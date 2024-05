Aloe vera patří mezi oblíbené léčivky. Jak působí na lidský organismus?

Co je Aloe vera?

Aloe vera je vytrvalá, stálezelená sukulentní bylina z rodu aloe, kterou můžete znát také pod názvem aloe pravá či Aloe barbadensis. Lidé si ji oblíbili hlavně pro její léčivé a hojivé účinky. Představuje skvělého pomocníka hlavně v případě drobných popálenin a kožních obtíží, hojně se ale používá také při běžné péči o vlasy či pleť a někteří lidé ji dokonce pěstují jako okrasnou rostlinu.

Název aloe, který v současné době nese celý rod jednoděložných rostlin z čeledi asfodelovité, pochází z arabského slova alloeh, což je označení pro jasnou nebo zářivou hořkou látku. Přízvisko poté vychází z Latiny, kde slovo verus znamená pravý. Za pravděpodobnou oblast původu se přitom dnes považuje povodí Nilu v Súdánu, Somálsko, Arabský poloostrov nebo dokonce oblast Karibských ostrovů.

V současné době je aloe pravá rozšířená prakticky po celém světě, a to hlavně v teplejších a sušších oblastech. Na evropském území jde o nepůvodní rostlinu, se kterou se můžete potkat třeba ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku, v Itálii, na Krétě nebo na Sicílii. Kromě toho roste také v Indii a jižní Číně, v jižních státech USA (například Kalifornie, Florida), v Mexiku, v západní Austrálii nebo téměř na celém území Afriky.

Historie

Léčebných účinků Aloe vera lidé využívají dlouhá tisíciletí. Tuto rostlinu znali již staří Egypťané, kterým sloužila především k léčbě různých infekcí a kožních problémů. Vyobrazení z doby před 6000 lety se pak dochovala na kamenných zdech v Údolí králů a první písemné zmínky o užívání aloe vera byly nalezeny v egyptském Ebersově papyru či na hliněných tabulkách ze staré Mezopotámie.





Účinky aloe pravé si pochvalovali také staří Řekové a Římané, kteří rostlinu využívali k léčbě hemoroidů, různých zranění a kožních obtíží, ale také jako přípravek proti vypadávání vlasů. Aloe vera však znali i ve staré Arábii, odkud se rostlina později rozšířila na mnoho dalších míst a stala se tak součástí tradiční medicíny v Číně, Indii, v jihovýchodní Asii, v Karibiku nebo v Japonsku.

Ve středověku se aloe pravá používala hlavně k léčbě ekzémů, ale sloužila také jako projímadlo. Španělští námořníci ji pak s sebou přinesli také do tropické Ameriky. V roce 1851 se povedlo z aloe izolovat první účinnou látku (barbaloin) a v moderní klinické medicíně se tato rostlina začala využívat po roce 1930, kdy lékaři zaznamenali případ vyléčení chronické dermatitidy právě pomocí Aloe vera.

Jak vypadá aloe pravá?

Spoustu lidí zajímá, jak poznat pravou Aloe vera a v čem se liší od dalších podobných druhů. Podle botaniků je Aloe vera rostlina, která i s květenstvím dosahuje do výšky kolem 60–90 cm. Jde o jednoděložnou, vytrvalou, sukulentní bylinu, pro niž je typická růžice dlouhých listů, které jsou světle zelené až šedozelené, tuhé, dužnaté a na okraji řídce ostnité.

Dalším charakteristickým znakem této rostliny je skutečnost, že na okraji má Aloe vera listy řídce ostnitě zubaté. Každý list přitom dosahuje délky v rozmezí od 15 do 50 cm a může být až 7 cm široký. Pokud byliny rostou volně, vytvářejí odnože a často tvoří i poměrně husté trsy. Některé druhy Aloe vera pak dokonce mají listy skvrnité (například odrůda Aloe vera var. chinensis).

A jak vypadá květ Aloe vera? Je válcovitý, mírně prohnutý, bledě žlutý a červeně naběhlý, přičemž jeho okvětní lístky bývají srostlé ve válcovitou trubku. Jednotlivé květy se společně objevují v přímém, hroznovitém květenství, které může být až 90 cm vysoké. Podpírají je bělavé a široce kopinaté listeny. Plodem Aloe vera je pak trojpouzdrá tobolka, ve které se ukrývá velké množství semen.

Jaké látky Aloe vera obsahuje?

Součástí aloe pravé je řada účinných, zdraví prospěšných látek, které ovšem nejsou v jejích listech zastoupeny rovnoměrně. V mléčnicích hned pod povrchem najdete latex, jehož hlavní složkou jsou glykosidické deriváty hydroxyanthronu. Sem patří především barbaloin (aloin) a hydroxyaloin, což jsou látky se silně projímavým účinkem.

