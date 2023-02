Kdy jet do porodnice a kdy se zaregistrovat? Prozradíme vám základní pravidla

Kdy se zaregistrovat do porodnice?

Ne každá porodnice vyžaduje registraci, z toho důvodu byste si měla co nejdříve rozmyslet, v jaké porodnici byste chtěla rodit a následně si zjistit podmínky dané porodnice na internetu či telefonicky.

Zaregistrovat se musíte pouze do porodnic ve větších městech, o které je velký zájem a bývají rychle plné, zejména v Praze. Zpravidla se jedná o vyhlášené porodnice, které si omezenými kapacitami zachovávají kvalitu péče.

Většina porodnic vyžaduje registraci ihned poté, co vám je vystaven těhotenský průkaz, ale není to pravidlem. Z tohoto důvodu je vhodné se informovat o nutnosti termínu registrace v konkrétní porodnici.

Porodnice bez registrace

V případě, že si k porodu zvolíte nemocnici bez nutnosti registrace, nezapomeňte se včas telefonicky informovat, kdy byste měla do porodnice přijít na kontrolu. Nejpozději v 36. týdnu těhotenství byste do porodnice měla začít docházet na pravidelné kontroly.

Kdy sbalit tašku do porodnice?

Přestože termín porodu znáte, není vyloučené, že porodíte o něco dříve, a právě z toho důvodu je dobré se připravit dopředu. Víte, kdy chystat tašku do porodnice? Sice neexistuje přesný termín, přesto se doporučuje být nachystaná od 36. týdne těhotenství.

Pokud jste typ ženy, která snadněji podléhá nervozitě, připravte se klidně už dřív pro svoji psychickou pohodu. Vy sama nejlépe poznáte, jestli vás takové věci nechávají v klidu, nebo vám naopak nedají spát. Kromě toho, že byste se si měla tašku do porodnice připravit včas, je důležité vědět, co si do porodnice zabalit.

Kdy jet do porodnice?

Kontrakce zesilují na intenzitě alespoň po dobu 2 hodin.

Pravidelné stahy neboli kontrakce probíhají v intervalu menším než 10 minut.

Pokud vám praskne plodová voda, není na co čekat.

Jestliže se dostaví krvácení, ihned vyrazte do porodnice.

Máte pochybnosti o pohybu dítěte v děloze.

Předporodní kontrakce

Předporodní kontrakce je někdy obtížné odlišit od takzvaných poslíčků. Poslíčky poznáte podle toho, že jsou nepravidelné, nezesilují na intenzitě a postupně zeslabují. Od nepříjemných bolestí vám pomůže například teplá vana.

Porodní bolesti jsou pravidelné kontrakce děložního svalstva, které postupují od vrcholu břicha do podbřišku až k tříslům a někdy i do zad. Kontrakce zesilují na intenzitě, intervaly mezi jednotlivými stahy se zkracují a jejich trvání se prodlužuje. Mohou tedy klidně trvat i jednu minutu. Do porodnice byste se měla vydat, jakmile budou kontrakce přicházet v pravidelném intervalu menším než 10 minut po dobu jedné hodiny.

Odtok plodové vody

Plodová voda často odteče bez předchozích signálů, přičemž odtéct najednou může různé množství a k odtoku může dojít klidně během noci ze spaní. Přestože odtok nemusí být doprovázený kontrakcemi, neměli byste odjezd do nemocnice oddalovat, protože by miminku mohla hrozit infekce.

Krvácení

Méně častým příznakem blížícího se porodu bývá i slabé krvácení nebo špinění, které může být známkou začínajícího otevírání porodních cest. Špinění někdy může zapříčinit i vyšetření na klinice, v takovém případě se nic neděje. Vždy záleží na tom, o jaký typ krvácení se jedná, lišit se může nejen množstvím, ale i barvou a v některých situacích by mohlo ohrozit miminko. Vždy je lepší situaci nepodcenit a svůj stav nechat posoudit lékařem.

Pochybnosti o pohybech dítěte

Každá nastávající maminka zpravidla vnímá pohyby svého miminka v odlišné intenzitě. Z toho důvodu by pro ni nemělo být obtížné zaznamenat neobvyklé změny. Pokud by nabyla pocitu, že se znenadání dítě hýbe velmi málo nebo jsou pohyby až nedetekovatelné, je namístě vydat se co nejrychleji do porodnice.

Kdy se propouští z porodnice?

Propuštění z porodnice se u každé ženy liší v závislosti na průběhu porodu, tělesném i psychickém stavu maminky a zdravotním stavu miminka. Pokud bude vše v pořádku, porodnice po samovolném porodu propouští obvykle po 4 až 5 dnech, v případě císařského řezu po 5 až 7 dnech.

