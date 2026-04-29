Strava při artritidě: výzkumy ukazují, že některé potraviny mohou zvyšovat zánět a zhoršovat příznaky onemocnění

Věra Krásová
29.4.2026
Strava při artritidě
Artritida představuje skupinu onemocnění, jejichž společným jmenovatelem je zánět kloubů, bolest a postupné omezení pohyblivosti. Vědecké studie naznačují, že to, co člověk pravidelně jí, může významně ovlivňovat intenzitu zánětu v těle, a tím i průběh samotného onemocnění.

Zatímco některé potraviny mohou působit protizánětlivě a přispívat ke zmírnění příznaků, jiné mohou naopak podporovat aktivaci imunitního systému a zhoršovat zánětlivé procesy. Výzkumy se v této oblasti zaměřují především na dlouhodobé stravovací návyky, nikoli pouze na jednotlivé potraviny. Například systematické přehledy ukazují, že celkový stravovací vzorec, jako je středomořská dieta, může vést ke snížení bolesti i zlepšení funkce kloubů u pacientů s artritidou.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak strava ovlivňuje zánětlivé procesy?
  2. Přidané cukry a rafinované sacharidy
  3. Nasycené tuky a jejich vliv na klouby
  4. Ultra-zpracované potraviny
  5. Sůl a alkohol

Jak strava ovlivňuje zánětlivé procesy?

Zánět je základní biologický mechanismus, který hraje zásadní roli v rozvoji a průběhu artritidy. V případě chronických forem, jako je revmatoidní artritida, dochází k dlouhodobé aktivaci imunitního systému, který napadá vlastní tkáně. Tento proces je doprovázen zvýšenou produkcí zánětlivých látek, například cytokinů nebo C-reaktivního proteinu (CRP).

Určité složky potravy mohou tyto procesy ovlivňovat. Například vysoký příjem jednoduchých cukrů nebo průmyslově zpracovaných potravin je spojován se zvýšenou hladinou zánětlivých markerů. Naopak strava bohatá na vlákninu, antioxidanty a nenasycené mastné kyseliny může zánět tlumit.

Důležitým aspektem je také vliv střevního mikrobiomu, který je úzce propojen s imunitním systémem. Nevhodná strava může narušovat rovnováhu střevních bakterií a tím nepřímo podporovat zánětlivé procesy v těle. Tento mechanismus je v současnosti intenzivně zkoumán a představuje jednu z důležitých oblastí moderního výzkumu.

Přidané cukry a rafinované sacharidy

Potraviny s vysokým obsahem přidaného cukru patří mezi nejčastěji zmiňované faktory, které mohou zhoršovat zánět. Konzumace sladkých nápojů, cukrovinek nebo průmyslově vyráběných dezertů vede k rychlému zvýšení hladiny glukózy v krvi, což může aktivovat zánětlivé procesy.

Vysoký příjem cukru může zvyšovat produkci prozánětlivých cytokinů, které hrají roli v rozvoji artritidy. Některé studie navíc naznačují, že nadměrná konzumace fruktózy může podporovat vznik pokročilých produktů glykace (AGEs), které se podílejí na poškození tkání a zhoršování zánětu.

Podobný efekt mají i rafinované sacharidy, například bílé pečivo nebo těstoviny. Tyto potraviny mají vysoký glykemický index, což znamená, že rychle zvyšují hladinu cukru v krvi. Opakované výkyvy glykémie mohou přispívat k chronickému zánětu a tím i ke zhoršení příznaků artritidy.

Nasycené tuky a jejich vliv na klouby

Tuky představují důležitou součást stravy, ale jejich typ hraje zásadní roli. Nasycené tuky, které se nacházejí například v tučném mase nebo některých mléčných výrobcích, bývají spojovány se zvýšenou zánětlivou aktivitou. Ještě problematičtější jsou pak trans tuky, které vznikají při průmyslovém zpracování potravin.

Tyto tuky se nacházejí například v některých typech pečiva, smažených jídlech nebo fast foodu. Trans tuky mohou zvyšovat hladinu zánětlivých markerů a zároveň negativně ovlivňovat kardiovaskulární zdraví, které je u pacientů s artritidou často oslabené.

Dlouhodobá konzumace těchto tuků tak může přispívat nejen ke zhoršení zánětu, ale i k celkovému zhoršení zdravotního stavu. Naopak nenasycené tuky, zejména omega-3 mastné kyseliny, mají prokazatelně protizánětlivý efekt.

Ultra-zpracované potraviny

Moderní strava je stále více založena na ultra-zpracovaných potravinách, které obsahují kombinaci cukrů, tuků, soli a různých aditiv. Tyto produkty jsou navrženy tak, aby byly chutné a trvanlivé, ale jejich nutriční hodnota je často nízká.

Novější epidemiologické studie ukazují, že vysoká konzumace těchto potravin je spojena s vyšším rizikem chronických onemocnění, včetně osteoartrózy. Důvodem může být nejen jejich složení, ale i vliv na tělesnou hmotnost a metabolismus.

Nadváha a obezita totiž představují významný rizikový faktor pro zhoršení artritidy, zejména u kloubů dolních končetin. Zvýšená hmotnost znamená větší mechanické zatížení kloubů, což může urychlovat jejich poškození.

Sůl a alkohol

Nadměrný příjem soli je v některých studiích spojován se zvýšeným rizikem autoimunitních onemocnění. U revmatoidní artritidy se ukazuje, že vysoký příjem soli může zvyšovat aktivitu imunitního systému, zejména u geneticky predisponovaných jedinců.

Alkohol má složitější vztah k zánětu. Zatímco malé množství nemusí být problematické, vyšší konzumace může zvyšovat zánětlivé procesy a zároveň ovlivňovat účinnost léků používaných při léčbě artritidy.

Je také důležité zmínit, že reakce na potraviny jsou individuální. Někteří lidé mohou zaznamenat zhoršení příznaků po konzumaci konkrétních potravin, například mléčných výrobků nebo lepku, zatímco u jiných se takový efekt neprojeví. Proto je často doporučováno sledovat vlastní reakce organismu.

Zdroje: massgeneralbrigham.org, arthritis-uk.org, health.harvard.edu

