Zástavu srdce může zapříčinit srdeční arytmie. První pomoc zahrnuje kardiopulmonální resuscitaci

Co je zástava srdce?

Zástava srdce je náhlá ztráta mechanické funkce srdce, kdy zároveň dochází k přerušení toku krve, zástavě dýchání a ztrátě vědomí. Bez okamžité léčby zástava srdce ve většině případů způsobí úmrtí. Pokud je ovšem pacientovi poskytnuta resuscitace, která obnoví normální srdeční rytmus během několika minut, je možné člověka zachránit.

Kromě toho je nutné zdůraznit, že zástava srdce není totéž jako infarkt. K infarktu dochází tehdy, je-li průtok krve do srdce z nějakého důvodu zablokován. Infarkt ovšem může zapříčinit změnu elektrické aktivity, která může vést k zástavě srdce. Zástava srdce jako taková však není způsobena blokádou. [1, 2, 3]

Jaké má zástava srdce příznaky?

Projevy zástavy srdce jsou obvykle u každého takřka stejné, a to bez ohledu na to, co ji způsobilo. V důsledku srdeční zástavy se přeruší krevní oběh, dech a také přívod kyslíku do mozku, což vede k náhlé ztrátě vědomí. Příznaky srdeční zástavy jsou tedy okamžité a závažné. Patří sem:

náhlý kolaps,

žádný puls,

zástava dechu,

ztráta vědomí.

Někdy se před náhlou zástavou srdce mohou objevit další příznaky, jako jsou:





Zástava srdce však často nastává bez varování. [4, 5, 6]

Jaké může mít zástava srdce příčiny?

K zástavě srdce dochází, když rychlé, abnormální impulsy přeruší přirozený rytmus vašeho srdce. Jedná se tedy o problém s elektrickými výboji. Srdeční zástava může být způsobena srdečním onemocněním, nebo k ní může dojít neočekávaně. Existují však hlavní příčiny zástavy srdce, mezi něž patří:

Fibrilace komor: je nejčastější příčinou zástavy srdce. Jedná se o rychlý srdeční tep v srdeční komoře, který zapříčiní, že se srdce chvěje místo toho, aby pumpovalo krev.

Srdeční arytmie: k arytmii dochází, když elektrické signály v srdci způsobují nepravidelný srdeční rytmus.

k arytmii dochází, když elektrické signály v srdci způsobují nepravidelný srdeční rytmus. Zvětšení srdce (kardiomyopatie): srdeční sval se rozšiřuje nebo ztlušťuje, což způsobí abnormální kontrakce srdce.

(kardiomyopatie): srdeční sval se rozšiřuje nebo ztlušťuje, což způsobí abnormální kontrakce srdce. Onemocnění věnčitých tepen (ischemie): jedná se o stav, kdy jsou věnčité tepny zúžené, což omezuje průtok krve do srdce. Pokud se tento stav neléčí, může vést k srdečnímu selhávání, arytmii a následné zástavě srdce.

Existují však další stavy a situace, které mohou vést k abnormálním srdečním rytmům, jež jsou základními příčinami srdeční zástavy. Může se jednat o následující:

léky na určité zdravotní stavy (u některých lidí),

onemocnění srdeční chlopně,

vrozená srdeční vada,

syndrom dlouhého QT intervalu (LQTS): onemocnění vznikající na podkladě poruchy elektrické aktivace srdce,

infarkt,

srdeční selhání,

drogy, jako je kokain,

dědičné srdeční poruchy, jako je Brugadův syndrom,

závažné onemocnění nebo zranění s velkou ztrátou krve,

nedostatek kyslíku,

vysoká hladina draslíku a hořčíku (může způsobit arytmii). [7, 8, 9]

Rizikové faktory srdeční zástavy

Riziko zástavy srdce může zvýšit několik faktorů, které většinou souvisí s nezdravým životním stylem a dále také s dědičnými predispozicemi. U některých lidí však může dojít k zástavě srdce bez přítomnosti jakýchkoli rizikových faktorů. Srdeční zástava je také častější u mužů než u žen a její riziko stoupá spolu s věkem. Mezi rizikové faktory patří především:

Diagnostika zástavy srdce

Odhalení správné diagnózy je zásadní především u stavů, které mohou zapříčinit zástavu srdce, aby mohly být včas odhaleny a léčeny. To je však obtížné u lidí, kteří mají bezpříznakové onemocnění srdce a zástava srdce je pak u nich jediným symptomem.

