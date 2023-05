Porfyrická choroba

Doc. MUDr. Pavel Martásek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství

Klíčová slova

porfyrie • hemová syntéza • laboratorní diagnostika • terapie

Porfyrie jsou onemocnění způsobená převážně vrozenou, vzácněji získanou poruchou některého ze sedmi enzymů v syntetické dráze hemu. Za normálních podmínek je syntéza hemu nastavena velmi přesně a vylučují se nepatrná množství porfyrinů. Zcela jinak je tomu u porfyrií. Každá porfyrie je charakterizována typickým spektrem akumulovaných a vylučovaných porfyrinů a jejich prekursorů, kyseliny d-aminolevulové a porfobilinogenu(1–3).

První popis porfyrie, a to její akutní formy, pochází s největší pravděpodobností od Hippokrata(4), který kolem roku 460 před Kr. popisuje premenstruální krizi ženy z Thasu v Řecku. Termín porfyrie či hematoporfyrie byl poprvé uveden Güntherem(5). Nejpřirozenější by dnes bylo označovat jednotlivé typy porfyrií podle postiženého enzymu. Jednotlivé porfyrie jsou dosud v literatuře označovány řadou jmen, a tato názvoslovná různorodost přináší řadu problémů lékařům i laikům. Např. defekt enzymu protoporfyrinogenoxidázy je příčinou onemocnění označovaného jako porfyria variegata, smíšená porfyrie, jihoafrická porfyrie, hereditární protokoproporfyrie(6).

Obr. 1 shrnuje současný pohled na porfyrie v návaznosti na syntetickou dráhu hemu a přiřazuje defekt jednotlivých enzymů k porfyriím defektem způsobeným. Ukazuje rovněž chromosomální lokalizaci genů, kódujících jednotlivé enzymy hemové syntézy. Tyto geny byly v uplynulých 15 letech klonovány, byla popsána jejich organizace a mutace, odpovědné za jednotlivé typy porfyrií. Všechny porfyrie jsou na molekulární úrovni nesmírně heterogenní. Klonování cDNA a genů, kódujících všechny enzymy hemové syntézy, mělo dopad pro pochopení molekulární patologie jednotlivých porfyrií, jejich včasnou diagnostiku a účinnější prevenci život ohrožujících akutních atak(1–3, 6–8).

Dělení porfyrií

Porfyrie tradičně klasifikujeme na základě několika kritérií. Podle tkáně, v níž probíhá akumulace porfyrinů a prekursorů, dělíme porfyrie na erytropoetické a jaterní. Velmi praktické je dělení na porfyrie chronické (neindukovatelné) a porfyrie akutní (indukovatelné, s možností vzniku akutní ataky). Chronické porfyrie jsou typické fotodermatózy a nikdy u nich nelze navodit akutní porfyrickou ataku. Nejčastější je porphyria cutanea tarda, pozdní kožní porfyrie, symptomatická jaterní porfyrie. Dalšími chronickými porfyriemi jsou erytropoetická protoporfyrie a kongenitální erytropoetická porfyrie. Jejich laboratorní diagnóza je poměrně snadná a využíváme při ní typické fotometrické a fluorometrické vlastnosti porfyrinů v moči, plazmě, erytrocytech a stolici(1–3, 7, 8).

Chronické porfyrie

Porphyria cutanea tarda (PCT) je nejčastěji se vyskytující porfyrie v ČR s odhadovaným výskytem 1 na 5000 obyvatel. Je způsobena sníženou aktivitou enzymu URO-D (Obr. 1). Jsou známy dvě formy onemocnění, které se od sebe neliší klinickými projevy ani léčbou. Sporadická forma PCT (PCT typu I) zahrnuje přibližně 80 % všech případů onemocnění a je způsobena defektem URO- -D, který je omezen pouze na jaterní tkáň. Je výrazně častější u mužů. Zbývajících 20 % reprezentuje PCT druhého typu s autosomálně dominantním typem dědičnosti, způsobená snížením URO-D ve všech tkáních(1, 8). Snížení URO-D vede k akumulaci uroporfyrinogenu v játrech, k jeho intravitální oxidaci a hromadění v játrech (Obr. 2), poškození jaterního parenchymu, zvýšenému obsahu porfyrinů v plazmě, výrazně zvýšenému vylučování především uroporfyrinu močí(1–3, 8). Neléčená PCT vede častěji ke vzniku karcinomu jater(9).

Pro PCT jsou charakteristické kožní projevy – výrazná zranitelnost kůže (někdy stačí pouhé zasunutí rukou do kapes ke stržení kůže), spontánní tvorba puchýřů a hyperpigmentace především světlu vystavených částí kůže (Obr. 3). Kožní eroze se často sekundárně infikují a špatně hojí. Klinická manifestace PCT je často iniciována současným jaterním postižením (nadměrná konzumace alkoholu, hepatitida C, estrogeny), častější je diabetes(1, 8). Výskyt hepatitidy C u nemocných s PCT je v ČR 22 %(10), v Německu 8 %, ve Španělsku a Itálii mezi 70–80 %(8). Úloha železa v patogenezi PCT není zcela vyjasněna(11). U nemocných s hemochromatózou je čtyřikrát častější výskyt PCT než v běžné populaci.

Laboratorní diagnostika PCT je založena na průkazu výrazně zvýšeného vylučování především uroporfyrinu močí a jeho vysokém obsahu v plazmě. Diagnóza je možná i ze zaslaného vzorku moče a plazmy(1, 8).

