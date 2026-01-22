Králík recept: pečený chutná výborně. Místo smetanové omáčky ale můžete zkusit lehčí kořenovou zeleninu

Velmi oblíbeným českým receptem je králík na smetaně. Maso se špikuje slaninou a peče společně s kořenovou zeleninou. Zelenina se pak rozmixuje a zjemní smetanou ke šlehání. Králík na smetaně se tradičně podává s knedlíkem. Pokud ale hledáte trochu zdravější recept, zkuste upéct králíka se zeleninou a dát si k němu lehkou přílohu.
Králík recept: klasika na smetaně
Ingredience
- 1 králík,
- 150 g anglické slaniny,
- 2 lžíce másla,
- 2 cibule,
- 2 mrkve,
- 1 petržel,
- 1/4 celeru,
- 2 bobkové listy,
- 4 kuličky nového koření,
- 6 kuliček černého pepře,
- sůl podle chuti,
- 250 ml vývaru (zeleninového nebo drůbežího),
- 250 ml smetany ke šlehání (33%),
- 1 lžíce plnotučné hořčice,
- 1 lžíce hladké mouky na zahuštění,
- šťáva z 1/2 citronu nebo trochu octa na dochucení.
Postup
- Králíka naporcujte a osolte. Část slaniny můžete použít na prošpikování.
- V hrnci nebo pekáči rozehřejte máslo. Přidejte na kostičky nakrájenou slaninu, cibuli nakrájenou najemno a kořenovou zeleninu nakrájenou na menší kousky. Osmahněte je dozlatova.
- Do hrnce přidejte kousky králíka, bobkový list, nové koření a pepř. Zalijte vše vývarem, přiklopte hrnec a dejte králíka péct do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte ho asi 1,5 hodiny, dokud maso nezměkne.
- Měkké maso vyjměte a koření (bobkový list a kuličky) odstraňte. Zeleninu s výpekem poté rozmixujte tyčovým mixérem dohladka.
- Do základu na omáčku vmíchejte smetanu, hořčici a lžíci mouky rozmíchanou v trošce vody. Omáčku pak nechte lehce probublat. Ke konci vaření ji podle potřeby dochuťte solí, pepřem a troškou citronové šťávy.
- Maso vraťte do omáčky a vše krátce prohřejte. Porce králíka rozdělte na talíře a podlijte omáčkou. Jako příloha se hodí houskový nebo karlovarský knedlík.
Králík recept: pečený se zeleninou
Ingredience
- 1 králík,
- 2 lžíce řepkového oleje,
- 2 cibule,
- 2 mrkve,
- 1 petržel,
- 1/4 menšího celeru,
- 3 stroužky česneku,
- 1 čerstvá nebo sušená větvička rozmarýnu,
- 1 větvička tymiánu,
- 1 bobkový list,
- sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti,
- 150 ml zeleninového vývaru,
- šťáva z 1/2 citronu.
Postup
- Králíka naporcujte, osolte a lehce opepřete. Kořenovou zeleninu očistěte, oloupejte a nakrájejte na větší kousky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na klínky, stroužky česneku rozmáčkněte plochou nože.
- Na větší pánvi rozehřejte olej. Do horkého oleje vložte porce králíka a zprudka je opečte ze všech stran. Až bude maso zlatavé, přendejte ho do pekáče.
- Do stejné pánve nasypte nakrájenou zeleninu, tymián a rozmarýn. Krátce je orestujte, aby se zelenina opekla a z bylinek se uvolnila příjemná vůně.
- Obsah pánve následně přendejte k masu. Přidejte bobkový list, podlijte vývarem a pekáč přikryjte víkem nebo alobalem.
- Králíka vložte do trouby předehřáté na 180 °C a nechte ho péct asi 60 minut. Poté víko odklopte, králíka polijte výpekem a nechte ho péct dalších 20–30 minut, dokud maso nezezlátne.
- Na závěr můžete jídlo dochutit citronovou šťávou, případně lehce osolit či opepřit.
- Porce králíka se zeleninou podávejte s pečenými bramborami, batáty nebo bulgurem. Pokud chcete opravdu hodně dietní jídlo, můžete jako přílohu zvolit pouze lehký zeleninový salát.
Nutriční hodnoty králíka
Králičí maso se řadí mezi nejdietnější a nejzdravější druhy masa. Obsahuje opravdu malé množství tuku, a to jen 3–5 gramů ve 100 gramech. Navíc se jedná převážně o nenasycené mastné kyseliny, které prospívají srdci a cévám. Cholesterolu je v králíkovi opravdu jen minimum, takže ho mohou do svého jídelníčku bez obav zařadit i lidé, kteří potřebují držet nízkocholesterolovou dietu.
Dále je potřeba vyzdvihnout vysoký obsah bílkovin (20–22 gramů ve 100 gramech masa) a to, že se v králičím mase nachází komplexní spektrum esenciálních aminokyselin. V tomto ohledu se podobá kuřecímu masu nebo rybám. Králičí maso je navíc hodně jemné a neobsahuje výrazné šlachy, takže ho tělo dobře tráví a vstřebává.
Z vitamínů obsahuje vitamíny skupiny B, a to především niacin, pyridoxin a kobalamin. Obsaženy jsou i jiné vitamíny, jako vitamín A, D, E, a K. Z minerálů v něm pak najdete hlavně železo, fosfor, draslík, zinek a hořčík.
Chuť a úprava králičího masa
Králičí maso má světlou barvu a je velice jemné. Na první ochutnání může trochu připomínat kuře, ale je trochu výraznější. Ze starších kusů je pochopitelně aromatičtější. Králičí maso má výhodu v tom, že dobře přejímá chutě bylinek, koření a dalších surovin, se kterými se peče nebo dusí.
Nízký obsah tuku je sice výhodný pro jedince, kteří si hlídají váhu, ale dietní maso se může při delší tepelné úpravě snadno vysušit. Proto je u králíka nutné zvolit vhodný způsob vaření, který pomůže se zachováním jeho šťavnatosti.
Králičí maso se často dusí nebo peče pod pokličkou. Králík pečený s vývarem, zeleninou nebo vínem bude hezky měkký a získá zajímavou chuť ostatních ingrediencí. Často se také peče v troubě, což je tradiční způsob přípravy králíka v české kuchyni.
Kromě kořenové zeleniny a slaniny, které jsme použili v receptech výše, se králík peče s cibulí, na česneku nebo s rozmarýnem, tymiánem a dalšími bylinkami. Zatímco zadní část králíka je obzvlášť vhodná právě k pečení a dušení, přední část se uplatní třeba při přípravě ragú nebo vývaru.
Zdroje: brno.rozhlas.cz, budejovice.rozhlas.cz, bbcgoodfood.com, webmd.com, cabidigitallibrary.org