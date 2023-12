Léčba tenisového lokte musí být komplexní a dlouhodobá. Operace většinou nebývá nutná

Diagnostika tenisového lokte

K odhalení tohoto zdravotního problému lékaři mnohdy postačí vaše osobní anamnéza a fyzikální vyšetření. Během něj budete muset nejspíš různými způsoby pohybovat loktem, zápěstím a prsty, přičemž citlivý bývá hlavně test natažení třetího prstu proti odporu. To obvykle u pacienta trpícího tenisovým loktem vyvolá výraznou bolest v místě loketního kloubu.

Klinické vyšetření pak lékaři obvykle doplňují také rentgenovým snímkem, s jehož pomocí je možné vyloučit přítomnost různých výběžků nebo ostruh. Následovat ovšem může i elektromyografie (EMG vyšetření) či sonografické vyšetření (ultrazvuk), které dokáže odhalit další komplikace, jako je otok, prosakování tkáně, ruptura svalu nebo nějaká degenerativní změna. [1, 2, 3]

Jak léčit tenisový loket?

Pokud vás postihly tyto zdravotní komplikace, jistě přemýšlíte, jaká existuje pro tenisový loket léčba a co můžete udělat, abyste byli co nejrychleji v pořádku. Terapie v tomto případě musí být vždy komplexní, přičemž kromě medikamentů vyžaduje také rehabilitace a dodržování režimových opatření, díky čemuž se mohou svalová vlákna v postižené oblasti správně zregenerovat.

Použití konkrétních léčebných metod se typicky odvíjí od závažnosti pacientových obtíží. Lékaři se zpočátku soustředí na konzervativní metody, což zahrnuje především aplikaci protizánětlivých léčiv nebo využití rázových vln. Kromě toho pak existuje i řada dalších způsobů, jak tenisový loket léčit, přičemž v nejzávažnějších případech je nutné podstoupit operaci.





Možnosti léčby tenisového lokte:

Klidový režim – základem léčby je přísné dodržování klidového režimu, kdy pacient nenamáhá oblast lokte, což by mohlo jeho potíže ještě o něco zhoršit.

– základem léčby je přísné dodržování klidového režimu, kdy pacient nenamáhá oblast lokte, což by mohlo jeho potíže ještě o něco zhoršit. Fixace ruky – aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování a namáhání postižené oblasti, doporučuje se zafixovat ruku pomocí vhodné ortézy nebo epikondylární pásky. V tomto ohledu pak může pomoci také tejpování (kinesiotaping).

– aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování a namáhání postižené oblasti, doporučuje se zafixovat ruku pomocí vhodné ortézy nebo epikondylární pásky. V tomto ohledu pak může pomoci také tejpování (kinesiotaping). Ledové obklady – proti bolesti mohou pacientům pomoci studené obklady či aplikace chladivých polštářků, což by mělo částečně zmírnit nepříjemné pocity, s nimiž se nemocní potýkají.

– proti bolesti mohou pacientům pomoci studené obklady či aplikace chladivých polštářků, což by mělo částečně zmírnit nepříjemné pocity, s nimiž se nemocní potýkají. Protizánětlivé léky – nepříjemnou bolest a probíhající zánět pomáhají tlumit analgetika. Léčba ovšem v tomto případě musí být dlouhodobá, a proto se doporučuje jejich lokální aplikace, tedy gel nebo mast na tenisový loket s obsahem účinné látky (ibuprofen, diklofenak a podobně). Dané medikamenty působí přímo na postiženém místě a měly by pacientovi ulevit od akutních potíží. Kromě toho jsou samozřejmě k dispozici i analgetika ve formě tablet.

– nepříjemnou bolest a probíhající zánět pomáhají tlumit analgetika. Léčba ovšem v tomto případě musí být dlouhodobá, a proto se doporučuje jejich lokální aplikace, tedy gel nebo mast na tenisový loket s obsahem účinné látky (ibuprofen, diklofenak a podobně). Dané medikamenty působí přímo na postiženém místě a měly by pacientovi ulevit od akutních potíží. Kromě toho jsou samozřejmě k dispozici i analgetika ve formě tablet. Obstřik – pokud se pacientův stav nelepší, může dojít k aplikaci obstřiku (například kortikoidy nebo plazma bohatou na krevní destičky) přímo do místa, kde probíhá zánětlivý proces.

– pokud se pacientův stav nelepší, může dojít k aplikaci obstřiku (například kortikoidy nebo plazma bohatou na krevní destičky) přímo do místa, kde probíhá zánětlivý proces. Rázová vlna – tato neinvazivní léčební metoda je velice efektivní a pomáhá výrazně urychlit léčbu tenisového lokte. Konkrétně se pak jedná o fokusovanou rázovou vlnu, která rychle přivede krev do postiženého místa, což by mělo zároveň odplavit škodliviny a zánětlivé katabolity. Na místě se také nastartuje látková výměna, a urychlí se tak hojení postižené oblasti. Následovat může aplikace radiální rázové vlny, která má vliv na svaly funkčně související s loktem (svaly krku, ramen a hrudníku).

– tato neinvazivní léčební metoda je velice efektivní a pomáhá výrazně urychlit léčbu tenisového lokte. Konkrétně se pak jedná o fokusovanou rázovou vlnu, která rychle přivede krev do postiženého místa, což by mělo zároveň odplavit škodliviny a zánětlivé katabolity. Na místě se také nastartuje látková výměna, a urychlí se tak hojení postižené oblasti. Následovat může aplikace radiální rázové vlny, která má vliv na svaly funkčně související s loktem (svaly krku, ramen a hrudníku). Laserové ošetření – kromě výše zmiňované rázové vlny může pomoci také vysokovýkonný laser, jehož aplikace by měla být pro pacienta nebolestivá.

– kromě výše zmiňované rázové vlny může pomoci také vysokovýkonný laser, jehož aplikace by měla být pro pacienta nebolestivá. Rentgen – pokud nezabírají jiné léčebné metody, u starších pacientů či v chronických případech se někdy používá také rentgenové ozařování postiženého místa.

– pokud nezabírají jiné léčebné metody, u starších pacientů či v chronických případech se někdy používá také rentgenové ozařování postiženého místa. Další možnosti léčby – sem patří hlavně elektroterapie (iontoforéza, diadynamik), magnetoterapie, termoterapie, kryoterapie nebo například léčba ultrazvukem. [4, 5, 6, 7, 8]

Cviky na tenisový loket

Velmi důležitou součástí léčby tenisového lokte je také fyzioterapie, která může zásadně ovlivnit pacientů stav. Zpočátku se soustředí hlavně na odstranění bolesti, přičemž kromě toho upravuje také svalové napětí a uvolňuje kloubní blokády. Dále je nutné pracovat také se svaly, které mají s loktem nějaký funkční vztah (rameno, krční a hrudní páteř, celá horní končetina) a využívají se i masáže nebo jiné stimulující techniky.

Pacient by se měl navíc naučit různé měkké a protahovací techniky, které může provádět sám doma, a dodržovat veškerá doporučení od svého ošetřujícího lékaře. Fyzioterapeuti přitom často nacházejí svalové dysbalance v oblasti lopatky, která není správně vycentrovaná. Kvůli tomu pak dochází k přetěžování dalších částí těla, jako jsou ramena, lokty nebo zápěstí. Také na těchto potížích je nutné pracovat.

Jaké existují na tenisový loket cviky, je nutné konzultovat s profesionálem, který vám poradí, jak přesně loket protahovat a které cvičení byste měli, nebo naopak neměli praktikovat. Jeho doporučení by si měl pacient vzít k srdci a přesně se jím řídit, protože jinak by si mohl ublížit. Rozhodně se nedoporučuje praktikovat náhodné cviky z internetu, protože nesprávné pohyby by mohly situaci ještě zhoršit. [9, 10, 11, 12]

Operace tenisového lokte

Pokud konzervativní terapie selže a dochází k opakovaným recidivám, je nutné přistoupit k operačnímu řešení situace (tomu se však většina pacientů vyhne). Daný zákrok se provádí v celkové anestezii nebo při znecitlivění horní končetiny, což záleží hlavně na typu prováděného výkonu. Většinou jde o režim jednodenní chirurgie, ale pacient může být i hospitalizován.

Otevřená operace spočívá v tom, že chirurg provede řez nad kostí na straně lokte, odstraní poškozenou šlachu a zdravou část potom opět napojí ke kosti. Také může zároveň odstranit kousek loketní kosti, což by mělo zlepšit průtok krve a podpořit hojení postižené oblasti. Další variantou je pak artroskopický zákrok, kdy lékař udělá několik řezů nad loktem a poté prostřednictvím malých nástrojů a kamery provede požadovaný výkon.

Operace tenisového lokte typicky zahrnuje odstranění poraněné šlachy a svalu. Rekonvalescence pak bude trvat několik měsíců, přičemž zpočátku musí být ruka pevně zafixovaná. Jakmile dojde k sejmutí fixace, pacient by měl okamžitě zahájit rehabilitace, které brání ochabování svalů a podporují správné fungování loketního kloubu. Pracovní neschopnost pak obvykle trvá 2–3 měsíce. [13, 14, 15, 16]

Co pomáhá na tenisový loket?

Chcete-li podpořit výše zmiňované léčebné metody, můžete vyzkoušet na tenisový loket babské rady. Doporučuje se například vyzkoušet šťávu z kostivalu v podobě hojivé masti, ale oblíbený je také cibulový nebo octový zábal. Někteří lidé pak zkoušejí také akupunkturu, která pomáhá zmírňovat bolest prostřednictvím stimulace vybraných bodů na pacientově těle. Mějte ovšem na paměti, že tyto procedury nikdy nenahradí terapii, kterou vám doporučil váš ošetřující lékař. [17, 18, 19, 20]

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, webmd.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, nhs.uk, fyzioterra.cz, fyzioklinika.cz, ruka-kosmetika.cz, region.rozhlas.cz, njspineandortho.com