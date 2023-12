Plantární bradavice na noze mohou připomínat kuří oka. Někdy bývají extrémně bolestivé

Bradavice na noze

Mezi nejčastější problémy, s nimiž se pacienti trpící bradavicemi potýkají, patří nezhoubné výrůstky v oblasti dolních končetin. Ty mohou být drobné a nebolestivé, ale mnohdy způsobují lidem nesnesitelné potíže při chůzi či delším stání. Nejčastěji přitom pacienty trápí:

bradavice na chodidle,

bradavice na ploskách nohou,

bradavice na patě,

bradavice mezi prsty.

Bradavice na nohách mohou postihnout prakticky každého z nás bez ohledu na věk či pohlaví. Poměrně často se s nimi však potýkají děti a dospívající pacienti, kteří se pohybují na místech, kde se virus zodpovědný za jejich vznik snadno šíří. Náchylnější k rozvoji bradavic na noze jsou pak i senioři, jedinci trpící autoimunitní chorobou nebo lidé s oslabenou imunitou.

Jsou to však hlavně dospělí jedinci, u nichž je možné pozorovat četný vznik plantárních bradavic, které jsou známé také jako verrucae plantares. Jde o specifickou klinickou formu pravých bradavic (vulgární bradavice, verrucae vulgares), za jejíž rozvoj bývají mnohdy zodpovědné viry HPV 1, 2 a 4. Ty do pacientova organismu vstupují hlavně skrze drobné oděrky nebo jiná poranění. [1, 2, 3, 4]

Jak poznat plantární bradavice?

Přestože lékař plantární bradavice na první pohled snadno rozezná, lidé si tyto nezhoubné výrůstky často pletou s jinými útvary, jako jsou například kuří oka, strupy, otlaky nebo mozoly. Původce daných obtíží je ale odlišný, jelikož bradavice jsou způsobeny lidským papilomavirem (HPV), zatímco ostatní zmiňované problémy nemají s přítomností virů nic společného.

Plantární bradavice se objevují hlavně na patě a na bříšku chodidel, což jsou místa, která člověk při chůzi nejvíce zatěžuje. Právě kvůli tomu, že danou oblast člověk neustále namáhá, nemohou tyto novotvary vyrůstat směrem nad povrch kůže. Naopak postupem času zarůstají stále hlouběji dovnitř, takže v některých případech trvá opravdu dlouho, než pacient tento problém zaznamená.

Pokud jde o to, jak taková plantární bradavice vlastně vypadá, jedná se o výrůstky kruhovitého tvaru s hladkým povrchem. Postupně se ovšem rozšiřují a vyrůstají trochu nad úroveň pokožky, kde potom zatvrdnou. Jejich povrch bývá na dotek velice drsný a kolem se někdy vytváří také tvrdý bělavý prstenec, čímž bradavice připomíná mozol.

Na pohled tedy plantární bradavice působí jako tuhé výrůstky, které jsou tvořené drsnou rohovinou. Kůže přitom mívá v daném místě jinou barvu než okolí, kam postižená tkáň nezasahuje. Bradavice tak mohou být například bělavé nebo nažloutlé, ale výjimkou nejsou ani odstíny šedé, hnědé, fialové nebo tmavorůžové barvy.

Uprostřed plantární bradavice pak mohou prosvítat drobné černé nebo tmavočervené tečky, což je způsobeno kapilárním krvácením (odborně označované jako petechie). Nejedná se tedy o žádný kořen bradavice, jak se někteří lidé mylně domnívají. Pokud si ovšem pacient dané místo rozškrábe, výrůstek může začít mírně krvácet.

Plantární bradavice se přitom obecně projevují jako ztluštělé, hyperkeratotické léze, které bývají velice bolestivé. Kvůli tomu pacientům způsobují problémy při běžné chůzi, při delším stání nebo třeba při běhání. Navíc se rychle šíří do okolí a mohou se shlukovat do skupinek, což se pak označuje jako mozaiková bradavice. Aby toho nebylo málo, často bývají rezistentní vůči léčbě. [5, 6, 7, 8, 9]

Možné komplikace

Pokud vám plantární bradavice způsobují nepříjemné bolesti, když na chodidlo došlápnete, můžete kvůli tomu nevědomky změnit své normální držení těla nebo styl chůze, abyste se těmto nepříjemným pocitům vyhnuli. To pak může být také důvodem svalových nebo kloubních potíží. Také to ovšem člověku brání v provozování sportovních aktivit.

Kromě toho mohou lidé s tímto druhem bradavic zaznamenat také psychické potíže, jako je úzkost či deprese. Na vině bývá především nízké sebevědomí a strach z toho, jak bude na tento problém reagovat okolí. Kvůli neestetickému vzhledu bradavic proto pacienti odmítají chodit naboso nebo nosit určité typy bot. [10, 11, 12, 13]

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud jste na svém chodidle či mezi prsty zaznamenali výrůstky, které tam dříve nebývaly, a nejste si jistí, o jaké novotvary se vlastně jedná, určitě neváhejte a navštivte svého ošetřujícího lékaře, jenž vás případně může odkázat na odborníka. To samé platí také v následujících případech:

bradavice se agresivně šíří do okolí, jsou velice bolestivé a krvácí,

bolest způsobená přítomností výrůstků narušuje váš každodenní život,

máte podezření, že se bradavice zanítily a na místě se rozvinula sekundární infekce,

léčba bradavic je neúčinná a výrůstky se množí nebo se opakovaně vrací,

zároveň trpíte cukrovkou nebo máte špatný pocit v dolních končetinách,

užíváte zároveň léky na potlačení imunity nebo se potýkáte s nějakou poruchou imunitního systému (například HIV/AIDS). [14, 15, 16]

Jak léčit plantární bradavice?

Plantární bradavice jsou obvykle neškodné a mohou vymizet i bez výraznější léčby. U dětí to nicméně může trvat klidně rok nebo dva a u dospělých ještě déle. Pokud se chcete bradavic na noze zbavit co nejrychleji, konzultujte svůj problém s ošetřujícím lékařem. Pamatujte také na to, že terapie by neměla být příliš agresivní, protože by to na pokožce zanechalo jizvy či puchýře.

Při léčbě plantárních bradavic je možné aplikovat například různé lokální přípravky, jako jsou náplasti, pera, krémy, roztoky nebo kryoterapeutické produkty určené k domácímu použití. Kromě toho pak může pomoci standardní kryoterapie nebo fotodynamická terapie a někdy se přistupuje k odstranění bradavic laserem nebo je nutné provést chirurgický zákrok. [17, 18, 19, 20]

Zdroje: healthline.com, mayoclinic.org, medicalnewstoday.com, my.clevelandclinic.org, thefoothub.au, venerologie.cz, farmaciepropraxi.cz, pediatriepropraxi.cz