Laryngitida u dětí se většinou pojí se štěkavým kašlem. Na první pohled může působit hrozivě

Laryngitida u malých dětí

Laryngitida je zánětlivé onemocnění hrtanu a hlasivek, které velmi často postihuje kojence, batolata a děti do 6 let věku. Objevuje se především na jaře a na podzim, kdy organismus malých pacientů ohrožuje celá řada různých rizikových faktorů. Vyšší výskyt této choroby během chladnějších měsíců pak souvisí například s oslabenou imunitou, ale i s přítomností některých alergenů.

K typickým projevům laryngitidy patří otok sliznice dýchacích cest, který postihuje hlavně okolí hlasivek, kde je prostor velmi úzký. To pak může mít na svědomí zhoršené dýchání, protože vzduch nemůže daným místem volně procházet. Dýchací cesty malých pacientů jsou navíc mnohem užší než u dospělých, takže i menší otok v postiženém místě mnohdy způsobí rozvoj velkých potíží.

Průběh laryngitidy bývá u každého dítěte odlišný, což závisí na jejím původci i na mnoha dalších faktorech. Někdy může nemoc vypadat pouze jako běžné nachlazení a zánět hrtanu pak celkově probíhá poměrně mírně. Nástup onemocnění však často bývá spíše rychlý a dramatický a mnohé rodiče, kteří se s ničím podobným v minulosti nesetkali, tak zaskočí zcela nepřipravené. [1, 2, 3, 4, 5]

Příznaky laryngitidy u dětí

Onemocnění ve své akutní podobě se většinou poprvé projeví v nočních hodinách, kdy se malý pacient probouzí ze spánku s pocitem, že se nemůže pořádně nadechnout. S tím pak souvisí také lapání po dechu či hluboké nádechy provázené sípáním a chraplavým zvukem, což bývá důsledkem výrazného zúžení dýchacích cest vlivem přítomného otoku.





K typickým projevům laryngitidy kromě toho patří i štěkavý kašel u dětí, který mívá velice rychlý nástup. Během dne tedy dítě většinou žádné potíže nepociťuje nebo se potýká pouze s mírnými projevy nachlazení, ale po ulehnutí přichází záchvat dráždivého kašle. Jelikož někdy při poslechu připomíná kokrhání kohouta, říká se mu také kokrhavý kašel.

Tento záchvat rodiče většinou vyděsí, jelikož působí hrozivě, i když malé pacienty mnohdy na životě neohrožuje. Zároveň se mohou objevit také další potíže, jako je zvýšená teplota, dušnost, chrapot nebo dokonce ztráta hlasu. Děti bývají neklidné a bledé, jejich pokožka je pokrytá studeným potem a často pláčou. Důležité je ovšem ratolest uklidnit, protože pláč situaci ještě zhoršuje.

V některých případech ale samozřejmě mohou nočním záchvatům předcházet také další zdravotní komplikace. Pokud se malý pacient přes den potýká s rýmou, pokašlává, má zvýšenou teplotu nebo začíná chraptět, rodiče by měli počítat s tím, že se situace může rychle vyvinout právě v nepříjemný zánět hrtanu. U kojenců či batolat navíc může nemoc doprovázet i zvýšené slinění. [6, 7, 8, 9, 10, 11]

Možné komplikace

Kromě výše zmiňovaných obtíží se někdy u malých pacientů může rozvinout také kombinovaný zánět hrtanu, průdušnice a průdušek, který se odborně označuje jako laryngotracheobronchitida a lidově jako krup. S tímto stavem se pak pojí například následující příznaky:

otok hrdla, což pacientům ztěžuje dýchání,

vysoká horečka (obvykle nad 39 °C),

problematické polykání,

hvízdavý zvuk při nádechu,

štěkavý kašel a chrapot.

Dítě se v tomto případě může probudit s dechovou tísní, přičemž k dalším projevům patří zrychlené dýchání a vtahování dýchacích svalů na krku a hrudníku. V těžkých případech dochází ke zmodrání pokožky, a pokud se situace neřeší, výsledkem může být smrt udušením. Proto je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Kromě toho u dětí hrozí také zánět hrtanové příklopky neboli epiglotitida. Ta se dnes už sice díky povinnému očkování v rámci hexavakcíny téměř nevyskytuje, ale stále zůstává velice nebezpečná. V nejhorším případě totiž může malého pacienta ohrozit na životě, jelikož může dojít k reflexnímu uzavření dýchacích cest a k následnému udušení.