V latexu je navíc obsaženo zhruba dalších 80 složek, z nichž mnohé ještě nebyly důsledně prozkoumány. Patří sem třeba aloe-emodin, kyselá pryskyřice v podobě emulze, minerální látky, silice, aldehydy nebo ketony. Větší koncentrace účinných látek v latexu je přitom podle odborníků obsažena v mladých rostlinách, na svrchní straně listů a v horní části listové růžice.

Uvnitř jádrové části listů se pak nachází gel z Aloe vera, který má kyselou chuť. V čisté podobě obsahuje zhruba 99 % vody a 0,3 % sacharidů. Zastoupení obsažených látek pro gel Aloe vera nicméně není konstantní. Může se lišit například v závislosti na konkrétním druhu nebo varietě rostliny, ale také v důsledku jiných klimatických a růstových podmínek.

Mezi hlavní složky sacharidů patří pektiny, acemanany, glukomanany, hemicelulózy a deriváty manózy. Dále jsou v Aloe vera gelu přítomné také aminokyseliny, lipidy, steroly, třísloviny a enzymy. Sušinu gelu pak tvoří proteiny (8,9 %), tuky (5,1 %), minerální látky (23,6 %), rozpustné cukry (27,8 %) a polysacharidy (35 %). Pokud jde o vitamíny a minerální látky, aloe pravá obsahuje například:

vitamín B1, B2 a B6,

vitamín C,

cholin,

betakaroten,

kyselinu listovou,

sodík, draslík, mangan, hořčík, vápník, zinek a další.

Všechny obsažené látky na sebe navzájem působí, pracují v synergii a lidské tělo si z nich dokáže vybrat ty, které potřebuje. Vnitřní část Aloe vera se pak dále zpracovává pro medicínské či kosmetické účely. Dá se využít v původním stavu, suší se na prášek, ale také se používá Aloe vera šťáva.

Jaké má Aloe vera účinky?

Pokud vás rostlina zaujala, určitě vás také zajímá, jaké má Aloe vera použití. V minulosti, kdy bylo k dispozici pouze malé množství klinických studií, které se působením dané byliny zabývaly, lidé léčivé vlastnosti Aloe vera často zpochybňovali, a to navzdory dlouhodobému užívání v tradiční medicíně. V 90. letech 20. století se ovšem objevila řada odborných textů, které účinky Aloe vera potvrdily.

Účinky při zevním užívání

Gel získaný z aloe pravé podporuje rychlejší hojení ran. Po aplikaci se na postiženém místě vytvoří zvlhčující film, který má protizánětlivé účinky, podporuje růst fibroblastů i obnovu kolagenu a zároveň zvyšuje pevnost okolní tkáně. Kromě toho urychluje vznik granulační tkáně, zlepšuje přísun kyslíku a živin a pomáhá rychleji obnovit cévní zásobení.

Díky Aloe vera se rána rychleji uzavře a zůstane čistší. Gel z této rostliny má ovšem i svíravé, zvláčňující, antibakteriální, antivirotické a antimykotické účinky. Z toho důvodu se používá například při léčbě řezných ran, odřenin, otlaků, hmyzích bodnutí a štípanců, pohmožděnin i dalších zevních poranění. Skvěle pak působí Aloe vera na popáleniny, a to i na spálení od sluníčka.

Pomoci ovšem může také ve chvíli, kdy se u pacientů objeví kožní vředy, bradavice, alergické reakce, akné, ekzém (například lupénka), opar nebo různé, více či méně závažné problémy s pokožkou. Aloe vera tedy regeneruje, uklidňuje a celkově chrání pokožku. Pleťové krémy s obsahem Aloe vera navíc zbavují pokožku nedokonalostí a mohou podpořit úplné zahojení drobných jizviček.

Dále pak Aloe vera údajně pomáhá pacientům zbavit se celulitidy, protože pleť zpevňuje, a pozitivně působí také při léčbě hemoroidů. Kromě toho se ovšem používá také Aloe vera na vlasy, protože má vyživující účinky, zmírňuje nepříjemné svědění a brání vzniku lupů. Své využití si ovšem rostlina našla i v zubním lékařství. Extrakt z gelu urychluje hojení ran po extrakci zubu, tlumí záněty dásní, snižuje množství zubního plaku a pomáhá s hojením aft.