Dlouhodobá klinická remise je způsobena dvěma druhy léčby:

1. Opakované venepunkce (celkově 2,5 až 7 litrů krve), zprvu ve čtrnáctidenních, později v měsíčních intervalech.

2. Alternativním způsobem léčby je podávání malých dávek syntetického antimalarika chlorochinu (125 mg dvakrát týdně), které vede k postupnému vyplavení jaterních porfyrinů(1–3, 8,12). Důraz na uvedené dávkování je potřebný, neboť chlorochin ve vyšších dávkách způsobuje masívním vyplavením porfyrinů poškození jater. V léčbě pokračujeme až do snížení vylučovaného uroporfyrinu pod 100 nmol/l. Je možné oba způsoby léčby kombinovat. Léčba PCT zahrnuje přirozeně rovněž omezení konzumace alkoholu a vysazení estrogenů, pokud byly tyto faktory přítomny. V případě souběžné hepatitidy C postupujeme stejně jako bez PCT(8).

Erytropoetická protoporfyrie (EPP) je porfyrie s projevy bolestivé fotodermatózy, způsobené sníženou aktivitou enzymu ferochelatázy a následně zvýšeným obsahem protoporfyrinu v játrech, kůži, erytrocytech, plazmě a stolici. Pro snížení napětí a bolesti kůže se doporučuje podávání vysokých dávek b-karotenu. Až u 25 % nemocných je přítomna různě těžká jaterní cholestáza. Ve 2 % případů EPP způsobí nahromadění protoporfyrinu v játrech jaterní selhání. V těchto případech je řešením jaterní transplantace(1, 2, 13).

Akutní porfyrie

Všechny akutní (indukovatelné) porfyrie jsou porfyrie jaterní, tedy hlavním místem vychýlené syntézy porfyrinů a jejich prekursorů jsou játra. Jsou děděny autosomálně dominantně a klinicky častěji jsou postiženy ženy. Akutní ataka je společná všem akutním jaterním porfyriím a stejné je rovněž její léčebné ovlivnění. Porfyrický záchvat může být život ohrožující situací s neuroviscerální symptomatologií, která může nemocné přivést na řadu oddělení, chirurgií počínaje a psychiatrií konče. Hlavní klinické symptomy akutní ataky jsou: křečovité až agonizující bolesti břicha, tachykardie, nevolnost, zvracení, úporná zácpa, křeče, agitace, deprese, obrna a jejich vzájemné kombinace(1–3, 7). Pravidelným nálezem je moč tmavě červené barvy (Obr. 4). Akutní jaterní porfyrie jsou čtyři – akutní intermitentní porfyrie (AIP), která nemá nikdy kožní projevy, porphyria variegata (PV), často s kožními projevy, hereditární koproporfyrie (HK) s kožními projevy u pětiny nemocných a porfyrie s defektem ALA dehydratázy (Dossova porfyrie, plumboporfyrie, několik případů na světě, u nás dosud nediagnostikována). U akutních jaterních porfyrií dochází pravděpodobně na základě vrozeného defektu k snížení syntézy hemu v játrech a následnému kompenzačnímu zvýšení aktivity ALA syntázy. Tato aktivace je výrazně zvýšena v případě použití léků (prototypem jsou barbituráty), které jsou biotransformovány systémem cytochromu P450 (hemoprotein). Zvýšení utilizace hemu s následnou aktivací ALA syntázy zvýší akumulaci prekursorů hemu v játrech. Přes veškerý pokrok v porfyrinologii je patofyziologie akutní ataky dosud záhadou a její příčinou může být jak nahromadění prekursorů porfyrinů, tak částečný nedostatek hemu v metabolicky aktivních tkáních(1–3).

Laboratorní diagnóza je založena na průkazu mnohonásobně zvýšeného vylučování kyseliny d-aminolevulové, porfobilinogenu, i samotných porfyrinů močí, pro vysoký obsah porfyrinů červeně v ultrafialovém světle fluoreskující stolice u PV a HK. Příznačný je i nález typického fluorescenčního maxima v plazmě nemocných PV (Obr. 5)(1–3, 6).

Poznání zpětnovazebného mechanismu, kterým hem kontroluje vlastní syntézu(14), vedlo k uvedení nyní nejrozšířenějšího a nej účinnějšího způsobu léčby akutní ataky – aplikaci hemu, stabilizovaného aminokyselinou L-argininem(15) (Normosang, Orphan Europe). Tento je podáván v dávce 3 mg/kg/den po čtyři dny. Záchvat akutní porfyrie vyžaduje vždy hospitalizaci s důsledným metabolickým monitorováním. V případě momentální nedostupnosti Normosangu začínáme léčbu vysokým přísunem glukózy. Prokázali jsme dobrý efekt jednorázového podání hemarginátu u nemocných v subakutní fázi onemocnění(16). Hemoperfúze může vést k odstranění ataku vyvolávajícího léku i celkovému klinickému zlepšení(17). Neobyčejně důležitým aspektem léčby akutních porfyrií je důsledná prevence. Záchvat může být vyvolán řadou léků, snížením energetického přísunu, infekcí, hormonálními vlivy. V současné době připravujeme vlastní internetovou stránku. Do jejího dokončení doporučuji přesný seznam zakázaných a dovolených léků na následujících stránkách:

www.uct.ac.za/depts/liver/por­phpts.htm,

www.uq.edu.au/porphyria nebo www.porphyrie.com.fr.

Poděkování: Podpora grantem GA ČR 302/99/0651.

