Menu Zavřít
Zdraví.euro.cz Domácí lékař

Test prostorové představivosti: Dokážete správně doplnit chybějící část nebo složit kostku?

Redakce
3.6.2026
přidejte názor
Paní přemýšlí
Autor: Freepik

Myslíte si, že máte dobrou prostorovou představivost? Pak si vyzkoušejte dvě oblíbené logické úlohy, které prověří schopnost vašeho mozku pracovat s tvary, orientovat se v prostoru a představovat si objekty z různých úhlů pohledu.

Podobné testy se často používají v IQ testech, přijímacích zkouškách nebo psychologických testech. Nejde přitom o znalosti, ale o schopnost mozku analyzovat obrazce, rozpoznávat vzory a pracovat s představivostí.

Proč je prostorová představivost důležitá?

Prostorová představivost je schopnost představit si objekt, jeho otočení nebo změnu polohy, aniž bychom ho skutečně viděli. Využíváme ji častěji, než si myslíme.

Pomáhá například při:

  • čtení map a orientaci v terénu,
  • skládání nábytku podle návodu,
  • řízení automobilu,
  • sportu,
  • technických profesích,
  • architektuře a designu.

Mozek při těchto činnostech vytváří mentální modely objektů a předvídá jejich polohu či vzhled po otočení. Právě tuto schopnost podobné hlavolamy procvičují.

Co ovlivňuje schopnost prostorového myšlení?

Stejně jako jiné kognitivní schopnosti může být i prostorová představivost ovlivněna několika faktory.

Velkou roli hraje:

soustředění,
únava,
stres,
věk,
pravidelný trénink mozku.

Dobrou zprávou je, že prostorové myšlení lze rozvíjet. Pomáhají například stavebnice, puzzle, hlavolamy, šachy nebo právě podobné vizuální testy.

Test prostorové představivosti

Test orientace
Správná odpověď je: C
Test orientace
Správná odpověď je: A
Test orientace
Správná odpověď je: C

Vzykoušejte naše další TESTY:

Zdroj: Psychometric Success

Kvíz týdne

Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
1/9 otázek
Spustit kvíz