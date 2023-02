S přípravou na porod vám může pomoci Aniball. Jak ho používat?

Co je Aniball?

Aniball je zdravotnická pomůcka, která pomáhá nastávajícím maminkám s předporodní přípravou. Jedná se o český výrobek registrovaný Ministerstvem zdravotnictví, který však vychází z afrického porodnictví. Tam se totiž ženy připravují na porod pomocí vytvarované tykve (kalabasa), s jejíž pomocí cvičí a eliminují tak riziko natržení hráze.

Cvičení s Aniballem účinně podporuje posílení pánevního dna a zlepšuje elasticitu hráze, jelikož napomáhá procvičovat střídavé napínání a uvolňování svalů pánevního dna v průběhu předporodní přípravy a pozitivně stimuluje poševní svalstvo těhotných žen. Používání Aniballu po porodu a v období šestinedělí zároveň u čerstvých maminek přispívá k posílení svalstva pánevního dna.

S čím Aniball ženám pomůže?

Vyzkoušení vhodné polohy pro porod

Efektivní fyzická i psychická příprava na porod

Příprava porodních cest na průchod hlavičky miminka

Usnadnění vypuzení dítěte

Zkrácení druhé doby porodní

Snížení rizika nástřihu hráze

Rychlejší regenerace svalů pánevního dna po porodu

Léčba inkontinence

Kdy začít se cvičením?

Ačkoliv některé ženy tvrdí, že ideální je začít Aniball balonek používat co nejdříve, oficiální doporučení říkají něco jiného. Pokud jste si tedy pořídila Aniball, kdy začít se cvičením? Tuto zdravotnickou pomůcku je vhodné používat od ukončeného 36. týdne těhotenství (zhruba 4 týdny před plánovaným termínem porodu).

Jak cvičit s Aniballem?

Samotné cvičení s Aniballem obvykle trvá zhruba 15–30 minut. Jedná se však pouze o orientační čas, jelikož každá žena k celkovému uvolnění potřebuje jinou dobu. Na začátku byste měla zaujmout polohu, která vám nejvíce vyhovuje a ve které se budete cítit pohodlně. Najít si ideální polohu je důležité především z toho důvodu, že pokud se vaše tělo cítí pohodlně, porod bývá zpravidla bezpečnější. Při cvičení v Aniballem můžete zaujmout třeba některou z těchto poloh:

Vkleče

Vleže na boku

Vestoje

V mírném podřepu

Vleže na zádech s pokrčenými koleny

Jak zavést Aniball?

Pokud vás jako spoustu dalších nastávajících maminek zajímá, jak používat Aniball, nemusíte se bát žádných složitých návodů. Jeho zavedení i následné cvičení jsou totiž poměrně jednoduché. Důležité je především být uvolněná, a to během zavádění balonku, ale také při samotném cvičení. Vyhněte se proto křečovitému zatínání svalů a snažte se zůstat v klidu, což pozitivně ovlivní proces vypuzování i porod.

Balónek je možné zavést do pochvy zcela vyfouklý, nebo ho před zavedením můžete mírně nafouknout, čímž získá určitý odpor. Pro větší komfort je vhodné povrch balonku zvlhčit pomocí lubrikantu na vodní bázi. Poté už ho pouze uchopíte za plastový krček a zavedete ho větší zaoblenou částí do pochvy. Jakmile máte Aniball bezpečně zavedený a nepociťujete žádnou bolest nebo jiné nepříjemnosti, můžete ho začít nafukovat pomocí pumpičky s ventilkem na konci hadičky.

První cvičení s Aniballem

Během postupného nafukování Aniballu dochází ke zvětšování objemu tohoto balonku a tlak podobný tomu při porodu uvnitř pochvy narůstá. Jak moc dokážete Aniball nafouknout, je velice individuální. Při prvním cvičení se však doporučuje maximálně 5 stisknutí, které balonek mírně zvětší, a to včetně nafouknutí, jež jste provedla ještě před jeho zavedením.

Jakmile si na tuto zdravotní pomůcku zvyknete, můžete při dalším cvičení počet stisků navyšovat. Vždy byste však měla myslet především na vlastní zdraví a respektovat možnosti svého těla. Pokud se vám tedy bude zdát velikost balonku příliš velká a nepříjemná, nebo budete pociťovat jakoukoliv bolest, měla byste balonek upustit a zmenšit. Rozhodně se nesnažte zvětšovat objem balonku za každou cenu.

Jak posilovat s Aniballem?

Při používání balonku Aniball je důležité soustředit se na jeho pohyby uvnitř pochvy a postupně se naučit získat nad ním kontrolu. Aniball se díky aktivitě svalů pánevního dna nastávající maminky může uvnitř různě pohybovat směrem ven nebo naopak hlouběji.

Cvičení, které vám pomůže připravit se na nadcházející porod, spočívá v tréninku kontrolovaného pohybu balonku. S výdechem se pokuste Aniball vtáhnout dovnitř, zatímco při nádechu svaly uvolněte, aby se balonek mohl posunout směrem ven. Cílem není balonek úplně vypudit z pochvy, ale pouze posilovat svaly pánevního dna. Vtahování balonku je proto dobré zopakovat zhruba desetkrát.

Při samotné snaze o vypuzení balonku z pochvy ven byste měla využít to, co jste se naučila při předchozím cvičení. S nádechem tedy uvolněte svaly pánevního dna a snažte se balonek dostat z těla ven. K tomu by mělo dojít pouze za pomoci dechu, bez jakéhokoliv násilného tlačení. Tlak by totiž měl vycházet pouze z oblasti pánevního dna a rozhodně ne z hlavy. Pozor si dejte i na jakékoliv zatínání krku nebo rukou či na vtahování břicha a stahování hýždí.

Jakmile budete dostatečně dlouho balonek kontrolovaně vypuzovat, mírně napne vaši hráz a poté vyklouzne ven z pochvy. Příliš rychlé vyklouznutí však značí ztrátu kontroly. Jelikož by mohlo dojít také k poranění, je dobré Aniball raději přidržovat za plastový krček stejně jako při jeho zavádění.

Aniball zkušenosti

Většina žen nemá s balónkem Aniball negativní zkušenosti, ale naopak jsou velice spokojené s tím, že si mohly porod dopředu „nacvičit“. Pokud máte i vy zájem podívat se, jak tato zdravotnická pomůcka funguje a jaké jsou recenze dalších maminek, podívejte se na Aniball video. Cena Aniballu se pohybuje kolem 1 290 korun, a kromě samotné pomůcky se dá dokoupit také náhradní balónek.

Aniball proti inkontinenci

Kromě balonku určeného pro těhotné ženy existuje také další varianta, a to konkrétně Aniball Inco. Ten slouží k pravidelnému procvičování pánevního oblasti a byl primárně vyvinut pro ženy, které trápí nekontrolovatelný únik moči (stresová inkontinence). Dále může pravidelné cvičení pomoci také s těmito problémy: