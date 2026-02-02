Proč v zimě nosit čepici aneb kolik tepla uniká hlavou?

Často takové osoby argumentují tím, že ještě není taková zima, nebo že jim čepice prostě nesluší. Zároveň se ale už roky opakuje tvrzení, že hlavou uniká až třetina tělesného tepla. Jak to tedy ve skutečnosti je? A proč má smysl čepici nosit?
Co se dozvíte v článku
Odkud se vzala představa o třetině tepla?
Tvrzení o třetině tepla má původ ve starších výzkumech, často vojenských. Ty se zaměřovaly na chování lidského těla v extrémních podmínkách, hlavně v mrazu. Lidé v těchto pokusech měli na sobě silné oblečení, které zakrývalo téměř celé tělo, ale hlava zůstávala odkrytá. Není tedy překvapivé, že se největší ztráty tepla objevily právě tam.
Postupem času se tenhle závěr začal zjednodušovat a šířit bez vysvětlení okolností. V běžném životě totiž hlava sama o sobě neuvolňuje víc tepla než jiné části těla. Rozhodující je spíš to, co není chráněné. Pokud by někdo chodil bez rukavic nebo s odkrytýma nohama, ztráty tepla by byly podobné.
Přesto se tahle představa drží dodnes. Možná proto, že zní rozumně a zároveň upozorňuje na fakt, který má reálný základ, a sice že hlava reaguje na chlad velmi výrazně.
Proč je hlava na chlad tak citlivá?
Hlava patří k nejvíce prokrveným částem těla. Když je vystavená nízkým teplotám, krev se v ní rychle ochlazuje. Jakmile se pak vrací zpět do těla, ovlivňuje jeho celkovou teplotu. Tělo na to reaguje tím, že musí vynaložit víc energie, aby si udrželo teplo.
Důležitou roli hraje také mozek. Ten je na chlad citlivý a špatně snáší teplotní nepohodlí. I lehké prochladnutí hlavy může vést k únavě, horšímu soustředění nebo bolestem hlavy. U některých lidí se přidává ztuhlost krku, tlak v dutinách nebo nepříjemné pocity v uších.
Z tohohle pohledu čepice neslouží jen k zahřátí. Funguje zároveň jako ochrana a pomáhá udržet stabilní podmínky pro jednu z nejdůležitějších částí těla.
Tepelný komfort a vliv na organismus
Když tělo ztrácí teplo, začne automaticky šetřit energií. Cévy v končetinách se stáhnou a ruce i nohy rychle chladnou. Pokud je ale hlava zakrytá, tělo zvládá regulaci teploty klidněji a nemusí reagovat tak razantně.
Nošení čepice se proto projeví i na celkovém pocitu tepla. Člověk s pokrytou hlavou se často cítí lépe než někdo bez čepice, i když mají jinak stejné oblečení. Právě proto má smysl čepici nosit nejen v mrazu, ale i při chladném větru nebo sychravém počasí.
Dlouhodobé vystavení chladu navíc tělo oslabuje. Chlad sám o sobě sice nachlazení nezpůsobí, ale zhoršuje podmínky, ve kterých se organismus brání infekcím. Ochrana hlavy je tak jeden z jednoduchých způsobů, jak tělu ulevit.
Vítr, vlhko a pocitová teplota
To, jakou zimu člověk skutečně cítí, neurčuje jen teplota vzduchu. Velkou roli hraje vítr a vlhkost. Studený vítr výrazně zvyšuje tepelné ztráty, hlavně v oblasti hlavy a obličeje. Pokud jsou navíc vlasy nebo pokožka vlhké, ochlazování probíhá ještě rychleji.
Právě v takových podmínkách je rozdíl mezi čepicí a holou hlavou nejvíc znát. Pocitová teplota může být o několik stupňů nižší, než ukazuje teploměr. Čepice tady funguje jako jednoduchá bariéra, která omezuje proudění studeného vzduchu a pomáhá udržet teplo u pokožky.
Pocit pohodlí a klidu
Nošení čepice má i čistě praktický dopad na pohodlí. Teplo v oblasti hlavy často vyvolává celkový pocit klidu. Člověk se pak méně soustředí na chlad a lépe se věnuje tomu, co právě dělá, ať už pracuje venku, sportuje, nebo jde jen na procházku.
Naopak chlad na hlavě bývá nepříjemný a rušivý. Studené uši nebo ofoukané čelo zvyšují napětí a snižují komfort. Navíc dnes už čepice dávno nejsou jen nutné zlo do zimy. Staly se běžnou součástí oblečení i stylu. Nabídka materiálů, tvarů a barev je tak široká, že si většina lidí dokáže vybrat něco, co jim vyhovuje.