Účinky při vnitřním užívání

V tomto případě je Aloe vera vhodná hlavně pro detoxikaci organismu. Má antioxidační účinky, posiluje přirozenou imunitu a snižuje hladinu krevního cukru i cholesterolu. Právě z toho důvodu se konzumace produktů s výtažky z této byliny někdy doporučuje diabetikům nebo pacientům, které trápí kardiovaskulární obtíže.

Kromě toho Aloe vera přispívá k rychlejší rekonvalescenci po prodělaném onemocnění a pomáhá v boji proti vyčerpanosti, stresu či nervozitě. Aby toho nebylo málo, pozitivně působí také na trávicí systém. Úlevu přináší lidem, které trápí zánět tlustého střeva nebo chronická zácpa. Součástí Aloe vera je totiž i latex, který má projímavé účinky.

Díky vysokému obsahu minerálů a vitamínů může být užívání Aloe vera prospěšné také v dalších oblastech. Přispívá k tlumení zánětů, pomáhá zmírňovat bolesti kloubů či svalů a rovněž působí cytotoxicky proti některým druhům nádorů, včetně těch leukemických, ale normální buňky nijak nepoškozuje.

Nežádoucí účinky Aloe vera

O užívání Aloe vera je vždy lepší poradit se s ošetřujícím lékařem. V případě předávkování totiž hrozí riziko vedlejších účinků v podobě silného průjmu, dehydratace, bolesti břicha a nepříjemných křečí. Z toho důvodu by Aloe vera neměli užívat pacienti, které trápí zánětlivá onemocnění trávicího traktu, zúžení nebo neprůchodnost střev, kolika, krvácející hemoroidy nebo třeba zánět ledvin.

Kromě toho se nedoporučuje vnitřně užívat Aloe vera v těhotenství ani během kojení a mezi rizikové skupiny se řadí také děti do 10 let věku. Gel byl při testování shledán netoxickým, ale ve výjimečných případech může u pacientů vyvolat kontaktní dermatitidu nebo fotosenzitivitu. Objevit se mohou také poruchy ledvin a v některých případech Aloe vera snižuje hladinu draslíku, s čímž souvisí rozvoj srdečních obtíží.

Význam v tradiční medicíně

Aloe pravá se dnes pěstuje po celé Indii, kde se sušená šťáva používá jako projímadlo a zároveň slouží jako přípravek, který zvyšuje prokrvení pánve a dělohy. Kromě toho ji lidé doporučují také pro zmírnění symptomů u žen, které trápí bolestivá menstruace, a údajně skvěle působí také v boji proti jaterním chorobám. V tradiční indické ajurvédské medicíně pak Aloe vera našla využití také při léčbě hemoroidů, ekzémů a lupénky.

Pokud jde o tradiční čínskou medicínu, zde se Aloe vera používá hlavně při léčbě chronické zácpy a pomáhá také při gastritidě, bolestech břicha, pálení žáhy, kožních obtížích nebo problémech se zažíváním. V Arábii se čerstvý gel aplikuje na čelo při bolestech hlavy, slouží jako chladivý prostředek při horečkách a našel si využití při léčbě zánětu spojivek nebo jako dezinfekční prostředek.

Produkty z Aloe vera

Z aloe pravé se dnes získávají dva různé primární produkty, které se zásadně liší svým složením i použitím. Prvním z nich je latex, který se někdy označuje také jako šťáva z Aloe vera. Jedná se o pryskyřičnatou tekutinu žluté barvy, která z listu vytéká při jeho příčném překrojení. Při zpracování se suší buď za studena, nebo při vysokých teplotách. Poté získá latex podobu neprůhledné, čokoládově hnědé, beztvaré hmoty s charakteristickým pachem a nakyslou, hořkou chutí.

Gel z aloe pravé je bezbarvá, rosolovitá substance nahořklé chuti bez jakékoliv vůně. Používá se buď v čerstvém stavu, nebo se různými způsoby průmyslově zpracovává a následně konzervuje. Pomocí lyofilizace či sprejového sušení z něj navíc může vzniknout také práškový produkt. Vzhledem k tomu, že účinné látky v gelu rychle podléhají degradaci a mikrobiálnímu rozkladu, v domácím prostředí je nejlepší použít čerstvě uříznuté listy.

Jaké má Aloe vera využití?

Jelikož Aloe vera hydratuje pokožku a má zklidňující, protiplísňové i protizánětlivé účinky, často se přidává do různých kosmetických přípravků. Jedná se například o Aloe vera šampony, tělová mléka, hydratační a opalující krémy, pleťové masky, rtěnky, přísady do koupele, mýdla nebo vody po holení. Oblíbená je pak i maska na vlasy z Aloe vera nebo různá holicí kosmetika.

