Klíšťovou encefalitidou se v Česku letos nakazilo už 65 lidí

Zdroj: Redakce

Klíšťovou encefalitidou se v Česku nakazilo letos do 11. června 65 lidí, o měsíc dříve bylo podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) případů 15. Výskyt nemoci se zhoršuje s oteplujícím se počasím, vrcholí o letních prázdninách. Do června loni bylo nemocných 138, za celý rok 712. Letos ale sezona začala dříve. Od ledna do dubna byl počet nemocných podle vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jana Kynčla nejvyšší za posledních deset let.