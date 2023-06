Očkování je nejúčinnější zbraň na chřipku, říká epidemiolog

„Je to jednoznačně nejúčinnější a nejspolehlivější prevence. Hromadnému výskytu chřipky nelze zabránit, ale jedinec se může bránit velmi účinně. A to právě očkováním,“ říká ústavní epidemiolog Nemocnice Pardubického kraje Milan Bořek.

Někdo očkování proti chřipce prosazuje, jiný ho odmítá. Vy ho doporučujete?

Jednoznačně ano. Chřipka je velice těžké infekční onemocnění, které má za následek mnoho úmrtí u nás v republice. Je potřeba se k tomu takto stavět a nepodceňovat ho. Příznaky jsou vysoké teploty, bolesti svalů a kloubů a velké postižení dýchacího aparátu, mnohdy se zánětem plic. Proto je potřeba tomuto onemocnění předcházet. Očkování je nejlepší a nejbezpečnější variantou z celého schématu obrany. Moderní očkovací látky jsou velmi spolehlivé a vykazují minimum nepříznivých vedlejších účinků.

Zdůraznil byste své doporučení některé skupině lidí, která je rizikovější?

Určitě jsou skupiny lidí, které jsou na chřipku extrémně náchylné. Jedná se zejména o starší lidi ve věku od 65 let. I proto zdravotní pojišťovny těmto vyšším věkovým kategoriím očkování proti chřipce hradí. Ohroženi jsou zejména ti, kteří mají další závažná onemocnění, jako je cukrovka, obezita nebo závažnější onemocnění plic a srdce. Pro starší chronické pacienty je chřipka obzvlášť nebezpečná. A dále bych zdůraznil své doporučení pro zdravotníky, kteří jsou v první linii ve styku s chřipkou při chřipkové epidemii. Proto Nemocnice Pardubického kraje poskytuje svým zaměstnancům očkování proti chřipce zdarma jako benefit.

Míra proočkovanosti v České republice není vysoká. Zřejmě i pod vlivem názoru, že očkování neochrání na sto procent. Co vy na to říkáte?

Míra proočkovanosti v naší republice se pohybuje pod standardem vyspělých evropských zemí. Je to samozřejmě škoda. Přestože očkování proti chřipce nechrání na sto procent, je velice účinné. V epidemiologických studiích se hovoří o 80 až 98 procentech, což je vysoké číslo. Ostatně v přírodě není nic stoprocentní, vše má mnoho proměnných. Často se se setkávám s názorem, že očkování je nebezpečnější než sama chřipka. To je naprosto nepodložená a mylná informace. Dále tomuto očkování škodí nereálná očekávání, že zabrání všem respiračním infekcím, což samozřejmě není možné. Bohužel se v současnosti se nechá očkovat méně než sedm procent populace. To je příliš malé číslo na to, aby omezilo vývoj sezónních epidemií.

Typy chřipek se ale v průběhu let mění. Reagují na to výrobci očkovacích látek?

Světová zdravotnická organizace sbírá údaje od národních referenčních laboratoří, kterých je na světe zhruba sto. Poskytují informace o genetickém vývoji chřipky. Výsledkem je mimo jiné i jednotné doporučení Evropského střediska pro kontrolu infekcí ke složení očkovací látky výrobcům vakcín. Každý rok je vyvíjena „nová“ očkovací látka, která reaguje na předchozí chřipkovou sezonu. Ale může se stát, že virus chřipky překvapí. Třeba minulou zimu dominanci ve výskytu převzal virus chřipky typu B, varianta Jamagata, která se v předchozích letech v Evropě uplatňovala pouze okrajově. To bylo vcelku nečekané. Ale i přesto je očkování tou nejspolehlivější obranou proti chřipce. Zvláště u chronicky nemocných lidí, nebo vysoce exponovaných profesí, jako jsou zdravotníci.

Určitě je jen samotné očkování nestačí. Máte další doporučení v rámci prevence, jak se bránit onemocnění chřipkou?

Zásadním momentem je obranyschopnost člověka. To znamená zdravým životním stylem a zdravými stravovacími návyky podpořit náš imunitní systém. Skrývá se za tím dostatek vitamínů získaných nejlépe přirozeně konzumací ovoce a zeleniny, otužování, pobyt na zdravém vzduchu. Naopak vyvarovat bychom se měli všemu, co momentálně snižuje naši imunitu, jako například vysoký stres, přepínání sil, kouření, nebo nadužívání alkoholu. A pak jsou opatření, která se týkají chování v době chřipkové epidemie. Pokud je to možné, není vhodné navštěvovat velké kolektivy lidí. Zejména tam, kde se chřipka vyskytuje. Třeba lékárny, čekárny u lékaře, veřejné dopravní prostředky. Pokud nás situace donutí do těchto prostor jít, je potřeba dodržovat základní hygienická pravidla, zejména týkající se hygieny rukou.