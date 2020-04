Vedlejším účinkem častého mytí rukou je podrážděná kůže. Jak o ni správně pečovat?

V době koronavirové pandemie je naší největší zbraní prevence a s ní spojené časté mytí rukou. To by měl člověk kromě běžných situací nově praktikovat také po každé návštěvě supermarketu, setkání s lidmi či kontaktu s potenciálními kontaminovanými předměty, jako jsou klíče, peněženka anebo třeba peníze. Co ale pomáhá proti šíření nemoci, pokožce našich rukou naopak výrazně neprospívá. Jak o ni v této době správně pečovat?

Pacienti s atopickým ekzémem to dobře znají. Suché popraskané ruce, které navíc nepříjemně pálí. Potíže se obecně stupňují v zimě a na začátku jara, kdy lidský organismus produkuje méně potu a mazu. Pokožka je tak zákonitě sušší. Vysušování pokožky navíc pomáhá i časté mytí rukou, které je teď momentálně jedním z nejsilnějších způsobů prevence při boji s šířícím se koronavirem a onemocněním COVID-19. A tak se k lidem s atopickým ekzémem přidala valná většina společnosti.

Obyčejné mýdlo jako zbraň proti koronaviru

Obyčejné mýdlo se v boji s koronavirem ukázalo jako nejúčinnější zbraň (více ZDE), kterou mohou běžní občané použít. Abychom pochopili, proč tomu tak je, je nutné si nejdřív říci, jak virus funguje. Nejedná se živé patogeny, proto ke svému životu potřebují jiné buňky, takzvané hostitele. Většinu času proto vyčkávají, dokud se jim nepodaří do cizí buňky vniknout. V ní se pak následně množí.

Když se virus dostatečně rozmnoží, buňku opustí a obalí se její membránou, která je tvořena dvojitou vrstvou lipidů. Tento tukový obal je pro virus velice důležitý, umožňuje mu schovat se před imunitním systémem napadeného organismu a v klidu tak přečkat i nepříznivé podmínky. Díky této membráně tak mohou viry přežít i mimo tělo hostitele, například na madlech hromadné dopravy, na košících v supermarketech či penězích. Když se jim podaří dostat do nového hostitele, celý proces se pak opakuje.

Kromě obalů se virus skládá ještě z RNA nesoucího dědičnou informaci a proteinů, které jsou základním prvkem jeho struktury. Celý organismus pak drží pohromadě díky slabým nekovalentním vazbám, které není snadné rozbít. Právě tuto schopnost ale prokázalo obyčejné mýdlo, které způsobí tak, že se ve vodě rozpustí, obalí molekuly tuku, které chrání virus a způsobí jejich rozpad. Aby k tomuto procesu skutečně došlo, je důležité, aby si každý člověk myl ruce alespoň po dobu 20 vteřin.

Vedlejší účinky prevence

Stejně jako je mýdlo agresivní vůči koronaviru, má jeho časté používání neblahé vlivy i na naši pokožku, kterou má tendenci vysušovat. Lidé, kteří doporučení vlády o zvýšených hygienických návycích pečlivě dodržují, tak pravděpodobně pociťují vedlejší účinky, a to převážně na svých rukách, které jsou:

Suché

Popraskané

Podrážděné

Zarudlé

Bolestivé

V těchto dnech je proto péče o ruce opravdu důležitá. Začít bychom s ní měli už preventivně, tedy ještě před objevením prvních příznaků podráždění.

Mazat, mazat, mazat

Abychom rukám dodaly potřebnou hydrataci, je nutné je pravidelně mazat, a to ideálně po každém mytí. Zvláště důležitá je pak péče před spaním. Přes noc totiž dochází k nejintenzivnější regeneraci, pokud tedy máte možnost, po nanesení masti si na noc oblečte bavlněné rukavice. Zvýšíte tak účinek krému a vaše kůže bude brzy opět ve formě.

Po jakých krémech sáhnout? Ideálně po těch neparfémovaných, které neobsahují žádné dráždivé látky, jako je například retinol. Pokud doma zrovna nemáte krém a nechystáte se v nejbližší době do lékárny či drogerie, nakoukněte do lednice, v případě nouze lze použít i živočišné tuky, tedy máslo či ještě lépe sádlo. Vyhněte se ale těm s příměsím soli či rostlinných tuků. Ruce lze rovněž promastit například indulonou, vhodné je také bambusové máslo.

S ručníkem opatrně

Kromě používání neparfemovaného antibakteriálního mýdla, které je k pokožce obecně šetrnější, radí odborníci také omezit používání ručníku. Ruce se tímto způsobem totiž dráždí. Mnohem lepšíi alternativou, je nechat ruce po umytí samovolně okapat a ručník používat jen v případech, kdy je to opravdu nutné.

Na úklid si vezměte rukavice

Kromě rukou bychom v této době měli pravidelně dezinfikovat i naši domácnost, ideální je pro tuto činnost roztok chlornanu sodného, který známe pod označením SAVO. Tento přípravek je sice účinný v boji s nebezpečnými viry, ale v případě, že se dostane do kontaktu s naší pokožkou, ji může ošklivě podráždit, zvláště pokud již předtím byla vysušená častým mytím. Při manipulaci s mycími a dezinfekčními prostředky určené pro domácnost bychom proto vždy měli mýt nasazené gumové rukavice.

Pomoci může i domácí peeling

Obnově kůže můžete pomoci i občasným peelingem. Ten si můžete vyrobit i ze surovin, které máte doma. Budete potřebovat jen:

Med

Cukr nebo kávový lógr

Kokosový olej

Všechny suroviny smícháte a uschováte v uzavíratelné nádobě. Dbejte ale na to, aby peeling nebyl moc suchý, a tedy i drsný, ruce byste si jím ještě více podráždily. Také není vhodné aplikovat peeling příliš často. Ideálně jednu až dvakrát do týdne.

Prevence

Kromě zmíněných doporučení je samozřejmě nutné dbát i na dostatečnou hydrataci, tedy příjem tekutin, a vysoký obsah vitamínů a minerálů ve stravě. Pokožce celého těla samozřejmě prospívá i dostatek spánku, případně i doplňky stravy s obsahem betakarotenu, vitamínu C, D a E. Nápomocný v tomto ohledu umí být i zinek. Vyplatí se rovněž omezit alkohol a kouření.

