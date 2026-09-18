První příznaky dehydratace: žízeň, únava či tmavá moč

Zpočátku může jít o mírný stav, který lze zpravidla napravit doplněním tekutin. Při výrazné ztrátě vody však může dehydratace představovat závažný zdravotní problém. Její riziko je vyšší u malých dětí a starších lidí, kteří nemusejí pocit žízně vnímat stejně výrazně jako ostatní.
Co se dozvíte v článku
Když tělo ztrácí více tekutin, než přijímá
Dehydratace nastává tehdy, když organismus ztrácí více tekutin, než kolik jich přijímá, a nemá tak dostatek vody pro své běžné fungování. Tekutiny jsou přitom nezbytné pro řadu tělesných procesů, pomáhají například regulovat tělesnou teplotu, podporují trávení, umožňují odvod odpadních látek a podílejí se na udržování rovnováhy elektrolytů.
K nedostatku tekutin může dojít tím, že člověk málo pije, ale i v důsledku jejich zvýšených ztrát. Typickým příkladem je silné pocení při sportu nebo pobytu v horku, objevuje se však také v souvislosti se zvracením či průjmem a riziko zvyšuje dále horečka, častější močení nebo některé léky.
10 varovných projevů dehydratace
Pokud tekutin začne být málo, tělo se jejich nedostatku snaží přizpůsobit a postupně se objevují první známky dehydratace. Mezi její nejčastější projevy patří:
1. Žízeň
Pocit žízně je jedním z prvních signálů, kterými tělo upozorňuje na potřebu doplnit tekutiny.
2. Sucho v ústech
Při nedostatku tekutin se tvoří méně slin, takže ústa a jazyk mohou být nezvykle suché.
3. Tmavší moč
Pokud tělo zadržuje vodu, moč je koncentrovanější a její barva bývá tmavší než obvykle.
4. Méně časté močení
Dehydratovaný organismus se snaží vodou šetřit, což se může projevit méně častým močením.
5. Únava
Nedostatek tekutin může ovlivnit běžné tělesné funkce a člověk se proto může cítit vyčerpanější než obvykle.
6. Bolest hlavy
Dehydratace může u některých lidí vyvolat nebo zhoršit bolest hlavy, přestože přesný mechanismus tohoto vztahu není zcela objasněn.
7. Závratě a motání hlavy
Při výraznější ztrátě tekutin klesá objem krve a spolu s ním může klesnout krevní tlak, což se může projevit závratí nebo pocitem na omdlení, zejména při rychlém postavení se.
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8. Suchá kůže a popraskané rty
Nedostatek tekutin se může projevit suchou pokožkou, popraskanými rty nebo menší pružností kůže.
9. Bušení srdce
Výraznější nedostatek tekutin může ovlivnit krevní oběh a vést k rychlejšímu tepu nebo pocitu bušení srdce.
10. Horší soustředění
Dehydratace může negativně ovlivnit pozornost, náladu a schopnost soustředit se.
Je však důležité mít na paměti, že žádný z těchto příznaků sám o sobě dehydrataci nepotvrzuje. Například únava, bolest hlavy, suchá kůže nebo závratě mohou mít řadu dalších příčin. Pokud se ale několik těchto projevů objeví současně, může jít o signál, že je potřeba doplnit tekutiny.
U dětí mohou být příznaky jiné
U kojenců a malých dětí nemusí být dehydratace na první pohled tak snadno rozpoznatelná jako u dospělých. Zároveň jsou vzhledem ke své velikosti citlivější na ztrátu tekutin a při zvracení, průjmu nebo horečce se jejich stav může zhoršit poměrně rychle. Mezi známky dehydratace, kromě již zmíněných, patří menší počet mokrých plen, méně slz při pláči nebo menší zájem o hraní a běžné aktivity.
U kojenců může být varovným signálem také propadlá fontanela, tedy měkké místo na hlavičce. Výrazná podrážděnost, nezvyklá spavost, zapadlé oči, studené končetiny nebo změny chování pak mohou upozorňovat na závažnější stav. Při podezření na výraznou dehydrataci dítěte je přitom třeba nečekat a kontaktovat pediatra.
Zdroje: health.harvard.edu, healthline.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org