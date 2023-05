Za opruzeniny u miminek mohou zpravidla špinavé plenky. Co na ně pomáhá?

Co jsou to opruzeniny?

Opruzeniny u dětí, také známé jako plenková dermatitida, jsou vyrážkou, která je zpravidla spojena s mokrými a méně často měněnými plenkami, citlivostí pokožky a následným odíráním o plenku. Opruzeniny postihují především novorozence, ale někdy mohou potrápit i dospělé. V dospělosti se pro opruzeniny však používá spíše lidový výraz „mít vlka“.

Vyrážka z plenky je běžným projevem zanícené kůže, která se objevuje jako mozaika jasně červené kůže na zadku, v tříslech i v rozkroku kojenců a batolat. Minimálně polovina všech dětí dostane v určitém okamžiku opruzeniny. Ve skutečnosti je zanícená kůže v oblasti plenek jedním z nejčastějších důvodů, proč rodiče vyhledávají lékařskou péči u pediatra.

Jak vypadají opruzeniny u miminek?

Vyrážka z plenky způsobuje, že pokožka vypadá na první pohled zarudlá. Postižená pokožka může být také teplá na dotek. Kůže, která je podrážděná močí a výkaly, bývá zpravidla zářivě červená. Nejprve se opruzeniny objeví na zadečku a postupně se mohou rozšířit dále na kůži v rozkroku a tříslech. Může být postižena kůže na hýždích, na stehnech, břiše a pasu. Kožní rýhy obvykle nejsou ovlivněny.

Co opruzeniny u dětí způsobuje?

Opruzeniny vznikají ve chvíli, kdy se mokrá plenka tře o citlivou pokožku kojence, která bývá navíc podrážděna stolicí a močí. Vlhkost, která se ve znečištěné plence drží příliš dlouho, může způsobit odření pokožky, a to nehledě na to, zda používáte látkové, nebo naopak jednorázové pleny.

Moč v pleně se časem začne rozkládat, a tím se z ní uvolňuje amoniak, což je dráždivá chemikálie narušující ochrannou bariéru pokožky. Trávicí enzymy, které se nacházejí ve stolici, mohou pak kůži ještě více podráždit. Jakmile dítě zůstane déle nepřebalené a pokožka se otírá o znečištěný povrch, plenková dermatitida je na světe.

Podráždění pokožky často také napomáhá teplo, takže pokud je vaší ratolesti horko a ještě se zpotí, vzniká o to náchylnější prostředí. Stejně tak průjem může problémy zhoršit. Někdy se první opruzeniny mohou objevit při změně dětské stravy. Dalšími příčinami mohou být:

Reakce na materiál plenky

Kvasinková infekce

Bakteriální infekce

Reakce na jídlo

Co na opruzeniny u miminek?

Při léčbě opruzenin je klíčová zejména důsledná hygiena. Postiženou pokožku je tedy potřeba v první řadě očistit vodou a kvalitním dětským mýdlem bez parfemace. Následně by rodiče měli oblast zadečku důkladně osušit, a pokud je to možné, nechat pokožku co nejdéle na vzduchu, aby mohla dýchat a rychleji regenerovat.

Léčbu plenkové dermatitidy dále podpoříte krémy s hojivým účinkem, jako je například Sudokrem či Imazol. Na opruzeniny jsou dobré především krémy s obsahem zinku a měsíčku. Naopak není dobré používat příliš hutné a mastné masti ani dětské zásypy. Kromě krémů mohou také pomoci bylinné koupele. Mezi léčivé bylinky, které můžete použít, patří především:

Měsíček lékařský

Řepík lékařský

Přeslička

Levandule

Šalvěj

Pokud výše uvedený postup nezabírá, neváhejte zavolat vašemu pediatrovi. Rodiče by měli vyhledat lékaře, pokud zářivě červená vyrážka přetrvává déle než 48 hodin nebo je doprovázena silným zápachem moči, což může naznačovat dehydrataci. Ta hrozí například při přetrvávajícím průjmu.

Co na opruzeniny u dětí jako prevence?

Plenky vyměňujte častěji, aby miminko nezůstávalo ve vlhku.

Vyberte si plenky, které dobře sedí a netřou se o pokožku. Příliš malé plenky mohou více podráždit kůži.

a netřou se o pokožku. Příliš malé plenky mohou více podráždit kůži. Před nasazením nové plenky a před nanesením masti na vyrážku z plenky dítě důkladně osušte.

Použijte krém na vyrážku z plenky obsahující oxid zinečnatý nebo vazelínu.

Změňte značky plenek. Některým dětem se pokožka zlepší plenkami bez vůně nebo s jinou značkou.

K čištění dítěte používejte neparfemované ubrousky nebo mokré žínky.

nebo mokré žínky. Pokud má dítě silnou plenkovou vyrážku, použijte stříkací lahvičku k čištění oblasti plenky, místo otírání vyrážky ubrouskem.

k čištění oblasti plenky, místo otírání vyrážky ubrouskem. Snažte se dítě nechávat bez plenky co nejčastěji.

Vyhněte se používání dětského pudru.

Pokud je dítě dost staré na to, aby se naučilo na nočník, podpořte ho v nošení spodního prádla bez plenky tak často, jak to jen bude možné.

Zdroje: healthychildren.org, nutriklub.cz, kojenecke-obleceni.eu, hipp.cz, benu.cz