Fyzioterapie slouží k léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Je vhodná pro děti i dospělé pacienty

Co je fyzioterapie?

Dle definice je fyzioterapie zdravotní obor zaměřující se na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového aparátu. Fyzioterapie prostřednictvím pohybu a fyzioterapeutických postupů ovlivňuje, udržuje nebo obnovuje pohyblivost člověka, pokud jsou tyto funkce narušeny nevhodným zatěžováním, úrazy, neurologickými nemocemi (například Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, mrtvice), stárnutím a podobně.

Výraz fyzioterapie pochází z řeckých slov physis (příroda) a therapia (léčba). Z pohledu fyzioterapie je tedy člověk chápán jako celek, v němž je vše propojeno se vším. Z tohoto důvodu fyzioterapie spolupracuje s dalšími lékařskými obory, a to včetně:

ortopedie,

neurologie,

gynekologie,

kineziologie,

pediatrie,

vnitřního lékařství,

psychoterapie,

obecné rehabilitace,

a dalších. [1, 2, 3, 4]

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací?

Fyzioterapie je součástí rehabilitace, která zahrnuje široké spektrum lékařských i nelékařských oborů a která se skládá z pěti složek, a to konkrétně: pracovní, sociální, technické, léčebné a pedagogické. Fyzioterapii přitom řadíme do složky léčebné, a to konkrétněspolu s ergoterapií, psychologií a klinickou logopedií. [5, 6]

Kdo je fyzioterapeut?

K výkonu povolání fyzioterapeuta je dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, nezbytné získat odbornou způsobilost výhradně absolvováním vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studiu. Fyzioterapeut tedy musí být odborně vzdělán ve všech lékařských výše zmiňovaných oborech, především v anatomii, kineziologii, fyziologii a neurofyziologii.





Každý kvalitní fyzioterapeut se také celoživotně vzdělává prostřednictvím specializovaných kurzů, čímž své znalosti prohlubuje. Fyzioterapeut na vás vždy musí pohlížet komplexně, nezaměřuje se tedy pouze na bolestivé nebo jinak postižené místo. [7, 8]

Studium oboru fyzioterapie

Jak jsme již zmínili, fyzioterapeutem se může stát pouze absolvent vysokoškolského studia oboru fyzioterapie, který se dá v České republice studovat jako tříletý bakalářský obor na lékařských fakultách, na fakultách, které se zaměřují na zdravotní výchovu a tělesnou kulturu a také na fakultách tělesné výchovy.

Nejvyšší koncentrace oboru fyzioterapie je v Praze, kde se studuje na 1., 2. a 3. lékařské fakultě a na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Bakalářský obor fyzioterapie je dále možné studovat na:

Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně,

Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,

Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni,

Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Na bakalářský titul je dále možné navázat dvouletým magisterským programem na těchto místech:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK,

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně,

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. [9, 10]

Kdy jít na fyzioterapii?

Fyzioterapeuta byste měli vyhledat, pokud vás trápí jakékoli problémy pohybového aparátu v důsledku přetěžování, úrazu či onemocnění, při výskytu ortopedických obtíží, ale také pokud jste sportovci. Fyzioterapeut vám může kromě diagnostiky a léčby pomoci také se zlepšením výkonnosti. Fyzioterapeuta by tedy měli vyhledat:

lidé, kteří se potýkají s bolestmi pohybového aparátu dlouhodobého charakteru,

osoby s obtížemi zažívacího ústroji,

ženy trpící funkční neplodností a menstruačními bolestmi,

vrcholoví i rekreační sportovci,

profese s nadměrnou fyzickou nebo psychickou zátěží,

pacienti s neurologickým, ortopedickým či revmatologickým onemocněním,

děti začínající se sportovní aktivitou,

těhotné ženy,

každý, kdo se chce ujistit o svém fyzickém zdraví. [11, 12]