Kromě toho jsou výtažky z této rostliny také součástí různých zdravotních a potravinových doplňků. K dispozici je například šťáva z aloe pravé, která obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek, a gel se přidává také do čajů nebo do různých přípravků s léčivými účinky na pleť. Mezi oblíbené produkty s obsahem Aloe vera se dnes řadí především:

Aloe vera drinking gel,

Aloe vera nápoje s kousky dužiny,

regenerační krémy s Aloe vera,

Aloe vera sprej do nosu,

zubní pasta s Aloe vera,

pleťové vody a masky,

Aloe vera tinktura,

Aloe vera olej,

Aloe vera sprej první pomoci.

Sortiment produktů, kde je obsažena rostlina Aloe vera, je ovšem mnohem širší. Patří sem totiž i dětské plenky a dámské vložky, přípravky na hubnutí, latexové vyšetřovací rukavice, různé protiplísňové preparáty nebo čisticí prostředky. Kromě toho je dostupný třeba polštář Aloe vera, nebo matrace Aloe vera. Ať už si chcete zakoupit jakýkoliv z výše zmíněných produktů, vždy ovšem dbejte na jejich kvalitu a zaměřte se na to, co obsahují.

Domácí použití Aloe vera

Pokud máte doma rostlinu Aloe vera, můžete vyzkoušet výrobu vlastních produktů s pozitivními účinky na zdraví. Ať už chcete využít Aloe vera na obličej, hledáte základ pro hojivý balzám nebo máte chuť připravit si domácí krém z Aloe vera, nejprve si důkladně umyjte ruce a připravte si nádobu na gel, kterou pečlivě vymyjete.

Pro okamžitou spotřebu uřízněte pouze dva nebo tři listy aloe pravé a použijte k tomu výhradně čistý a dostatečně ostrý nůž. Odříznuté listy pak nechte ve svislé poloze v misce, aby z nich vytekla šťáva s obsahem latexu. Následně listy zbavte špiček a zubatých okrajů, čímž vznikne dlouhý hranol s vrstvou listové pokožky.

Připravený list můžete v závislosti na jeho velikosti ještě rozříznout na několik menších kousků. Pak odstraňte všechny zelené části a lžičkou nebo ostrým nožem vyjměte obsažený gel, který poté uložíte do připravené nádoby. Jelikož se v něm dozajista objeví i kousky dužiny, můžete gel ještě rozmixovat. V ideálním případě byste ho pak měli ihned spotřebovat, protože dlouho nevydrží.

A k čemu se potom takový gel z Aloe vera hodí? Můžete z něj připravit třeba pleťovou vodu, která pokožku zbaví nedokonalostí, nebo regenerační gel určený pro zklidnění podrážděné pleti. Nehodí se ovšem k vnitřnímu užívání, protože v domácím prostředí není jednoduché gel oddělit od šťávy s projímavým účinkem. Listy aloe se pak někdy nakládají do vína, do lihu nebo do oleje a v syrovém stavu jimi můžete potřít různé ranky či popáleniny.

Pěstování Aloe vera

Na světě dnes existuje více než 500 různých druhů rostlin, které jsou součástí rodu aloe, ale i celá řada poddruhů, zajímavých odrůd a hybridů. Nejznámější je samozřejmě aloe pravá, ale poměrně často se můžete setkat také s dalšími druhy, jako je například Aloe arborescens (aloe stromovitá) nebo Aloe variegata, které se pěstují hlavně pro svou okrasnou funkci. Mezi léčivky patří Aloe ferox (aloe kapská).

Komerčně se aloe pravá pěstuje v sušších oblastech tropů a subtropů. K hlavním exportérům se dnes řadí třeba Mexiko, Venezuela nebo Dominikánská republika, přičemž zhruba 60 % gelu pochází z amerického kontinentu. Lidé tuto rostlinu ale hojně vysazují také v Jihoafrické republice, v Indii, v Číně nebo v Thajsku.

Sukulentní bylinu lze samozřejmě pěstovat i v České republice (podobně jako na jiných místech v mírném pásmu), a to v podobě pokojové rostliny. Aloe vera v květináči vyžaduje propustnou písčitou půdu, plné slunce a v létě středně silnou zálivku. Zimní teploty by neměly nikdy klesnout pod 5 °C. Pokud jde o to, jak rozmnožit Aloe vera, ideálním způsobem je vegetativní rozmnožování pomocí odnoží.

Zdroje: lekarna.cz, allnature.cz, cs.wikipedia.org, vitalia.cz