Mykóza je někdy úporná

Obdobně jako v jiných orgánech, například v plicích či ve střevech, existují i v pochvě bakterie. Běžně nezpůsobují zdravotní obtíže ani onemocnění, naopak jsou součástí normálního fungování zdravého organismu. Nejdůležitějším mikroorganismem, který pochvu osidluje, je laktobacil. Ten zde udržuje kyselé prostředí, a tím pochvu chrání před škodlivými bakteriemi a dalšími mikroorganismy. Pokud je pH v pochvě narušeno a je-li v těle nedostatek „přátelských“ bakterií, kvasinky nebo jiné bakterie se přemnoží a problém zvaný mykóza je na světě. Jde o zánět zevního genitálu a pochvy, který způsobují kvasinky rodu Candida. Vaginální mykóza je mimořádně rozšířené onemocnění, postihne alespoň jednou za život tři čtvrtiny všech žen.

Nepříjemné pálení

Vaginální (poševní) mykózu u žen vyvolává mnoho faktorů, někdy i zdánlivě nepravděpodobných a nesouvisejících. Kromě návštěvy veřejného koupaliště to může být například i oslabený imunitní systém, cukrovka, užívání antibiotik, těhotenství, menstruace a konzumace jídel bohatých na uhlohydráty (brambory, rýže, těstoviny, pečivo, cukr).

U žen se poševní mykóza nejčastěji projevuje jako pálení nebo svědění pochvy. Postižená má zarudlá vnější rodidla a dostaví se také bílý, tvarohovitý výtok z pochvy. Onemocnění někdy doprovází bolest při močení a pohlavním styku.

Sexuální partner

Ženy, které u sebe objeví příznaky tohoto onemocnění, si většinou neuvědomí, že vaginální mykózu mohla vyvolat také změna sexuálního partnera. Nositelem onemocnění mykózou totiž nemusí být jen žena, může jím být i muž. U mužů mykóza někdy vyvolá zánět předkožky, který způsobuje červené skvrnky na žaludu a předkožce, případně pálení při močení. „Flíčky“ mohou být hladké nebo hrubé.

Odborníci však uvádějí, že asi 25 procent partnerů žen trpících poševní mykózou bývá pouhými nosiči infekce bez jasných příznaků oneStella Protože mohou opakovaně infikovat své partnerky, doporučuje se po dobu léčby vynechat pohlavní styk. Aby nedošlo k dalšímu vzplanutí onemocnění, je třeba léčit oba partnery současně.

Poševní mykóza není považována za pohlavně přenosnou nemoc, pokud se ale stále opakuje, měl by se partner nechat vyšetřit. V každém případě však platí, že pokud se oba partneři neléčí zároveň, nepříjemné svědění a bílý výtok znepříjemňují ženě život stále, i když se sama léčí.

Možnosti samoléčby

Vhodný lék a postup léčby by měl i v případě léčby poševní mykózy samozřejmě v ideálním případě doporučit lékař. Může se ale stát, že lékařská péče není okamžitě dostupná, což bývá hlavně v době dovolených, nebo si je žena diagnózou natolik jistá, že si chce návštěvu lékaře ušetřit a rozhodne se, že se nepříjemných potíží zbaví sama. V lékárnách jsou k dostání volně prodejné preparáty (antimykotika), ale i tady platí to, co u ostatních antimykotik. Vždy je nezbytné přečíst si pozorně příbalový leták a užít celou léčebnou dávku, což je třeba dodržet i v případě, že potíže odezní dříve.

Pokud ke zlepšení nedojde během prvních tří dní, je nejlepší se o dalším postupu poradit s gynekologem, což je nutné i v případě, kdy žena užívá ještě jiné léky, nebo se v průběhu léčby vyskytnou neobvyklé reakce. Při opakovaných vaginálních mykózách se v poslední době osvědčuje podpůrná léčba některými enzymovými léky (například Wobenzym).

Během léčby je důležité pokud možno neškrábat svědící místa, aby nedošlo k dalšímu podráždění a rozšíření infekce. V zájmu úspěšnosti léčby doporučují lékaři po jejím dokončení ještě dva dny počkat s případným pohlavním stykem.

Nejlepší je prevence

Kvasinky se množí v teple a vlhku, proto není vhodné nosit oblečení, v němž se „citlivé“ partie těla mohou snadno zapařit. Platí to i pro mokré plavky, oděvy z umělých vláken a těsné a neprodyšné kalhoty.

Nesprávná hygiena může způsobit změnu poševního pH. Je lepší používat mýdla s neutrálním pH 5,5 a vyhýbat se parfémovaným, což platí i pro vložky, toaletní papír a nadměrné užívání intimních sprejů.

Kromě toho, že antibiotika likvidují infekce, ničí i mikroorganismy nezbytné k udržení zdravého prostředí pochvy. Je-li žena vůči kvasinkovým infekcím citlivá, měla by spolu s antibiotiky užívat vhodné preventivní prostředky, které jí doporučí lékař. Vyšší konzumace sladkostí napomáhá rozvoji vaginální infekce.

Cukr v krvi značně napomáhá růstu kvasinek, proto i v případě, že žena trpí cukrovkou, kladou lékaři důraz na dodržování léčby a správné životosprávy. Estrogeny, které jsou organismu žen dodávány prostřednictvím hormonální substituční léčby, zvyšují ukládání glykogenu v buňkách sliznice a zvyšují její náchylnost k onemocnění. Stejně tomu může být i v těhotenství.

Omezením stresů můžete snížit pravděpodobnost opakování poševních mykóz. Není-li při pohlavním styku sliznice dostatečně zvlhčená, může dojít k drobnému poranění, čímž se vytvoří příznivé prostředí k „uhnízdění“ mykóz. Je třeba používat speciální lubrikační gely.

Vliv má i pitný režim

Jestliže přijímáme málo tekutin a dochází k dehydrataci organismu, zvýší se i hustota vaginálního sekretu. S tímto zhuštěním se zároveň zvyšuje i koncentrace kvasinek.