Význam fyzioterapie v těhotenství

Z pohledu fyzioterapie je těhotenství dynamický proces, během kterého dochází k rychlým změnám neurovegetativního systému, čímž mohou vznikat různé svalové dysbalance. Těhotné ženy se tak mohou potýkat s různými obtížemi v důsledku nedostatečné adaptace na tuto změnu. Nejčastěji se řeší následující problémy:

přetěžování hrudníku a vznik funkčních blokád vlivem zvětšených prsních žláz,

rozvolnění vazů a svalového tkaniva, a to zejména v oblasti hýždí a pánevního dna, což se často projevuje rozvojem funkčně ploché nohy,

častější bolesti krční páteře a hlavy v důsledku nesprávného dýchání (převažuje horní hrudní dech vlivem utlačování orgánů),

zpomalení střevní peristaltiky, což způsobuje obtíže s vyprazdňováním (zácpu),

pálení žáhy a reflux,

křečové žíly,

změna těžiště těla a s ní spojené zvětšení hrudní kyfózy nebo bederní lordózy a předsun hlavy,

zvýšená volnost vaziva, zejména v oblasti křížokyčelního kloubu,

diastáza,

a další. [13, 14, 15]

Dětská fyzioterapie

Zatímco mezi důvody fyzioterapie pro dospělé dominují bolesti a omezení v pohybu z nedostatečné, nebo naopak nadměrné fyzické aktivity, u dětí jsou to především odchylky od psychomotorického vývoje, vrozené vývojové vady, poškození nervového systému a úrazy. Fyzioterapie pro děti řeší nejčastěji tyto problémy:

poruchy senzorického zpracovávání, dyspraxie,

ADHD,

skoliózy páteře,

vadné držení těla,

neurologické poruchy a jejich přidružené vady,

genetické a metabolické poruchy,

deformity nohy,

dechové obtíže,

poúrazové stavy pohybového aparátu,

diagnostika a léčení poruch pohybového aparátu.

Fyzioterapie pro miminka

Rehabilitace novorozenců a batolat se provádí s cílem řešit různé nerovnováhy v oblasti hlavy a šíje, konkrétně při nedokonalém držení těla, a také pro odstranění problémů spojených s pohybovými funkcemi kyčelních kloubů a dalšími poruchami nervosvalového systému.

Preferovaným přístupem v terapii je Vojtova metoda, která zahrnuje reflexní pohyby. Kromě toho se často využívá tzv. fyzioterapie funkce. Součástí procesu je také poučení rodičů o tom, jak správně manipulovat s dítětem. [16, 17, 18]

Jak vyšetření na fyzioterapii probíhá?

Při první návštěvě fyzioterapie vám terapeut bude klást mnoho otázek týkajících se vašich obtíží a poté vás začne fyzicky vyšetřovat. Vyšetření je vždy celkové. Fyzioterapeuti využívají různé měřicí nástroje, kam patří podoskop ke zhodnocení klenby, osobní váhy k odhalení asymetrického zatížení končetin a také krejčovský metr pro měření délek a obvodů částí těla.

Po důkladné diagnostice následuje ošetření různými hmaty a metodikami v závislosti na vašem zdravotním problému. Součástí terapie jsou doporučení pro správné používání těla v práci, při volnočasových aktivitách nebo při sportu a také vám fyzioterapeut doporučí vhodné cviky na doma.

Fyzioterapeutické techniky

Fyzioterapeuti nejčastěji používají následující fyzioterapeutické techniky:

fyzikální terapie, například léčba rázovou vlnou,

mobilizace a měkké techniky k odstranění bolesti a napětí svalů,

elektroléčba, jejímž cílem je urychlit proces hojení,

akupresura, kterou používají pouze fyzioterapeuti speciálně vyškoleni v této metodě,

speciální metodiky, které mohou používat pouze fyzioterapeuti v nich vyškolení, přičemž jde například o metody Vojtova, Bobath koncept, Kabat, Škola zad, McKenzie, Mojžíšova, Spirální dynamika, DNS (Kolářova metoda) a podobně,

vodoléčba, která zahrnuje různé koupele a cvičení ve vodě,

reflexní masáže k prokrvení dané oblasti,

manuální lymfodrenáž,

tejpování k fixaci přetížené oblasti. [19, 20, 21]

