Řídnutí kostí hrozí každé třetí padesátnici, polovině nad 70 let

Řídnutí kostí neboli osteoporóza hrozí každé třetí ženě nad 50 let, nad 70 let pak polovině. Nemoc je důsledkem hormonální nerovnováhy po menopauze v kombinaci s nedostatkem vápníku, vitaminu D a dalších faktorů. Diagnóza se často zjistí náhodou. Podle průzkumu farmaceutické firmy Pfizer speciální vyšetření během posledních pěti let absolvovala jen čtvrtina žen starších 45 let. Sobota 20. října je Světovým dnem osteoporózy.