Po vysazení antikoncepce se dříve než menstruace může objevit akné. Co s tím?

Menstruace po vysazení antikoncepce

Antikoncepční pilulky jsou navrženy nejen k prevenci těhotenství, ale také k regulaci menstruačního cyklu. Podle toho, jaký typ prášků užíváte, můžete být zvyklé na pravidelnou menstruaci každý měsíc. Co to tedy znamená, když zjistíte, že jste menstruaci po vysazení antikoncepce nedostala? Obvykle se není čeho bát.

Ztráta menstruace po vysazení antikoncepce

Po vysazení antikoncepčních pilulek se běžně stává, že nedostanete menstruaci. Tomuto jevu se rovněž říká amenorea po vysazení antikoncepce. Pilulka potlačuje ve vašem těle normální produkci hormonů, které se podílejí na průběhu menstruačního cyklu. V některých případech může trvat i několik měsíců, než se stabilizuje přirozená produkce hormonů, a proto několik měsíců nemusíte krvácet.

Samozřejmě se mohou objevit i případy, kdy může být váš cyklus po vysazení antikoncepce rozhozen jinými faktory, jako je stres nebo nadměrná fyzická aktivita, případně i syndrom polycystických vaječníků. Doporučuje se počkat až 3 měsíce, než se přirozený menstruační cyklus plně obnoví. Pokud se tak nestane, raději navštivte vašeho lékaře, aby vás vyšetřil pro případ, že je ztráta menstruace způsobena zdravotním problémem.

Jak nastartovat menstruaci po vysazení antikoncepce?

Pokud jste antikoncepci užívaly několik let, vaše tělo pochopitelně potřebuje čas, aby se přizpůsobilo této změně. Pokud tedy nedostanete menstruaci ihned po ukončení hormonální antikoncepce, zkuste zůstat v klidu.





Pokud jste netrpělivé a chcete menstruaci mermomocí zpět, je důležité si uvědomit, že v tom nejste samy. Spousta žen prochází v dnešní době podobným bojem. S malou pomocí svého lékaře můžete přijít s plánem, jak opět nastartovat váš menstruační cyklus. Jaké další kroky vám pomohou?

Vyhýbejte se stresu

Jezte vyváženou stravu bohatou na vitamíny

Hlídejte si dostatečný příjem sacharidů, bílkovin i tuků

Zařaďte do své rutiny pravidelný pohyb

Otěhotnění po vysazení antikoncepce

Přestože se menstruace nemusí hned objevit, neznamená to, že nemůžete ovulovat. Ovulace po vysazení antikoncepce totiž přichází dříve než krvácení. Někdy se dokonce stává, že se dostaví tzv. bouřlivá ovulace, a šance otěhotnět jsou dokonce vyšší než kdy dřív.

Jakmile tedy vysadíte pilulky, je zde možnost, že počnete dítě. V opačném případě se může stát, že se ovulace objeví až po několika měsících. Pokud se však chcete těhotenství vyhnout, je důležité ihned po dobrání prášků použít jinou formu antikoncepce.

Akné po vysazení menstruace

Hormonální antikoncepce je často předepisována jako řešení akné a dalších problémů s pletí, jelikož hormony potlačují hladinu produkovaného mazu. Přebytek kožního mazu je běžnou příčinou akné, takže jeho omezením se výskyt akné sníží. Tělo na toto nepřirozené snížení hladiny mazu tedy reaguje zvýšením přirozené produkce kožního mazu.

Když se žena rozhodne antikoncepci vysadit, bez ohledu na to, jak dlouho ji užívala, nadměrná produkce kožního mazu stále ještě pokračuje. Zatímco hormony se vracejí na svou přirozenou hladinu, kožní maz zanechává pokožku mastnou, což vede k ucpávání pórů a tvorbě akné. Zhoršení pleti po vysazení antikoncepce může odeznít již během několika týdnů, ale může to trvat klidně až 18 měsíců.

Jak zmírnit akné po vysazení antikoncepce?

Významný vliv na tvorbu akné mívá typicky to, co jíte a pijete. Zkuste tedy v první řadě omezit přísun toxinů, které způsobují záněty a vedou k tvorbě akné. Jedná se především o cukr, alkohol a mléčné výrobky. Naopak dbejte na zvýšený přísun tekutin (neslazených), zvyšte konzumaci přírodních potravin a naopak omezte ty, které již byly průmyslově zpracovány.

Pokud je vaše pokožka podrážděná, mohou nešetrné výrobky, které vám mají pomoci, způsobit naopak další problémy. Snažte se tedy pečovat o vaši pleť co nejjednodušším a nejšetrnějším způsobem. Vše, co opravdu potřebujete, je čisticí prostředek, hydratační přípravek a případně krém s ochranným UV faktorem. Můžete také zvážit ošetření pleti na základě doporučení vašeho dermatologa.

Přibírání po vysazení antikoncepce

Po vysazení antikoncepce váha může jít rychle nahoru. Změna hmotnosti v tuto chvíli však není projevem rychlejšího ukládání tuků, ale důsledkem zvýšeného zadržování vody. Kromě většího množství vody v těle se po ukončení užívání pilulek může objevit také častější nadýmání. To může přispět k tomu, že se budete cítit celkově nafouklejší a objemnější.

Je ovšem důležité si uvědomit, že se jedná o přirozenou reakci těla na srovnávání hladiny hormonů. Hmotnost bude chvíli nejspíš kolísat, ale v průběhu času se vrátí opět do normálu. Nebojte se tedy dodržovat vyváženou stravu a cvičební plán a buďte trpělivé. Rozhodně se nepouštějte do žádných stravovacích omezení, která by vaše hormony naopak ještě více rozhodila.

Vysazení antikoncepce: vitamíny, které doplnit

Po vysazení pilulek některé ženy zjistí, že se jejich hladina vitaminu D snižuje. Nízké hladiny vitaminu D mohou vést k problémům s hustotou kostí, ke snížení imunity, zvýšené míře deprese a také k únavě a vyčerpání.

U žen je pro udržení zdravého těhotenství vysoká hladina vitaminu D zásadní. Je tedy dobré začít užívat kvalitní doplněk vitaminu D po ukončení antikoncepce, abyste zabránily možným vedlejším účinkům v případě jeho poklesu.

Zdroje: prozeny.cz, www.barkantine.nhs.uk, healthline.com