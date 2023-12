Zánět spojivek u dětí nikdy nepodceňujte! Může způsobit i trvalé následky

Jak vzniká zánět spojivek u dětí?

Ačkoliv zánět spojivek neboli konjunktivitida často postihuje dospělé pacienty, může nepříjemně potrápit také malé děti. Pokud jde o zánět spojivek u miminka, ten se obvykle rozvíjí v období 5–14 dnů po porodu. Jeho původcem jsou často chlamydie, kterými se novorozenec nakazí při průchodu porodními cestami. Seznam do porodnice proto vždy obsahuje borovou vodu, kterou se oči miminek proplachují. Příčiny zánětu spojivek u miminka však mohou být i jiné.

U starších dětí pak bývají příčiny zánětu spojivek podobné jako u dospělých pacientů. Na vině tedy může být virová nebo bakteriální infekce, ale svou roli zde samozřejmě hrají také různé alergie (na pyl, roztoče, kosmetické produkty či léky). Nebezpečný ovšem může být i kontakt s prachovými částicemi, kouřem nebo chlorovanou vodou z bazénu. [1, 2, 3]

Příznaky zánětu spojivek u dětí

Symptomy zánětu spojivek u dětí se shodují s příznaky, které se objevují i u dospělých. Že není něco v pořádku, zjistíte především podle červeného nebo narůžovělého bělma. Někdy však projevy zánětu spojivek mohou být podobné také příznakům jiného onemocnění očí, proto je v takovém případě potřeba vždy navštívit lékaře, aby určil správnou diagnózu. Mezi typické symptomy zánětu spojivek u dětí pak patří:





zarudlé oko nebo obě oči,

otoky očních víček,

nadměrná produkce slz,

žlutozelený výtok z oka a tvorba krust kolem očí,

fotofobie neboli světloplachost,

pocit cizího předmětu v oku,

svědění, pálení nebo bolest očí. [4, 5, 6, 7]

Jak léčit zánět spojivek u dětí?

Léčba zánětu spojivek u dětí je prakticky stejná jako u dospělých pacientů a odvíjí se hlavně od příčiny, která jej způsobila. V prvé řadě je potřeba provést laboratorní vyšetření, na základě kterého je možné zjistit původ onemocnění a naordinovat vhodnou léčbu. V případě, že se jedná o alergický zánět spojivek u dětí, je potřeba zbavit se nejprve alergenu, který jej vyvolává. Alergické reakce přitom mohou utlumit různé speciální kapky, mastičky nebo spreje.

Bakteriální zánět spojivek se pak obvykle léčí antibiotiky, a to buď ve formě kapek, nebo mastiček. Pokud je však zánět obzvláště závažný, musí malý pacient užívat antibiotika i perorálně. Je-li zánět infekční, je nezbytné dodržovat přísná hygienická opatření, neboť jej lze snadno přenést na ostatní členy rodiny. Virový zánět spojivek u dětí pak může způsobit i epidemii například ve škole.

Dítě s infekčním zánětem by tudíž nemělo po dobu trvání nemoci navštěvovat školu nebo školku ani jiná zařízení, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi. Rodiče by pak měli dbát na to, aby si jejich ratolest umývala poctivě ruce a nesahala si do očí. Důležité je také používat svůj vlastní ručník. Kapky do očí, které pacient používá, neaplikujte nikomu jinému, a to i v případě, že se zánět vyskytne i u dalších členů domácnosti. [8, 9, 10, 11]

Co na zánět spojivek u miminka pomáhá?

U novorozenců s konjunktivitidou se během několika dnů až týdnů po narození objeví výtok z očí. Jejich oční víčka jsou nafouklá, červená a citlivá. Příčinu novorozenecké konjunktivitidy je často obtížné určit, protože v mnoha případech se příznaky neliší podle příčiny. Zánět může být způsoben ucpaným slzným kanálkem, podrážděním vyvolaným lokálními antimikrobiálními látkami podanými při porodu nebo infekcí virem či bakterií přenášenou z matky na její dítě během porodu.

Jak bylo už výše řečeno, zanícená očka u miminek se v porodnici potírají borovou vodou. Pokud však stav přetrvává a nelepší se, může lékař doporučit léčbu antibiotiky. Ta se pak podle závažnosti a příčiny infekce aplikují buď lokálně v podobě kapek a mastí, nebo případně orálně či intravenózně. Dále lékař také provádí výplach infikovaného oka fyziologickým roztokem, který odstraní nečistoty, jež mohou zánět vyvolat.

Pokud je zánět způsoben ucpaným slzným kanálkem, může se ještě před podáním antibiotik vyzkoušet jemná teplá masáž mezi očním a nosním kanálkem novorozence. Pakliže se ucpaný kanálek neuvolní do jednoho roku dítěte, je potřeba provést chirurgický zákrok. Na herpetické infekce oka se pak používají speciální antivirové oční kapky nebo masti. [12, 13, 14]

