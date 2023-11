Ashwagandha patří k nejvýznamnějším bylinám ajurvédské medicíny. Pomáhá redukovat stres a úzkost

Co je ashwagandha?

Jde o vytrvalou, subtropickou až tropickou rostlinu, která je u nás známá pod názvem vitánie snodárná (Withania somnifera). Roste především v severní Africe, na Blízkém Východě či v Indii a lidé si ji chválí hlavně pro její afrodiziakální, antivirové, antioxidační, baktericidní, stimulující a protizánětlivé účinky, které se staly předmětem rozsáhlého vědeckého výzkumu.

Název ashwagandha (česky ašvaganda) pochází ze sanskrtu, kde toto slovo označuje pach koně, což v první řadě odkazuje na jedinečnou vůni kořene této byliny, ale zároveň vyjadřuje i schopnost dodat konzumentům koňskou sílu. Kromě toho se však vitánii snodárné přezdívá také indický ženšen nebo zimní třešeň.

Ashwagandha patří mezi adaptogeny, které pomáhají lidskému tělu lépe zvládat stres, podporují jeho schopnost přizpůsobit se okolním podmínkám a normalizují fyziologické procesy v pacientově organismu. Kromě toho zvyšují jeho fyzickou a duševní odolnost, takže mohou být nápomocné třeba při léčbě spánkových poruch, úzkostí, deprese nebo žaludečních obtíží.

V tradiční ajurvédské medicíně, která je založena na indických principech přírodního léčení, je ashwagandha známá už více než 3000 let. Vzhledem ke svým pozitivním účinkům na lidský organismus zde patří mezi nejuctívanější rostliny a používá se pro léčbu řady různých onemocnění. Lidé ji navíc často označují za rasajánu, což znamená, že pomáhá udržovat psychické i fyzické mládí.





Jak vypadá ashwagandha?

Co se týče vzhledu, jde o vytrvalou, stálezelenou dřevnatějící bylinu či keř. Ashwagandha přitom dorůstá do výšky v rozmezí od 50 do 200 centimetrů, její větve jsou hustě porostlé hvězdicovitými chlupy, díky kterým se může zdát, že je rostlina mírně našedlá, a kromě toho má řapíkaté listy s vejčitými nebo podlouhlými čepelemi.

Květy ashwagandhy jsou žlutozelené, pětičlenné a oboupohlavné. Rostou na krátkých stopkách a vytvářejí společně úžlabní svazečky. Plodem jsou pak lesklé, kulovité bobule oranžové barvy, které jsou obalené vytrvalým kalichem. Tyto bobule navíc obsahují drobná semena, která jsou velká asi 2 milimetry. Důležitou součástí je ovšem i kořen ashwagandhy, z nějž se připravuje extrakt.

Pěstování ashwagandhy

Ačkoliv se ashwagandha řadí mezi tropické rostliny, její pěstování není příliš náročné. Semena se vysévají během května, kdy už nehrozí riziko pozdních mrazíků, a to pouze na povrch půdy, do níž se pak jemně zatlačí. Nakonec je dobré vše přikrýt fólií, přičemž rostliny vyžadují dostatek vláhy a přihnojování. Venku mohou zůstat až do podzimu, ale zimní měsíce by měly přečkat v domácím prostředí, protože jinak by vlivem chladného počasí zahynuly.

Jaké má ashwagandha účinky?

Ashwagandha si mezi lidmi získala oblibu hlavně díky tomu, že se dá využít univerzálně. Obsahuje steroidní laktony (především vysokou koncentraci withanolidů, které dokáží potlačit rozvoj zánětu a růst nádorů), alkaloidy, cholin, ale také aminokyseliny. Jsou to právě tyto důležité aktivní látky, které dodávají rostlině její léčivé vlastnosti, jichž si mnozí lidé vysoce cení.

Jak již bylo zmíněno výše, ashwagandha se řadí mezi proslulé agaptogenní látky, které zvyšují odolnost organismu a zároveň harmonizují pacientovy tělesné funkce. Bylo provedeno poměrně velké množství studií, které benefity užívání ashwagandhy potvrzují, ale vzhledem k relativně nízkému počtu účastníků je nutné účinky (zejména v dlouhodobém horizontu) dále studovat.

Jaké má tedy ašvaganda účinky? Ačkoliv výzkum působení této oslavované rostliny stále pokračuje, některé pozitivní efekty jejího užívání jsou již dnes vědecky podložené. Kromě toho, že se jedná o adaptogen, který zmírňuje stres a úzkost, má také afrodiziakální, antioxidační, antivirové, baktericidní, stimulující a protizánětlivé účinky.

