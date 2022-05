Bezlepkové potraviny nemusí být vždy nutně zdravé. Upřednostněte přírodní suroviny bez lepku

V současné době je na trhu na výběr celá řada bezlepkových alternativ, které nahrazují běžné potraviny, a to i takové, kde byste lepek možná vůbec nehledali. Předtím než ale v obchodě sáhnete po produktu zabaleném do obalu s nápisem „bezlepkový“, zkontrolujte celkové složení výrobku a přesvědčte se, zda je pro vaše zdraví skutečně prospěšný. Nejzdravějším způsobem, jak jíst bez lepku a zároveň zdravě, je volit přirozeně bezlepkové potraviny. Jaké to jsou?

Co jsou bezlepkové potraviny?

Lepek je skupina proteinů, které jsou obsaženy v některých obilovinách, jako je pšenice, ječmen a žito. Potravinám poskytují pružnost a vlhkost, což jim pomáhá udržet svůj tvar, kynout a mít „žvýkací“ texturu. Potraviny, které jsou vyrobeny z těchto obilovin, obsahují lepek, zatímco bezlepkové potraviny nikoli.

Nejúčinnějším a zároveň nejzdravějším způsobem, jak se vyhnout potravinám s obsahem lepku, je konzumace přirozeně bezlepkových potravin. Další možností je pak v obchodech sáhnout po bezlepkových alternativách. V tomto případě ale vždy kontrolujte etiketu, protože někdy i zdánlivě bezlepkové potraviny mohou lepek obsahovat. [1, 2]

Přirozeně bezlepkové potraviny: seznam

Rozpoznat přirozeně bezlepkové potraviny může být někdy obtížné, zejména pokud s bezlepkovou dietou teprve začínáte a nad obsahem lepku v potravinách jste se doposud nepozastavili. Pokuste se však místo drahých potravinových náhražek s nápisem „bezlepkový“ připravovat pokrmy ze surovin, které lepek přirozeně neobsahují, a nejsou tedy průmyslově zpracované.

Minimálně zpracované potraviny jsou zásadní součástí zdravé bezlepkové diety. Je velmi důležité, aby byl váš jídelníček založen především na ovoci, zelenině, mase a dalších skupinách zdravých potravin uvedených níže:

brambory,

rýže,

kukuřice,

luštěniny,

sója,

pohanka,

proso (jáhly),

quinoa,

amarant,

teff,

ořechy,

semínka,

ovoce,

zelenina,

houby,

maso a ryby,

med,

kakao,

mléko a mléčné výrobky,

vejce. [3, 4]

Bezlepkové potraviny a pečivo

Vzhledem k tomu, že v České republice představuje pečivo takřka nedílnou součást jídelníčku, může být pro mnohé celiaky obtížné najít vhodnou náhradu. Lidé se tak často uchylují ke konzumaci rýžových chlebíčků nebo speciálně namíchaných bezlepkových moučných směsí. Je však dobré si uvědomit, že „bezlepkové“ nerovná se to nejlepší pro vaše zdraví.

Zatímco rýžová mouka má vysoký glykemický index, čímž vám rozhodí hladinu cukru v krvi a brzy opět navodí hlad, sójová mouka je těžce stravitelná a negativně ovlivňuje činnost štítné žlázy. Bezlepkové chleby se zase často drobí, nejsou vždy příliš chutné a nemusí nutně obsahovat pouze zdraví prospěšné suroviny.

Než se tedy rozhodnete pro alternativy v podobě pečiva, snažte se vyhledat si dostatek informací o jednotlivých surovinách. Jednou z vhodných možností je vyměnit klasické pečivo za kváskové. Ještě lepší variantou je pečivo z jídelníčku úplně vyřadit a konzumovat jídla z výše uvedených přirozeně bezlepkových surovin. [5, 6]

Zpracované bezlepkové potraviny

V současné době už spousta obchodů nabízí komerční produkty označené jako „bezlepkové“, ale také produkty, které se mohou zdát bezlepkové, přestože ve skutečnosti nejsou. To, že výrobek neobsahuje pšenici, totiž ještě nemusí znamenat, že je bez lepku.

Buďte tedy během nákupu opatrní. Lepek, jakožto alergen, však musí být vždy uveden ve složení výrobků, proto důsledně kontrolujte etikety na obalech. Na jaké výrobky si dát zejména pozor?

Cereálie mohou být bezlepkové, ale také nemusí. Často obsahují lepek nebo přísady na bázi pšenice, a to včetně kukuřičných lupínků a rýžových cereálií.

mohou být bezlepkové, ale také nemusí. Často obsahují lepek nebo přísady na bázi pšenice, a to včetně kukuřičných lupínků a rýžových cereálií. Ovesné vločky mohou být kontaminované pšenicí, neboť se oves obvykle sklízí a zpracovává stejným zařízením. Pokud máte rádi ovesné vločky a granolu, kontrolujte vždy přítomnost lepku.

mohou být kontaminované pšenicí, neboť se oves obvykle sklízí a zpracovává stejným zařízením. Pokud máte rádi ovesné vločky a granolu, kontrolujte vždy přítomnost lepku. Polévky a omáčky bývají zdrojem skrytého lepku, jelikož se často zahušťují pšeničnou moukou, a to i v restauracích. Instantním polévkám se ovšem raději obloukem vyhýbejte, neboť vzhledem k množství emulgátorů, které obsahují, do zdravého jídelníčku stejně nepatří.

bývají zdrojem skrytého lepku, jelikož se často zahušťují pšeničnou moukou, a to i v restauracích. Instantním polévkám se ovšem raději obloukem vyhýbejte, neboť vzhledem k množství emulgátorů, které obsahují, do zdravého jídelníčku stejně nepatří. Balená zelenina a ovoce. Možná vás to překvapí, ale zpracované ovoce a zelenina, například v podobě směsi na smoothies, sušeného ovoce nebo mražených balení, často také obsahují lepek. [7, 8]

Kde nakupovat bezlepkové potraviny?

Jakmile se naučíte nakupovat přirozeně bezlepkové potraviny, pravděpodobně zjistíte, že shánění surovin nemusí být až tak náročné, jak se vám zpočátku zdálo. Většina supermarketů a hypermarketů přirozeně bezlepkové potraviny nabízí jako součást běžného sortimentu, a to včetně bezlepkových náhražek. Další možností jsou obchody se zdravou výživou nebo také drogerie (DM, Rossmann apod.).

Bezlepkové potraviny Albert

Síť obchodů značky Albert nabízí bezlepkové potraviny pod vlastní značkou Albert free from. V tomto obchodě dále můžete sáhnout po přirozeně bezlepkových surovinách, jako jsou luštěniny, jáhly, brambory, rýže a mnoho dalšího. Dokonce zde seženete pod jejich značkou i bezlepkové uzeniny.

Bezlepkové potraviny Lidl

Obchodní síť Lidl rovněž není pozadu s nabídkou bezlepkového sortimentu. Tyto produkty najdete v obchodě pod názvem Vemondo. Pod touto značkou mimo jiné naleznete také veganské, vegetariánské a bezlaktózové potraviny. I v tomto obchodě však můžete sáhnout po přirozeně bezlepkových surovinách.

Dalšími obchodními řetězci, kde seženete bezlepkové potraviny, jsou následující:

