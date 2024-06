Paradontóza může vést až ke ztrátě zubů. Jak onemocnění včas poznat?

Co je paradontóza?

O paradontóze, nebo také parodontitidě, jste už jistě slyšeli. Koneckonců se jedná o obávané a zároveň velmi rozšířené onemocnění chrupu, které je způsobeno bakteriemi, jež se běžně nacházejí v našich ústech. Nemoc postihuje dásně a okolní aparát, na kterém jsou zuby zavěšeny, a pokud se včas neléčí, může zapříčinit jejich úplnou ztrátu.

Některé z dostupných zdrojů uvádějí, že k paradontóze má našlápnuto většina populace. Tedy alespoň lehkou formou zánětu dásní, takzvanou gingivitidou, jejíž příznaky velice snadno přehlédnete. Patří mezi ně například:

Zarudnutí

Citlivost

Krvácení (pozor, u kuřáků k němu často nedochází)

Pokud se u vás některý z těchto projevů objeví, neváhejte a navštivte svého stomatologa. Ten vám pravděpodobně doporučí absolvování zubní hygieny s odstraněním zubního kamene. Poradí vám také, jakou technikou zuby správně čistit.





Příčiny paradontózy

Hlavní příčinou paradontózy je zanedbaná ústní hygiena. Jak už zaznělo výše, naše ústa osidlují bakterie, které jsou pro nás v omezeném množství důležité, při nedostatečné hygieně však dochází k přemnožení těch škodlivých, které profitují ze zbytků potravy a množí se na povrchu zubů, v mezizubních prostorách, ale i na dásních. Tímto způsobem vytvářejí zubní plak, který se postupem času mění v zubní kámen. Dochází rovněž k ústupu dásní, čímž bakterie dostávají prostor k tomu, aby zmenšovaly množství kostní tkáně na zubních krčcích.

V okolí zubů se rovněž vytvářejí takzvané parodontální choboty (kapsy), ve kterých se hromadí bakterie, odumřelé buňky, zubní kámen a toxiny, které dráždí tkáně a při nedostatečné hygieně vedou až k zánětu. Pokud se tento stav neléčí, parodontitida postupuje a končí úplnou ztrátou zubu.

Příznaky paradontózy

Mezi hlavní příznaky nemoci patří:

Krvácení z dásní, a to během čištění zubů či při jídle

Zánět, zarudnutí, zduření a otok dásní

Vznik parodontálních chobotů

Zápach z úst

Pachuť v ústech

Bolestivost zubů

Napětí, brnění, pocit tlaku

Obnažení zubních krčků

Uvolňování zubů, změna jejich polohy a postavení

Úbytek vaziva a kostní tkáně upevňujících zub

Výrazné poškození závěsného zubního aparátu, které vede až ke ztrátě zubů

Léčba paradontózy

Léčba paradontózy se vždy odvíjí od stupně závažnosti, v jakém se onemocnění zrovna nachází. U méně závažných projevů jako léčba postačí pravidelné a důkladné čištění zubů i ústní dutiny spojené s návštěvou odborníka, který zuby hluboce vyčistí, díky čemuž se dásně samy začnou uzdravovat. Správnou a pravidelnou péčí odezní také nepříjemný zápach z úst, který je se záněty primárně spjat.

Při léčbě je rovněž nutné omezit či ideálně zcela přestat praktikovat:

Kouření

Konzumaci potravin bohatých na cukry

Pití alkoholu

Pokud se paradontóza naopak dostala do stádia, kdy už je pacient výrazně ohrožen ztrátou zubu anebo k němu už došlo, úbytek kosti zubu už lékař zachránit nemůže. V nejhorších případech se proto přistupuje k chirurgickému zákroku.

Perevence paradontózy

Vzhledem k tomu, že za vznikem zánětu dásní, který paradontóze velmi často předchází, stojí nedostatečná ústní hygiena, spočívá prevence v častém a správném čištění úst. Plak, který je domovem mnoha bakterií, se po očištění velmi rychle obnovuje, a to v řádu 6 až 12 hodin. Proto je důležité čistit si zuby alespoň dvakrát denně, a to ideálně ráno a večer. Samozřejmostí by měly být i pravidelné návštěvy stomatologa a ústní hygieny.

Zdroje: benu.cz, biomag.cz, mojezdravi.cz