Redukuje stres a úzkost

Hlavním důvodem, proč lidé ashwagandhu užívají, je snaha zbavit se stresu a úzkosti. Stále více pacientů si totiž stěžuje na nepříjemnosti spojené s úzkostnými stavy, které pravidelně zažívají, a narůstá také počet jedinců trpících chronickým stresem. Četné studie [1, 2] prokázaly, že ashwagandha pomáhá snižovat hladinu kortizolu, což s tímto problémem částečně souvisí.

Kortizol je mezi lidmi známý také jako stresový hormon, jelikož ho nadledviny uvolňují ve chvíli, kdy množství cukru v krvi příliš klesne, nebo právě v reakci na stres. U některých pacientů ovšem může být hladina kortizolu chronicky vysoká, což způsobuje také zvyšování hladiny cukru v krvi a ukládání tuku v oblasti břicha.

Podle několika kontrolovaných studií na lidech může ashwagandha výrazně zmírňovat příznaky u lidí, kteří se potýkají se stresem a úzkostnými poruchami [3]. Podařilo se například prokázat, že užívání ashwagandhy dokáže zlepšit kvalitu spánku a brání nespavosti. Účastníci studie [4], kteří tuto rostlinu vyzkoušeli, spali mnohem lépe než ti, kterým výzkumníci podali placebo.

Snižuje hladinu krevního cukru a cholesterolu

Několik klinických studií [5, 6] prokázalo, že je ashwaganda užitečným pomocníkem při snižování hladiny glukózy v krvi. Zvyšuje totiž sekreci inzulínu a zlepšuje také citlivost na inzulín ve svalových buňkách. Některé studie [7] pak dokonce přirovnávají účinky ashwagandhy k lékům předepsaným lidem, které trápí diabetes 2. typu.

Aby toho nebylo málo, ashwagandha zároveň pomáhá snižovat množství cholesterolu a triglyceridů, což jsou drobné tukové částice, které se mohou usadit v tepnách pacientů a následně způsobit kardiovaskulární obtíže. Konzumace ashwagandy tedy může udržovat srdce zdravé a snižuje také pravděpodobnost infarktu.

Zvyšuje sílu svalů

Další vlastností ashwagandhy je schopnost zvyšovat množství svalové hmoty a zlepšit sílu svalů. Díky tomu se tato rostlina dostala do povědomí jedinců, kteří se věnují cvičení a posilování. Jedna studie [8] například zjistila, že u zdravých mužů došlo během 30 dnů k nárůstu svalové síly. Jiná studie [9] pak odhalila, že na rozdíl od skupiny, která užívala placebo, došlo u mužů užívajících ashwagandhu k nárůstu svalové hmoty i síly a zároveň se snížilo procento tělesného tuku.

Podporuje sexuální funkce u mužů i žen

V ajurvédské medicíně se ashwagandha tradičně používá také jako afrodiziakum, které je vhodné pro muže i pro ženy. Vzhledem k tomu, že zvyšuje průtok krve, může působit jako sexuální stimulant a pomáhá bojovat proti různým sexuálním dysfunkcím. Zároveň brání ztrátě libida, což je problém, s nímž se potýká řada pacientů i pacientek.

S tím, jak muži stárnou, výrazně klesá produkce testosteronu. To může způsobit řadu problémů v sexuální oblasti, ale také ztrátu vlasů nebo ztrátu svalové hmoty. Užívání ashwagandhy však pomáhá hladinu tohoto hormonu zvyšovat [10] a zároveň výrazně zlepšuje kvalitu spermií [11] – má vliv na jejich množství, ale také na jejich pohyblivost).

Pokud jde o ženy, i zde může ashwagandha podle studií [12] výrazně ovlivnit sexuální funkce. Zlepšení bylo zaznamenáno především na poli vzrušivosti a lubrikace, ale také co se týče orgasmu a celkového prožitku z milostného aktu. Kromě toho pak může být ašvaganda nápomocná také při léčbě různých sexuálních poruch nebo při problémech s neplodností.

Pomáhá zlepšit paměť a soustředění

Na základě řady výzkumů, které se soustředily na možné účinky ashwagandhy, bylo prokázáno, že konzumace této rostliny může pomoci zlepšit kognitivní schopnosti. Podporuje paměť a schopnost soustředit se, snižuje reakční dobu a zároveň pomáhá chránit buňky před působením škodlivých volných radikálů (snižuje oxidační stres). Některé studie (například studie zaměřená na účinky ashwagandhy a withanolidu A [13] či studie o efektech ashwagandhy v neuronech [14]) pak naznačují také to, že ashwagandha může zmírnit problémy s fungováním mozku způsobené nemocí či zraněním.

