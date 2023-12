Cviky na tenisový loket byste měli konzultovat se svým fyzioterapeutem. Žádný pohyb nesmí bolest zhoršovat

V čem spočívá léčba tenisového lokte?

Pokud vám byl diagnostikován tento zdravotní problém, jistě přemýšlíte, jak léčit tenisový loket a co můžete udělat pro to, abyste se co nejdříve zotavili. Nejdůležitější je přitom řídit se doporučením lékařů, kteří zvolí vhodný způsob terapie na základě intenzity vašich obtíží. Léčba pak musí být komplexní a zahrnuje užívání léků, rehabilitace a dodržování režimových opatření. V závažnějších případech ovšem pacient musí podstoupit operaci.

Co pomáhá na tenisový loket:

dodržování klidového režimu,

fixace ruky, která zabrání namáhání a přetěžování lokte,

ledové obklady na postižené místo,

užívání protizánětlivých léků (tablety, gel, mast),

obstřiky (kortikoidy, plazma bohatá na krevní destičky),

aplikace rázové vlny, která urychluje hojení,

laserové ošetření postiženého místa,

rentgenové ozařování bolestivé oblasti,

elektroterapie, magnetoterapie, termoterapie, kryoterapie či ultrazvuk.

Velmi důležitou roli při léčbě tenisového lokte však hraje také fyzioterapie, která se v tomto případě soustředí hlavně na odstranění nepříjemných bolestí. Kromě toho pomáhá upravit svalové napětí v postižené oblasti a může uvolnit kloubní blokády. Fyzioterapeut navíc pracuje i se svaly, které s loktem funkčně souvisí (krční a hrudní páteř, rameno, horní končetina).

V rámci fyzioterapie se používají především různé měkké a protahovací techniky, které se pacient může naučit a následně provádět sám doma. Vhodné jsou ovšem i masáže nebo další stimulující metody, které vám doporučí odborník. Nikdy nezkoušejte protahovat loket sami, aniž byste věděli, jak to provést, protože byste si mohli zbytečně ublížit. [1, 2, 3, 4, 5]

Vhodné cviky na tenisový loket

Pokud vás trápí ostré bolesti lokte, které vás omezují v běžném či pracovním životě, určitě hledáte způsob, jak si od těchto potíží ulevit. Kromě návštěvy lékaře, který situaci zhodnotí a předepíše adekvátní medikamenty nebo doporučí jinou terapii, je dobré navštívit fyzioterapeuta. Ten vám ukáže na tenisový loket cviky, které by vám měly co nejrychleji pomoci.





Abyste se zbavili nepříjemných bolestí, měli byste protahovat a posilovat extenzory předloktí, a to například pomocí statického strečinku nebo metodou PIR (postizometrická relaxace). Také byste se však měli zaměřit na další svalové skupiny a pohybové vzorce, nicméně vždy dbejte na to, aby byla vaše páteř napřímená, aby měla krční páteř neutrální postavení a lopatky byly symetrické. Žádné cvičení by nemělo vaši bolest zhoršovat.

Metoda PIR a protažení extenzorů

Toto cvičení se soustředí na protahování extenzorů zápěstí a prstů (natahovačů) a zároveň pomáhá zvýšit rozsah pohybu v zápěstí. Budete-li jej provádět pravidelně, zabráníte přetěžování daných svalů a zároveň by se vám mělo ulevit od bolestí na vnější straně lokte. Navíc jistě oceníte, že tento cvik není příliš náročný a zvládnete ho sami doma.

Nejprve se vzpřímeně posaďte a bolestivou ruku opřete loktem o stůl. Následně ji natočte tak, aby dlaň směřovala k vašemu obličeji a ohněte ji v zápěstí, aby dlaň byla natočena směrem dolů (hřbet ruky je tedy nahoře, dlaň míří k podložce, o kterou se opíráte). Druhou ruku pak položte shora na tu, kterou protahujete, a mírně stlačte protahované zápěstí směrem dolů.

Zhruba po dobu 5 vteřin tlačte hřbetem protahované ruky proti ruce, kterou jste na ni položili, aby se protahované svaly aktivovaly. Pak se zhluboka nadechněte a s výdechem tlačit přestaňte. Uvolněte protahovanou ruku a druhou rukou ji poté znovu jemně potlačte směrem k zemi. Mezitím volně dýchejte a zhruba půl minuty počkejte, než se opět pustíte do protahování. To celkově zopakujte třikrát.

Následně se můžete pustit také do protahování vestoje. Položte hřbet protahované ruky na stůl, zatímco prsty budou směřovat k vašemu tělu (tedy ke stehnům). Nezapomeňte, že zápěstí se musí dotýkat stolu. Propněte lokty a vytočte je tak, aby loketní jamka směřovala pryč od vašeho těla, přičemž svaly na předloktí by vás měly táhnout.

Při nádechu zatlačte prsty do stolu, zatímco během výdechu tlak postupně uvolňujte. Ramena pak směřujte více dozadu, ale zápěstí nechte neustále opřená o stůl. Tento cvik opakujte třikrát a pokaždé se snažte ramena posunout ještě o něco víc dozadu a zároveň zvýšit úhel zápěstí, čímž se ještě více protáhnou svaly předloktí.

Úchop

Uchopte do ruky nějaký měkký předmět (například malý gumový míček), který pak mačkejte zhruba po dobu 10–15 minut, což by mělo protáhnout svaly v oblasti předloktí. Toto cvičení opakujte dvakrát nebo třikrát denně.

Protažení zápěstí

Natáhněte paži před sebe a ohněte zápěstí dozadu (dlaň tedy bude směřovat vzhůru, jako byste někomu ukazovali „stůj!“). Poté použijte druhou ruku a jemně zatlačte dlaní na dlaň první ruky, a to směrem k tělu, dokud neucítíte protažení na vnitřní straně předloktí. V této pozici vydržte po dobu 15 sekund. Následně cvičení pětkrát opakujte a poté jej proveďte také s druhou paží.

Ohýbání zápěstí

Natáhněte paži před sebe a ohněte zápěstí směrem dopředu (prsty tedy budou směřovat dolů). Poté jemně přitáhněte ruku k tělu pomocí vaší druhé ruky, dokud neucítíte protažení na vnější straně předloktí. V této pozici vydržte po dobu 15 sekund. Cvičení pětkrát zopakujte a poté ho proveďte také s druhou paží.

Zvedání zápěstí dlaní nahoru

Uchopte nejprve do dlaně lehké závaží, jako je například malá činka nebo plechovka nějakého nápoje. Poté loket ohněte do pravého úhlu a dlaň natáhněte směrem ven tak, aby směřovala i se závažím nahoru. Poté ohněte zápěstí směrem k tělu a v této poloze vydržte po dobu 5 sekund, než pomalu zápěstí uvolníte směrem od těla. Tento cvik opakujte devětkrát a po chvíli přidejte ještě jednu sadu.

Protahování prstů s gumičkou

Kolem palce a prstů umístěte gumičku a lehce si přitáhněte ruku. Poté začnete mírně roztahovat prsty a palec směrem od sebe a následně zase k sobě. Toto opakujte desetkrát ve třech sériích. Dané cvičení přitom můžete provádět jednou nebo dvakrát denně. [6, 7, 8, 9, 10]

Zdroje: fyzioklinika.cz, fyzioterra.cz, mayoclinic.org, my.clevelandlicnic.org, nhs.uk, orthoinfo.aaos.org, rehabilitace-bez-hranic.cz, aafp.org, nhsinform.scot