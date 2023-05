AIFP: Žloutenka straší Česko, léčba je přitom stále účinnější

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spolu s ostatními členskými státy Světové zdravotnické organizace (WHO) přijala Česká republika závazek snížit výskyt o více než 90 % do roku 2030. Podle Jakuba Dvořáčka, výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), je klíčová včasná diagnostika, dostupnost účinné léčby a prevence. Na vině je totiž i nízká proočkovanou české populace, očkování má přitom až

98 % účinnost.

Virová hepatitida, lidově žloutenka, je infekční onemocnění způsobující zánět jater. Příčinou je několik typů virů, označovaných písmeny A, B, C, D a E. Ač se jedná o poměrně nenápadnou nemoc, celosvětově představuje 7. nejčastější příčinu úmrtí. „Hepatitida má na svědomí více životů než HIV/AIDS, tuberkulóza nebo malárie, a to i přesto, že moderní léčba všech typů žloutenky existuje. Proti viru A a B se dá očkovat, a třeba v léčbě typu C dosáhl farmaceutický průmysl v posledních letech nevídaného pokroku – zatímco v roce 2010 se podařilo bez trvalých následků vyléčit jen 41 % případů, dnes už je to až 95 % a doba léčby se zkrátila o tři čtvrtiny,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Do čtrnácti let bez žloutenky

Na závažný problém hepatitidy upozorňuje i WHO, která v loňském roce přijala strategii na její vymýcení. Do roku 2030 by členské státy měly snížit výskyt žloutenky více než o 90 %, tedy

ze současných 10 milionů případů na 0,9 milionu ročně. „Na problém žloutenky reaguje

i farmaceutický průmysl a vývoj léků a vakcín proti ní patří mezi priority. Díky inovacím se daří přicházet s léčbou, která je rychlejší, účinnější a zároveň předchází vzniku komplikací. Aktuálně je v pokročilém stádiu vývoje 75 léků proti hepatitidě typu C,“ informuje Jakub Dvořáček a dodává: „Samotná možnost léčby ale nestačí, je třeba, aby byla pro pacienty dostupná. Zásadní je v boji proti žloutence i včasná diagnostika a prevence.“

Před nechtěnou žloutenkou ochrání prevence

Žloutenka A a B se v prvních týdnech po nákaze může projevovat jako obyčejná chřipka. Pacienti by příznaky neměli podceňovat a měli by navštívit lékaře, který hepatitidu vyloučí. Infikovaný člověk může virus nevědomě šířit dál a nakazit desítky lidí. Především u žloutenky typu A, tzv. nemoci špinavých rukou, je nutná prevence v podobě zvýšené hygieny. Nákaza tímto virem se může přenášet i prostřednictvím znečištěné vody nebo konzumací neumytého ovoce a zeleniny. Obzvláště v letních měsících bychom si na to měli dávat pozor, a to i v našich podmínkách.