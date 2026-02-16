Sněžná slepota je způsobena ultrafialovým zářením. Nezapomeňte proto oči na horách chránit

Sněžná slepota je navíc záludná v tom, že hrozí nejen na horách, ale také při pobytu u moře nebo v poušti. Zkrátka v prostředí, kde se může ultrafialové záření dobře odrážet. Rohovka je velmi citlivá na expozici tohoto záření, takže se pak může „popálit“ podobně jako pokožka. Jediným způsobem, jak oči spolehlivě ochránit, je poctivé nošení slunečních brýlí s UV filtrem.
Co se dozvíte v článku
Co je to sněžná slepota?
Sněžná slepota se odborně označuje jako fotokeratitida. Jde o akutní poškození rohovky oka v důsledku nadměrného působení ultrafialového (UV) záření. V podstatě se tento stav podobá spálení kůže na sluníčku. Nicméně oko je obecně citlivý orgán a rohovka, která slouží jako čirá vrstva na jeho povrchu, je mimořádně vnímavá vůči expozici UV záření.
Pokud není chráněna brýlemi s UV filtrem, může dojít k poškození jejích povrchových buněk. Tyto buňky odumírají a dochází k zánětlivé reakci. Sněžná slepota navíc nebolí hned, takže člověk nepozná, že se spálil.
Nejčastěji k ní dochází na horách
Se sněžnou slepotou se nejčastěji potýkají lidé pobývající na horách. Důvodů je hned několik. Čerstvý sníh má totiž vysokou odrazivost. Dokáže odrazit dokonce až 90 % dopadajícího UV záření. To znamená, že UV záření dopadá na rohovku nejen shora, ale i zdola kvůli odrazu.
Důležité je zohlednit také nadmořskou výšku. S každými 1000 metry stoupá intenzita UV záření o přibližně 10–12 %. Takže čím výše se nacházíte, tím je silnější. Lidé, kteří nejsou ve vysokohorské turistice tolik zběhlí, dále mnohdy podcení chladné počasí a zataženou oblohu. Tyto faktory jim dodávají pocit falešného bezpečí. UV paprsky ale pronikají i skrze mraky.
Sněžná slepota se však nemusí objevit jen na sněhu
Ačkoliv název sněžná slepota odkazuje na zasněžené hory, může vás tento zdravotní problém potkat paradoxně i v horkém prostředí. A to konkrétně u moře. Mořská hladina totiž také odráží velké množství ultrafialového záření, které následně dopadá do očí.
Dalším prostředím, kde byste si měli dávat pozor na sněžnou slepotu, je poušť plná jemného bílého písku. Ten se v kombinaci s prudkým sluncem chová podobně jako čerstvě napadaný sníh. Odráží velké množství UV záření, které pak dopadá do očí.
Projevy má nepříjemné, ale většinou přechodné
Symptomy sněžné slepoty nenastoupí bezprostředně po expozici UV záření. Většinou to trvá několik hodin. To je jedním z důvodů, proč lidé mnohdy ani neodhalí příčinu svých potíží. Mezi typické příznaky patří především silná bolest očí v kombinaci s pálením, řezáním a pocitem písku v očích.
Oči bývají zarudlé, nadměrně slzí a jsou citlivé vůči světlu (světloplachost). V důsledku velkého podráždění může dojít k rozmazání vidění. V některých případech může být bolest očí natolik intenzivní, že má pacient problémy oči vůbec otevřít i při tlumeném osvětlení. Od toho je ostatně odvozen název „sněžná slepota“.
Nebezpečná je jen v ojedinělých případech
Ačkoliv představuje sněžná slepota velice bolestivou a nepříjemnou záležitost, nemívá dlouhodobé trvání. Buňky na povrchu rohovky disponují schopností velice rychlé obnovy. Trvá přibližně 24–72 hodin, než se zregenerují. Potíže tak samovolně vymizí.
Na druhou stranu byste neměli sněžnou slepotu podceňovat a úplně ji ignorovat. Opakovaná či velmi intenzivní expozice UV záření může vést k delší době hojení. Zvyšuje se tím také riziko vzniku infekce. V krajních případech může dojít k trvalému poškození rohovky či jiným závažným změnám. Při výrazných obtížích proto neváhejte s vyhledáním lékaře.
Jak předcházet sněžné slepotě?
Prevence sněžné slepoty je paradoxně velice jednoduchá. Při pobytu na horách potřebujete pouze kvalitní sluneční brýle s UV filtrem, který odstíní 100 % ultrafialového záření. Brýle s takto účinným filtrem nesou označení UV400.
Brýle by měly dobře přiléhat k obličeji a mít trochu větší zakřivení (případně boční krytí), aby byly oči opravdu spolehlivě chráněny. Do extrémních podmínek jsou pak určeny speciální ledovcové brýle. Myslete zároveň na to, že je důležité mít brýle nasazené i ve chvíli, kdy je obloha zatažená.
Ochranné brýle noste i při pobytu u moře a v poušti. U vody jsou vhodné brýle opatřené ještě polarizačním filtrem, který eliminuje nadměrné odlesky. Myslete také na to, že dětské oči jsou vůči UV záření ještě citlivější než oči dospělých. Proto potřebují kvalitní dětské brýle při jakémkoliv pobytu na horách.
Kdy vyhledat lékaře?
Sněžná slepota se ve většině případů léčí symptomaticky. To znamená, že se doporučuje pobývat ideálně ve tmě nebo alespoň v šeru, aby si oči odpočinuly. Ke zvlhčení očí lze používat umělé slzy bez konzervantů. Chladné obklady přiložené na zavřené oči pak pomohou zklidnit zánět a zmírnit bolest.
Pokud je bolest očí opravdu nesnesitelná, potíže se vůbec nezlepšují do 24 hodin a z očí začne vytékat hnisavý výtok, budete potřebovat lékařské vyšetření. Odborník pravděpodobně předepíše antibiotické oční kapky či mast. Občas se podávají i lokální anestetika, ale jen krátkodobě. Anestetické kapky byste však nikdy neměli používat bez doporučení lékaře. Mohou zpomalit a komplikovat hojení rohovky.
