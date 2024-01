Na pigmentové skvrny působí nejefektivněji laser nebo pulzní světlo. Zkusit můžete i zesvětlující krémy

Jako pigmentové skvrny označujeme oblasti na pokožce, jejichž barva je o něco tmavší než přirozený odstín pleti. Sytost a přesný odstín pigmentové skvrny přitom závisí na množství kožního barviva (melaninu) – u někoho jsou našedlé či růžové, u jiných lidí jsou tmavě hnědé až černé.

Zvýšená tvorba pigmentových skvrn může být evokována častým pobytem na sluníčku bez použití ochranných přípravků i hormonálními změnami. Naprostá většina těchto skvrn představuje jen kosmetický problém. S návštěvou dermatologa byste ovšem neměli otálet, pokud skvrna mění svůj tvar, je nepravidelná, citlivá na dotek nebo dokonce krvácí. [1, 2, 3]

Profesionální odstranění pigmentových skvrn

Odstranění pigmentových skvrn laserem představuje v současné době nejpopulárnější dermatologickou metodu ke sjednocení tónu pleti. Vysoká teplota působí na melanin v pokožce a mění jeho chemické složení. Pigment se následně rozloží a je pohlcen jinými buňkami, případně se vyloučí formou stroupku.





Pokožka je po ošetření citlivá, a když odpadne strup, je nějakou dobu chvilku začervenalá. Ještě několik měsíců po zákroku je nutné pokožku chránit před ultrafialovým zářením. To znamená používat před pobytem na sluníčku krém s vysokým ochranným faktorem.

Další využívanou technologií je IPL (intenzivní pulzní světlo), při které se melanin zahřeje na vysokou teplotu a poté je odbourán z organismu. Na rozdíl od laserového ošetření je nutné tuto proceduru několikrát opakovat, aby byla pigmentová skvrna zcela odstraněna.

Pokožku lze zesvětlit také pomocí chemického peelingu, při kterém se odstraňují vrchní vrstvy kůže. Po odstranění staré kůže se objeví nová pokožka se sjednoceným barevným tónem. [4, 5, 6]

Domácí odstranění pigmentových skvrn

Pokud nejsou pigmentové skvrny extrémně výrazné, lze je poměrně dobře zesvětlit pravidelným používáním kosmetických přípravků s bělicími účinky. Za nejúčinnější bělicí složku, kterou najdete v krémech proti pigmentovým skvrnám, je považován retinol. Má schopnost pronikat hluboko do pokožky a odstraňovat nežádoucí tmavé skvrny. Mezi další složky s podobnými účinky patří:

Babské rady na odstranění pigmentových skvrn

Nepříliš výrazných a rozsáhlých pigmentových skvrn se dá postupně zbavit pravidelným používáním některých přírodních prostředků. Patří mezi ně třeba:

jablečný ocet,

aloe vera,

extrat ze zeleného čaje,

citronová šťáva,

kurkuma,

sójový extrakt,

extrakt z červené cibule,

podmáslí,

esenciální oleje (levandulový, růžový, šalvějový nebo rozmarýnový).

Chvilku to ale bude trvat. Odborníci navíc nedoporučují to s babskými radami úplně přehánět, protože třeba citronová šťáva může způsobit podráždění. Opatrnosti je nutné dbát také u esenciálních olejů, které by se měly naředit třeba mandlovým olejem nebo pleťovým krémem. [9, 10]

Zdroje: nih.gov, clevelandclinic.org, medicalnewstoday.com, healthline.com, dermatologiepropraxi.cz, cpzp.cz

Jak vznikají pigmentové skvrny?

Ke vzniku pigmentových skvrn dochází v důsledku nadměrné aktivity melanocytů, což jsou buňky produkující melanin. Způsobit to mohou hormonální změny, nadměrná expozice slunečnímu záření, přirozené stárnutí pokožky, kožní záněty či užívání některých léků.

Jak odstranit pigmentové skvrny v domácím prostředí?

Pokud nejsou vaše pigmentové skvrny moc tmavé a výrazné, dají se poměrně efektivně zesvětlit pravidelným používáním krémů s obsahem retinolu či jiných účinných látek. Pomoct si můžete i přírodními prostředky, jako jsou aloe vera, kurkuma, jablečný ocet, podmáslí či extrakt ze zeleného čaje.

Dá se pigmentovým skvrnám předcházet?

Do jisté míry ano. K jejich tvorbě významně přispívá pobyt na přímém slunci bez použití ochranných krémů. Snažte se nechodit na přímé polední slunce, používejte krémy s SPF a nezapomínejte pokožku hydratovat. Nedoporučují se ani návštěvy solária.