Podporuje zdraví srdce

Pokud jde o to, jaké jsou účinky ashwagandhy, nesmíme zapomenout ani na to, že podle studií [15, 16] její užívání může zvýšit maximální množství kyslíku, které je člověk schopný využít při jakékoliv fyzické námaze (hodnotu VO2 max). Na základě tohoto ukazatele se měří také kardiorespirační vytrvalost pacientů, tedy jak dobře srdce a plíce dodávají kyslík do svalů. Vyšší hodnota VO2 max přitom indikuje, že srdce je zdravé a dobře funguje.

Další možné účinky ashwagandhy:

podporuje funkci štítné žlázy,

snižuje projevy únavy nadledvin,

posiluje obranyschopnost organismu,

zvyšuje výdrž a vytrvalost,

zmírňuje příznaky artritidy,

bojuje proti známkám stárnutí,

zlepšuje kvalitu pokožky a vlasů,

pomáhá zmírnit příznaky menopauzy,

chrání zdravé buňky před nádorovým bujením.

Nežádoucí účinky ashwagandhy

Ashwagandha je bezpečná a netoxická rostlina, ale ještě než ji zařadíte do jídelníčku, měli byste zvážit možná rizika. Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, nejprve se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, zda je vhodné tyto medikamenty kombinovat s ashwagandhou, či nikoliv. V některých případech by totiž mohla zvýšit, nebo naopak oslabit jejich účinky. Příliš velké dávky navíc mohou způsobit zvracení nebo průjem.

Co dalšího je nutné vzít v potaz? Ashwagandha by mohla být nebezpečná, pro některé skupiny obyvatelstva, kam patří třeba alergici, děti, těhotné a kojící ženy, lidé trpící onemocněním štítné žlázy nebo jedinci, kteří se chystají podstoupit nějaký chirurgický zákrok. O tom, zda je užívání ashwagandhy v takovém případě bezpečné, by měl opět rozhodnout ošetřující lékař.

Jak užívat aswaghandu?

Za nejdůležitější dnes lidé považují kořen ashwagandhy, který je zhruba 5–10 milimetrů dlouhý. Jakmile se rozdrtí, připravuje se z něj speciální odvar, jenž by měl člověka osvěžit, posílit, ale i pročistit. Jelikož má kořen poměrně hořkou chuť, je možné dochutit připravený odvar cukrem nebo medem. První viditelné účinky pak člověk může údajně pozorovat po měsíci pravidelného užívání.

Ačkoliv se v dnešní době nejčastěji používají kořeny ashwagandy, také ostatní části rostliny si našly své využití. Například listy mají sice hořkou chuť, ale jsou zároveň bohaté na železo, takže mohou pomoci třeba pacientům, které trápí anémie. Mohou se stát také základem bylinného čaje, jenž zmírňuje horečku a může potlačit tvorbu bolestivých otoků. Dále se používají také květy či plody.

U nás je ashwagandha nicméně dostupná především ve formě doplňků stravy. V závislosti na tom, o který přípravek se jedná, se pak samozřejmě liší také způsob jejího užívání a doporučené dávkování. Setkat se můžete především s těmito variantami:

ashwagandha kapsle,

ashwagandha tablety,

ashwagandha prášek,

ashwagandha čaj,

ashwagandha tinktura.

Poměrně nenáročným způsobem, jak zařadit ashwagandhu do svého jídelníčku, je konzumace čaje. Oblíbený je ale i prášek z ashwagandhy, který je možné zamíchat do vody, džusu, rostlinného mléka, do smoothie, ale i do granoly či do různých ořechových másel. Neměli byste ho však vystavovat příliš vysokým teplotám, což by mohlo zdraví prospěšné účinky oslabit, nebo zcela vyrušit.

Chcete-li vyzkoušet ašvaganda kapsle, které obsahují extrakt z kořene této rostliny, raději se o jejich užívání poraďte s ošetřujícím lékařem. Nejsou totiž vhodné pro těhotné a kojící ženy, ale ani pro děti a další rizikové skupiny. Co se týče dávkování, zde záleží hlavně na obsažených látkách a na doporučení, které je uvedené na obalu konkrétního výrobku. Pokud jde o to, kde se dá ashwagandha koupit, doplňky stravy jsou dostupné například v lékárnách nebo v různých internetových obchodech.