K testování srdeční činnosti se nejčastěji využívá elektrokardiogram (EKG), který identifikuje typ abnormálního rytmu vašeho srdce. Jakmile člověk prodělal srdeční příhodu, lze také použít další testy, jako jsou:

krevní testy k hledání známek srdečního infarktu, které mohou také měřit hladiny draslíku a hořčíku,

rentgen hrudníku může odhalit další známky onemocnění v srdci. [12, 13, 14]

První pomoc při zástavě srdce

Srdeční zástava může být smrtelná, pokud trvá déle než 8 minut. Poškození mozku po zástavě srdce však může nastat již po 5 minutách. První krokem první pomoci je tedy kontrola pulzu a dechu.

Poté následuje zavolání záchranné služby (číslo 155) a kardiopulmonální resuscitace (KPR), při které postiženému stlačujete hrudník, aby se zvýšil průtok krve do orgánů. Resuscitace může dočasně zvrátit zástavu srdce, dokud nebude pro dotyčného k dispozici pohotovostní léčba.

Základní laická resuscitace

Nejprve zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy, což zabrání zapadnutí jazyka.

Pokračujte dýcháním z úst do úst a srdeční masáží.

Frekvence je cca 30 stlačení hrudníku ku 2 dechům.

Tento proces zopakujte cca 3× za minutu.

Při stlačování hrudníku mějte ruce napnuté.

Jestliže je na místě více zachránců, měli byste se po jedné minutě střídat.

Pokud se nacházíte ve veřejném prostoru, jako je škola, sportoviště nebo nákupní centrum, můžete použít automatický externí defibrilátor, je-li v daném místě k dispozici. Přístroj co nejrychleji aktivujte a pomocí elektrod jej napojte na dotyčného. Toto zařízení může použít kdokoli bez lékařského vzdělání. [15, 16, 17]

Léčba po zástavě srdce

Pokud přežijete zástavu srdce, může vás čekat jeden nebo více léčebných postupů, jejichž účelem bude především snížení rizika dalšího záchvatu. Pokud zástavu srdce vyvolal určitý zdravotní stav, léčba bude zaměřena na něj. Léčba po zástavě srdce pak může zahrnovat následující kroky:

užívání léků na snížení vysokého krevního tlaku a cholesterolu,

užívání léků ze skupiny antiarytmik,

chirurgie k opravení poškozených krevních cév nebo srdeční chlopně, což může také sloužit k odstranění blokády v tepnách,

implantace ICD přístroje nebo katetrizační ablace srdce s odstraněním buněk, které mohou vyvolat poruchy rytmu,

cvičení ke zlepšení kardiovaskulární kondice,

dietní změny zaměřené na snížení hladiny cholesterolu. [18, 19]

Jaké může mít zástava srdce následky?

Nedostatek kyslíku v mozku v důsledku srdeční zástavy může způsobit dlouhodobé nebo trvalé následky pro váš mozek. K poškození mozku může dojít již po 5 minutách bez kyslíku. Následky mohou zahrnovat:

změny osobnosti,

ztrátu paměti nebo jiné problémy s pamětí,

závratě nebo problémy s rovnováhou,

afázie či dysfázie (problémy s řečí a jazykem),

potíže s pozorností,

obtíže se zrakově-motorickými dovednostmi,

mimovolní pohyby,

poruchy hybnosti,

trvalé poranění mozku.

Pokud máte některé z těchto dlouhodobých problémů, váš lékař vám může pomoci získat odbornou podporu docházením k logopedovi, jazykovému terapeutovi nebo ergoterapeutovi.

Je také běžné si na zástavu srdce nepamatovat a cítit se skleslí, naštvaní, zmatení nebo pociťovat kombinaci mnoha různých emocí kvůli šoku ze zážitku. Promluvte si se svým lékařem, pokud máte obavy o své duševní zdraví, abyste získali odborné poradenství i v této oblasti. [20, 21]

