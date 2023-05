Rotaviry onemocní kolem 30.000 dětí ročně, hrozí jim dehydratace

„S rotaviry se v ordinacích setkáváme poměrně často. Jsou vysoce nakažlivé a pro malé děti mohou být nebezpečné. Bohužel většinou, zvlášť malé děti, končí v nemocnici, protože do nich rodiče nemohou dostat tolik tekutin, aby zabránili dehydrataci,“ uvedla.

Podle Petera Mikoláška z Kliniky dětských infekčních nemocí Dětské nemocnice v Praze jsou rotaviry nejčastější příčinou dehydratace a zároveň hospitalizace dětí. Průběh infekce podle něj nejde předvídat, většinou trvá dva až sedm dní.

„Některé děti ji zvládnou bez větších obtíží a nemoc je imunitně posílí, ale některé zkrátka nemoc natolik zdevastuje, že je potřeba aby strávily několik dní u nás na oddělení, abychom jim zkorigovali vnitřní prostředí a doplnili tekutiny infuzní cestou,“ uvedl Mikolášek.

Proti rotavirům je možné očkovat, Česká vakcinologická společnost to doporučuje zdravým kojencům včetně nedonošených. Podle Mikoláška je ale vhodné i pro děti oslabené některými nemocemi, například vrozenými onemocněními trávicího traktu, syndromem krátkého střeva nebo s potravinovými alergiemi.

První dávku vakcíny, která se podává ve formě sladkého roztoku do úst, by měly děti dostat od šesti do 12 týdnů věku. Druhou do šesti měsíců. Zdravotní pojišťovny očkování nehradí, jedna dávka stojí kolem 1600 korun. Některé na ni přispívají ze svých programů prevence.

Rotavirová infekce je vysoce nakažlivá, přenáší se dotykem, ústy, ze stolice, ale méně často i vzduchem. Často onemocní celá rodina, často se šíří na dětských odděleních nemocnic, v jeslích či mateřských školách. Nejvíce případů lékaři evidují v únoru až květnu.

V celé Evropě ročně kolem 230 dětí mladších pěti let nemoci podlehne. V nemocnicích skončí přes 87.000 nejmenších a kolem 700.000 každý rok je léčeno ambulantně. Světová zdravotnická organizace zařadila prevenci rotavirových onemocnění mezi své priority v globálním očkovacím akčním plánu do roku 2020. Čtrnáct evropských zemí zavedlo očkování plošně, někde se nemocnost snížila až o 75 procent. Někdy onemocní i děti očkované, nemoc má u nich ale slabší průběh.