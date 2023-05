Nachlazení v těhotenství je poměrně běžné. Co pomáhá a jakým lékům se raději vyhnout?

Těhotenství a nachlazení

Nachlazení v průběhu gravidity potká skoro každou nastávající matku. Obvykle se přitom jedná o mírné obtíže, které během několika dnů samy vymizí a nevyžadují žádnou složitou léčbu. Některé ženy pak dokonce berou nachlazení jako příznak těhotenství, který jim spolu s dalšími symptomy prozradil, že se mohou těšit na přírůstek do rodiny.

Pokud ovšem jde o dlouhodobé nachlazení doprovázené vysokými teplotami, rozhodně není radno tyto komplikace podceňovat. Nastávající maminky by proto měly co nejrychleji vyhledat svého ošetřujícího lékaře a poradit se s ním o vhodné léčbě, která musí být přizpůsobená jejich aktuálnímu stavu, protože některé léky by mohly miminku ublížit.

Co způsobuje nachlazení?

Nachlazení může způsobit až 200 různých virů, přičemž nejčastěji se jedná o rhinoviry (30–80 % případů), ale běžná je také nákaza koronaviry (10–15 % případů) nebo virem chřipky (5–15 % případů). Vzhledem k velké rozmanitosti virových původců si navíc lidský organismus nedokáže proti tomuto onemocnění vybudovat trvalou imunitu, a proto není snadné se nachlazení bránit.

K přenosu infekce dochází prostřednictvím kapének, a to například při kýchání, smrkání nebo kašlání, ale nemoc se může rozvinout také po kontaktu s kontaminovanými předměty, na nichž viry dlouho přežívají. Z nemytých rukou si tak lidé často zanesou patogeny do očí nebo do nosu, aniž by o jejich přítomnosti věděli.

S většinou virů, které jsou za rozvoj nachlazení zodpovědné, se častěji setkáte během chladného a vlhkého počasí. Mezi další rizikové faktory patří také slabá imunita, nedostatek spánku, stres nebo špatná výživa, což ani v těhotenství nebývá nic neobvyklého. V létě si pak dejte pozor na nachlazení z klimatizace a vyhněte se také konzumaci příliš studených nápojů.

Inkubační doba nachlazení

Pokud jde o průběh nachlazení, prvotní příznaky se většinou objeví během jednoho až tří dnů po kontaktu s virem (lékaři uvádí rozmezí od 12 do 72 hodin). Nachlazení pak obvykle trvá sedm až deset dnů, ale některé příznaky včetně celkové únavy mohou přetrvávat i delší dobu.

Jaké má nachlazení příznaky?

Nastávající maminky většinou nejvíce zajímá, jaké má nachlazení v těhotenství vliv na plod a zda mohou jejich zdravotní problémy miminko nějakým způsobem ohrozit. Rýma, kašel a ucpaný nos naštěstí většinou těhotenství nijak výrazně neohrožují, ale je dobré pamatovat na to, že nemoc by nastávající matky nikdy neměly přecházet.

Příznaky nachlazení v těhotenství:

Rýma a kýchání

Suchý kašel

Ucpaný nos

Bolest v krku

Bolesti hlavy

Celková únava

Bolesti svalů

Zvýšená teplota

Ztráta chuti k jídlu

Největší riziko představuje podobně jako v případě mnoha jiných zdravotních obtíží nachlazení na začátku těhotenství (konkrétně nachlazení v prvním trimestru), kdy se miminku začínají vyvíjet základy jednotlivých orgánů. Plod sice chrání placenta, která by měla škodlivé vlivy potlačit, ale bohužel není zcela nepropustná.

Nachlazení v prvních týdnech těhotenství s vysokými teplotami (nad 38 °C) může ohrozit vyvíjející se plod a mírnější forma onemocnění, se kterou se žena potýká dlouhodobě, zase často signalizuje infekci miminka. Nachlazení v 2. trimestru těhotenství ani nachlazení před porodem již většinou nebývají pro dítě tak nebezpečné, ačkoliv stále dokáží budoucí rodičku nepříjemně potrápit.