Za rozvoj epiglotitidy, která postihuje převážně děti do 6 let věku, nejčastěji bývá zodpovědná bakterie Haemophilus influenzae typu B. Důvodem, proč nemoc trápí hlavně malé pacienty, je pak odlišné anatomické uspořádání dýchacích cest (u dětí je hrtanová příklopka v poměru ke zbytku dýchacích cest větší než u dospělých). Svou roli zde ovšem hraje i nedostatečně vyvinutý imunitní systém.

Epiglotitida mívá nečekaný nástup a jednotlivé příznaky se rychle zhoršují. Objevuje se hlavně vysoká horečka a celková schvácenost. Kromě toho děti trápí řezavá bolest v krku, ztížené polykání a bublavý zvuk při nádechu. Malý pacient odmítá pít a mívá pootevřená ústa, z nichž mu vytékají sliny. K tomu se následně přidává také chrapot, povrchové dýchání a chrčení.

Kašel bývá v případě epiglotitidy velice slabý nebo se vůbec nedostaví. Na rozdíl od laryngitidy zde bývá dítě spíše apatické, mluví pouze tiše a huhňavě, působí překvapivě klidným dojmem a tolik nepláče. V důsledku nedostatečného přísunu kyslíku se navíc dostavuje také únava a hypoxie. Kvůli uzavřeným dýchacím cestám pak hrozí nemocnému udušení. [12, 13, 14, 15, 16]

První pomoc při laryngitidě

Zúžení dýchacích cest, které se s laryngitidou pojí, je hlavním důvodem, proč je tato nemoc pro malé pacienty mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Pokud u dítěte zaznamenáte potíže s dýcháním, měli byste se mu okamžitě pokusit ulevit, což se dá udělat několika různými způsoby:

snažte se dítě utišit , aby neplakalo, protože pláč jeho obtíže zhoršuje,

, aby neplakalo, protože pláč jeho obtíže zhoršuje, zabalte svého potomka do deky a dopřejte mu čerstvý, chladný vzduch – můžete ho například přenést k otevřenému oknu nebo na balkon,

– můžete ho například přenést k otevřenému oknu nebo na balkon, pokud je venku příliš teplo, zkuste dítě posadit před otevřený mrazák , aby mohlo vdechovat chladný vzduch, což by mělo zmírnit otok sliznice,

, aby mohlo vdechovat chladný vzduch, což by mělo zmírnit otok sliznice, udělejte dítěti studený zábal na krk ,

, pomalu podávejte dítěti studené tekutiny ,

, nechte dítě sedět nebo jej položte do postele tak, aby hlava pacienta zůstala výše než zbytek těla, protože jinak by se mohla oblast krku překrvovat.

Pokud jste se s laryngitidou nikdy dříve nesetkali, pravděpodobně vás vyděsí štěkavý kašel i další doprovodné příznaky. V tom případě neváhejte a raději vyhledejte lékaře, abyste nic nezanedbali. Ten by vás měl uklidnit a zároveň by měl doporučit vhodné léky, které dítěti uleví od potíží.

Jestliže se stav dítěte rychle zhoršuje, jeho pokožka získává modravý nádech (kvůli sníženému přísunu kyslíku), chování pacienta se mění (je patrná letargie) a nepomáhají ani výše uvedené rady, okamžitě volejte rychlou záchrannou službu (155). Jinak by mohlo dojít k udušení. [17, 18, 19]

Léčba laryngitidy u dětí

Přáli byste si co nejrychleji ulevit svým ratolestem, ale marně přemýšlíte, jakou má laryngitida u dětí léčbu? Přestože záchvat laryngitidy u dětí mnohdy působí děsivě a rodiče v prvním okamžiku vyleká, většinou se ho podaří zvládnout doma, aniž by bylo nutné pospíchat k lékaři. Snažte se tedy zpočátku řídit výše uvedenými tipy, což by mělo zmírnit akutní projevy nemoci.

Léčba laryngitidy u malých pacientů obvykle zahrnuje podávání antihistaminik, která jsou vhodná k potlačení jednotlivých symptomů. Pokud jsou záchvaty u vaší ratolesti časté, lékaři mohou navíc předepsat také kortikoidy v podobě čípků nebo tablet. Kromě toho se doporučuje používat zvlhčovače vzduchu, doma důkladně větrat a dodržovat klidový režim.

Dalším způsobem, jak léčit laryngitidu u dětí, je inhalace minerální nebo mořské vody. Pacientům byste přitom měli podávat dostatečné množství tekutin, které zvlhčují oteklou sliznici dýchacích cest, a pomoci může také Priessnitzův zábal. Jestliže vaše dítě trpí zánětem hrtanu, nikdy ho nenechávejte o samotě, ale naopak sledujte možné komplikace a případně včas kontaktujte lékaře. [20, 21, 22, 23]

