na dermatologických nebo estetických klinikách. Nejčastěji využívanou metodou v případě hyperpigmentace je laserové ošetření, kdy dochází k rozbití buněk a redukci melaninu za využití vysokých teplot. Následně probíhá proces hojení, kdy je potřeba mazat ošetřená místa fotoprotektory s vysokým SPF.