Jak léčit nachlazení v těhotenství?

Ačkoliv mnohým lidem nezbývá nic jiného, než i s nachlazením chodit do práce nebo třeba do školy, nastávající matky by měly raději zůstat doma a pořádně si odpočinout. V rámci klidového režimu by těhotné ženy měly zůstat v teple, příliš se nenamáhat, pít dostatek tekutin a nemoc vyležet. Přechozené nachlazení totiž s sebou může přinést daleko horší komplikace.

Pokud jde o to, co na nachlazení v těhotenství pomáhá, mějte na paměti, že ne každý přípravek z lékárny je pro nastávající matky vhodný. O jejich užívání se proto vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo s lékárníkem. Ten vám doporučí, které léky na nachlazení v těhotenství vyzkoušet můžete, a jakým medikamentům byste se raději měly vyhnout.

Pokud obtíže nejsou příliš závažné, raději léky nahraďte klidem na lůžku, vyváženým a pestrým jídelníčkem a dostatečným příjmem tekutin. Při nachlazení se obecně doporučuje také vitamin C, ale jeho denní dávka by v těhotenství neměla přesáhnout 500 mg. Pozor si dejte také na vitamin A, který obsahuje složky nevhodné pro miminko, nebo na multivitaminové přípravky, které nejsou určené přímo pro těhotné.

S lékárníkem byste pak měly konzultovat také užívání bylinných čajů a přírodních léků. Některé bylinky by totiž mohly mít negativní vliv na vyvíjející se plod. Na běžné průduškové směsi a čaje proti nachlazení tedy raději zapomeňte a vyzkoušejte spíše směs bylin určenou přímo pro těhotné ženy nebo lékárníkem doporučené byliny (heřmánek, jitrocel, meduňka, lípa, měsíček).

K léčbě nachlazení během těhotenství se používají také přípravky, které obsahují echinaceu. Tato bylina je dnes dostupná v celé řadě různých medikamentů. Dobrou volbou je například sirup, který obsahuje menší množství alkoholu než kapky. Stejně jako v případě jiných léčiv ovšem nepřekračujte doporučené dávkování ani doporučenou dobu užívání.

Rýma v těhotenství

Trápí vás neustále ucpaný nos, kvůli čemuž se nemůžete pořádně vyspat? Mezi nejčastější prostředky určené k léčbě rýmy patří různé nosní spreje a kapky. Ideální volbou je přitom roztok mořské vody, který může být isotonický (dezinfikuje sliznici) nebo hypertonický (uvolňuje ucpaný nos). Doporučuje se například Vincentka nebo přípravky Quixx a Vicks mořská voda.

Problém lze řešit také pomocí klasických nosních sprejů, jako je Nasivin, Olynth nebo Sanorin. Léky byste ale vždy měly užívat pouze po konzultaci s lékařem a důležité je také nepřekračovat při jejich aplikaci dobu jednoho týdne. Vhodné jsou pak i nosní kapky Pinosol s léčivými silicemi, které mohou bez obav použít těhotné a kojící ženy. Ženy trpící alergií by se jim ovšem raději měly vyhnout.

Můžete také vyzkoušet inhalaci horké páry, která by měla uvolnit nosní dutiny, přičemž někteří doporučují také proplachování nosu mořskou či slanou vodou. Dobré je také zvlhčovat vzduch v místnosti, kde spíte, a hodně větrat. Pokud rýmu navíc komplikuje zánět vedlejších nosních dutin, je nutné po konzultaci s lékařem nasadit antibiotika.

Kašel v těhotenství

Dalším příznakem, který nachlazení často doprovází, je suchý kašel. Jedná se vlastně o obranný reflex, díky kterému lidský organismus reaguje na podráždění a udržuje dýchací cesty průchozí. Aby kašel co nejrychleji ustoupil, dbejte na přísun dostatečného množství tekutin, což by mělo pomoci uvolnit přítomný hlen.

K tlumení suchého kašle se obecně využívají antitusika, ale mějte na paměti, že jedinou bezpečnou látkou pro těhotné v této kategorii je dextromethorfan (například Robitussin). Ve druhém a třetím trimestru pak můžete vyzkoušet také léčivé přípravky s ambroxolem, ovšem pouze pro krátkodobé užívání.

S odkašláváním pomáhají různé typy expektorancií, což jsou léky, které rozpouštějí hlen a usnadňují jeho odchod z dýchacích cest. Pro těhotné ženy jsou vhodné například lipové, jitrocelové a mateřídouškové čaje, sirup Vincentka nebo jitrocelový sirup, vždy je ovšem lepší poradit se o jejich užívání v lékárně.

Závažnější projevy kašle a silné zahlenění lze řešit podáním acetylcysteinu (například ACC Long) a ve výjimečných případech můžete na doporučení lékaře po omezenou dobu užívat bromhexin. Pozor si však dejte na obsažený guajfenesin, propylenglykol a na vyšší obsah alkoholu. Těhotným se většinou nedoporučuje Mucosolvan ani kapky a sirupy Hedelix nebo Biotussil.

Bolest v krku v těhotenství

Mezi časté příznaky nachlazení se samozřejmě řadí také nepříjemná bolest v krku. Těhotné ženy by měly vyhledat lékaře ve chvíli, kdy tyto komplikace trvají déle než pět dnů, ale také v případě, že je doprovází namáhavé dýchání a polykání. V rámci léčby jsou pak k dispozici různé přípravky, které se rozpouštějí v ústech, spreje nebo kloktadla.

Pomoci mohou například pastilky, které dezinfikují ústa a krk, léčí infekce v ústní dutině a přinášejí celkovou úlevu. Po konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo s lékárníkem mohou těhotné ženy zvolit například Vincentka pastilky, Septisan nebo Septofort. U silnějších bolestí je vhodný také Bioparox sprej, který se aplikuje do dutiny ústní čtyřikrát denně.

Na bolesti v krku se často doporučuje šalvěj (čaj nebo tinktury, například Florsalmin), ale na tu musí těhotné ženy bohužel zapomenout. To samé pak platí i pro mnohé přípravky s obsahem jodu (Jox), přičemž lepší je vyhýbat se také „Kutvirtově kloktadlu“ a přípravkům s obsahem lokálního anestetika. Z kloktadel se doporučuje heřmánkový čaj, ale také Vincentka, která je dostupná i ve formě tablet.

Teplota v těhotenství

Vzhledem k tomu, že teplota vyšší než 38 °C může být pro miminko nebezpečná, neměly byste ji podceňovat. Zatímco v prvním trimestru může horečka trvající několik dní způsobit poškození plodu nebo dokonce potrat, ve druhém a třetím trimestru je riziko závažných zdravotních komplikací a narušení vývoje plodu nižší.

Pokud vás tyto obtíže zaskočí, raději vyhledejte svého ošetřujícího lékaře a poraďte se s ním o vhodném řešení situace. Mezi běžně užívané léky určené ke sražení vysoké teploty patří především Paralen, který je vhodný také pro těhotné ženy, což platí i pro další antipyretika na bázi paracetamolu, jako je Panadol.

Jestliže patříte mezi nastávající maminky, vyhnout byste se naopak měly léčivům s obsahem kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin) nebo ibuprofenu (Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen). Nedoporučují se pak ani kombinované léky proti rýmě, kašli a teplotě, jako je například Coldrex či Modafen.

Prevence

Chcete-li se vyhnout budoucím obtížím, nejdůležitější je samozřejmě prevence. Pokud je to možné, snažte se vyhnout místům, kde hrozí zvýšené riziko nákazy. Jestliže máte ve svém okolí někoho, kdo je nemocný, omezte na nějakou dobu kontakty, dokud nebude opět zdravý. Snažte se také posilovat svou imunitu a dopřejte tělu veškeré látky, které potřebuje.

